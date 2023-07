CLIP: Con đường bích họa ở xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định dài gần 2 km do các họa sĩ, giáo viên bộ môn Mỹ Thuật vẽ phác họa, tô vẽ. Video: Mai Chiến.

Xã Hải An được UBND tỉnh Nam Định công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Đây là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Hải Hậu. Ảnh: Mai Chiến.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Hải An (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã lựa chọn tiêu chí nổi trội về lĩnh vực văn hóa. Phát huy thế mạnh của địa phương, xã Hải An đã triển khai con đường bích họa dài gần 2 km, chạy dọc con đường xung quanh quần thể di tích quốc gia đền An Trạch, nhà văn hóa… của xóm 5 và xóm 6. Ảnh: Mai Chiến.

Với sự quyết tâm cao, sau 20 ngày “đằm” mình dưới thời tiết nắng nóng, các họa sĩ, giáo viên giảng dạy bộ môn Mỹ Thuật tại 1 số trường học trên địa bàn huyện Hải Hậu đã tô vẽ, “biến” những bức tường hoa, tường nhà cáu bẩn thành những bức tranh tuyệt đẹp, hình thành lên con đường bích họa nổi bật ở 1 làng quê yên bình. Ảnh: Mai Chiến.

Nhờ đó, con đường làng đi qua xóm 5 và xóm 6 của xã Hải An được khoác lên “chiếc áo mới”, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường “Xanh, sạch, đẹp” và thân thiện. Ảnh: Mai Chiến.

Những ngày này, có dịp về xã Hải An - xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Hải Hậu, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của con đường bích họa. Các bức tranh mang đậm những hình ảnh đặc trưng của làng quê Việt Nam; cây đa giếng nước sân đình; cánh đồng lúa; lũy tre, con trâu, bờ đê… Ảnh: Mai Chiến.

Hay những bức tranh mang đậm nét tính lịch sử Việt Nam được tái hiện qua hình ảnh bà Triệu cưỡi voi dẹp giặc, Thánh Gióng cưỡi ngựa nhổ tre ngà đánh đuổi quân giặc. Ảnh: Mai Chiến.

Đặc biệt, các họa sĩ đã tái hiện hình ảnh Anh hùng liệt sĩ Vũ Xuân Thiều (quê xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Ông là phi công, một xạ thủ trên không có nhiều kinh nghiệm. Đêm 28/12/1972, phi công Vũ Xuân Thiều lái máy bay Mig-21 tiêu diệt 1 máy bay B-52 của Mỹ và đã anh dũng hy sinh. Ảnh: Mai Chiến.

Từ khi con đường bích họa được hình thành, xã Hải An đã trở thành điểm tham quan, chụp ảnh, check-in của nhiều du khách trong và ngoài huyện Hải Hậu. Nhờ đó, hình ảnh, con người, làng quê xã Hải An được nhiều người biết đến. Ảnh: Mai Chiến.

Trao đổi với Phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Trần Ngọc Uynh, Phó Chủ tịch UBND xã Hải An (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) chia sẻ, con đường bích họa là 1 bức tranh tổng thể mang nhiều chủ đề khác nhau, gắn liền với lịch sử, văn hóa con người xã Hải An nói riêng và Việt Nam nói chung. Ảnh: Mai Chiến.

Trong quá trình triển khai phác họa hình ảnh, vẽ con đường bích họa, chúng tôi đã nhận được sự được hưởng ứng tích cực của người dân địa phương. Mọi người đã cùng các họa sĩ tô đẹp thêm vẻ đẹp làng quê xã nông thôn mới kiểu mẫu”, ông Trần Ngọc Uynh, Phó Chủ tịch UBND xã Hải An cho hay. Ảnh: Mai Chiến.