Đường băng hơn 2.000 tỷ đồng tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất được khai thác sau 6 tháng nâng cấp

Đường băng này nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn 1. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dự.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh 25R Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất được phát lệnh khởi công vào ngày 29/6/2020. Như vậy, sau 6 tháng thi công, đến nay, việc nâng cấp, sửa chữa đường băng đã hoàn tất, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật để đưa vào khai thác.

Máy bay đang đậu tại đường băng 25R mới khánh thành tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: A.T



Theo Bộ GTVT, tổng mức đầu tư dự án trên khoảng 2.015,3 tỷ đồng. Đây chỉ mới hoàn thành giai đoạn 1 của dự án. Giai đoạn 2 của dự án sẽ tiến hành nâng cấp các đường lăn để đảm bảo khai thác đồng bộ, lâu dài.

Để thực hiện dự án, Bộ GTVT đã chỉ định những nhà thầu lớn. Liên danh nhà thầu xây lắp gồm Tập đoàn CIENCO4, Tổng Công ty Xây dựng Hàng không (ACC), Công ty cổ phần Xây dựng công trình hàng không 647. Nhà thầu tư vấn giám sát tại dự án là liên danh Phân viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải phía Nam (ITSTS) và Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải Phía Nam (TEDI South).

Bộ GTVT khẳng định việc nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất có vai trò quan trọng trong việc giao thương trong nước và quốc tế; phục vụ các hoạt động chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho vùng TP.HCM, đồng thời góp phần làm tăng công suất của khu bay lên khoảng 50 triệu hành khách/năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nói từ năm 2017 đến nay, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành hàng không nước ta cả về số và chất lượng tàu bay, từ đó khai thác vượt tần suất thiết kế, tiếp nhận nhiều loại máy bay thế hệ mới với tải trọng lớn, hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn của Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã bị xuống cấp ngày càng nghiêm trọng. Theo tiêu chuẩn thiết kế, cần phải cải tạo, nâng cấp kết cấu mặt đường cất hạ cánh, đường lăn tại 2 cảng hàng không quốc tế này. Nếu không được cải tạo, nâng cấp kịp thời, có thể phải dừng khai thác hoạt động bay, điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh tế, chính trị tại 2 cảng hàng không này, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của nước ta, cũng như gây mất an toàn, an ninh hoạt động hàng không.

"Hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn hiện hữu tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất không đáp ứng được nhu cầu khai thác đến năm 2025, dự kiến đạt đến 50 triệu hành khách/năm. Do vậy, việc đưa vào khai thác sử dụng đường băng mới để phục vụ các hoạt động khai thác bay là hết sức quan trọng. Đường băng mới sẽ phát huy được hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và góp phần nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng việc hạ - cất cánh cho các loại tài bay thế hệ mới như A350-900, B787-9, B78-10 với trọng tải lớn; đảm bảo an toàn khai thác và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng. Dự án này cũng cụ thể hóa nhu cầu phát triển, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng hàng không, là nền tảng vững chắc để phát triển ngành hàng không, cũng như phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nói.

Bộ GTVT cho biết đang yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long… chỉ đạo các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động, an toàn khai thác các hạng mục còn lại của dự án. Việc hoàn thành dự án sẽ nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo an ninh an toàn cho hoạt động hàng không dân dụng, góp phần vào sự phục hồi, phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu đi lại, đẩy mạnh giao thương trong nước, cũng như quốc tế, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn trong khai thác hoạt động bay, cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh trong khu vực và của đất nước.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ khánh thành đường băng 25R với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoa Bình phát biểu tại buổi lễ.

Đường băng 25R mới được khánh thành tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: CTV

Các đại biểu cắt băng khánh thành đường băng 25R tại sân bay Tân Sơn Nhất.