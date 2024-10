"Được an ủi khi con trai tôi hồi sinh trong những cuộc đời khác"

Bệnh viện Bạch Mai cùng với sự hỗ trợ của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia đã tiến hành lấy đa tạng từ người cho chết não.

Người cho chết nào là anh Lê Tiến S (36 tuổi, ở Hà Nam), là công nhân lái xe máy xúc. Trước khi nhập viện, anh S vốn có tiền sử khỏe mạnh, bỗng nhiên thấy đau đầu dữ dội, tê bì chân tay đã được đưa đi cấp cứu. Trên đường đi cấp cứu, bệnh nhân đã mất ý thức, hôn mê, co giật chân tay.

Người bệnh được đưa vào Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, ngừng tuần hoàn ngoại viện. Ngay lập tức, người bệnh được cấp cứu ngừng tuần hoàn tích cực. Sau 5 phút cấp cứu, bệnh nhân có tái lập được tuần hoàn tự nhiên nhưng vẫn hôn mê.

Bệnh nhân được chụp MSCT sọ não và chẩn đoán ban đầu: “Nguyên nhân ngừng tuần hoàn là do chảy máu dưới nhện lan tỏa trong não”.

Các bác sĩ cúi đầu tri ân người cho chết não trước khi thực hiện lấy tạng. Ảnh BVCC

Sau đó, người bệnh được chuyển về Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị chuyên khoa. Bệnh nhân được chẩn đoán chảy máu dưới nhện mức độ nặng (Hunt Hess V) nghi ngờ do phình mạch não. Người bệnh sau khi được hội chẩn đa chuyên khoa quyết định chụp mạch số hóa xóa nền tìm căn nguyên chảy máu, phát hiện túi phình động mạch đốt sống phải vỡ.

Người bệnh được can thiệp nút tắc túi phình cấp cứu bằng Coils. Sau can thiệp, bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, sốt cao liên tục, không đáp ứng với thuốc hạ sốt, được tiến hành hồi sức, chống phù não, chống co thắt mạch não, kiểm soát điện giải, kiểm soát thân nhiệt bằng biện pháp cơ học tích cực.

Bệnh nhân đã được điều trị tích cực gần 10 ngày nhưng đến 15h30 ngày 25/10/2024, Hội đồng chuyên môn tiếp tục hội chẩn chuyên môn toàn viện, tình trạng bệnh nhân hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn, xuất huyết não do vỡ phình mạch đốt sống phải, viêm phổi.

4 cuộc đời được hồi sinh

Sau 10 ngày nỗ lực điều trị hồi sức tích cực, nhưng người bệnh hôn mê sâu dần, mất các phản xạ và có nguy cơ chết não.

Qua nhiều cuộc hội chẩn toàn viện, với nhận định bệnh nhân có nguy cơ cao chết não đến gần, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai đã giải thích về tiên lượng người bệnh với gia đình, trao đổi với gia đình người bệnh về chương trình hiến mô, bộ phận cơ thể người của Quốc gia.

Các bác sĩ thực hiện lấy tạng từ người cho chết não, mang lại cuộc đời mới cho 4 người bệnh nặng. Ảnh BVCC

Gia đình người bệnh đã thấu hiểu những lời chia sẻ của các y bác sĩ, nhân viên y tế, hiểu rõ quá trình tận tâm, tận lực bằng mọi giá cứu người bệnh của tập thể thầy thuốc Bạch Mai và bày tỏ nguyện vọng được hiến tạng người bệnh để cứu người.

PGS.TS Vũ Văn Giáp - Phó Giám Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý với sự chỉ đạo và đồng hành của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, người bệnh đã được đánh giá chết não theo đúng quy trình nghiêm ngặt lấy tạng và ghép tạng.

Hội đồng chuyên môn đã họp và đánh giá 3 lần, mỗi lần cách nhau 6 giờ, từng dấu hiệu, từng triệu chứng, thông số lâm sàng, cận lâm sàng ... được hội đồng chẩn đoán chết não đánh giá xem xét hết sức cẩn trọng. Vào hồi 05h30 ngày 26/10/2024, người bệnh được kết luận chết não".

Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và hơn 100 y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai chia thành 4 ekip đã tiến hành phẫu thuật lấy tạng của người bệnh để chuyển giao cho người nhận.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, Ban Giám đốc cùng các đồng nghiệp đã có những lời tri ân xúc động gửi tới người bệnh, người nhà bệnh nhân. Trái tim bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để tiến hành ghép tim cho một bệnh nhân 39 tuổi, bị suy tim giai đoạn cuối, đang tính từng ngày sống.

Gan được chuyển về Bệnh viện Quân Đội 108 để ghép cho bệnh nhân suy gan giai đoạn cuối.

Và 2 thận được ghép tại Bệnh viện Bạch Mai cho 2 người bệnh suy thận giai đoạn cuối, đang phải chạy thận, lọc máu nhiều năm.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nắm tay cảm tạ ông Lê Tiến Sáu - bố của người cho chết não. Ảnh BVCC

Được biết, ngay sau khi được ghép tạng, 4 bệnh nhân đang ở trong tình trạng phục hồi tốt. Đây là các bệnh nhân bị suy tạng rất nặng, nếu không được ghép tạng, sự sống của họ chỉ được tính từng ngày.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện đã xúc động nói lời tri ân sâu sắc trước anh linh người mất và lời cảm ơn chân thành nhất của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai với người bệnh, với gia đình người bệnh.

Theo PGS Cơ, từ nay trở đi, Bệnh viện Bạch Mai coi gia đình bệnh nhân như là những thành viên thân thiết trong “Ngôi nhà chung”, được quan tâm chăm sóc về sức khỏe, động viên về tinh thần, vợ người bệnh sẽ được tạo điều kiện làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai.

Ông Lê Tiến Sáu, cha của người cho chết não, xúc động cho biết: "Niềm an ủi là những bộ phận của con trai tôi đã được hồi sinh trong những cuộc đời khác, được nuôi dưỡng trong sự sống mới.

Vợ tôi và con dâu, các cháu biết được điều này cũng được phần nào vơi bớt nỗi đau, tiếp tục cuộc sống trong yêu thương và chia sẻ".