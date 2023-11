Dương Cẩm Lynh phản ứng thế nào khi nhiều đại gia đề nghị trả giúp khoản nợ tiền tỷ?

Sau những biến cố đã qua, diễn viên Dương Cẩm Lynh dần trở lại với các sự kiện nghệ thuật. Bên cạnh đó, cô cũng tập trung kinh doanh để ổn định cuộc sống, chăm lo cho hai con. Bận rộn với công việc song nữ diễn viên phim Giai nhân vẫn cố gắng chăm chút về mặt hình ảnh mỗi khi xuất hiện.

Sau những biến cố, Dương Cẩm Lynh trở lại với hình ảnh tươi mới, rạng rỡ. Nữ diễn viên chia sẻ, cô muốn truyền tải đến mọi người thông điệp về việc yêu thương bản thân mình. Sau những gì đã qua, người đẹp học cách trân trọng giá trị của bản thân và nỗ lực phấn đấu vì các con và những người yêu thương mình. Cũng theo Dương Cẩm Lynh, trước đó, cô không vội trở lại showbiz mà phải dành thời gian để cân bằng cảm xúc.



Nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh trong bộ ảnh mới. (Ảnh: NVCC)

Cách đây không lâu, Dương Cẩm Lynh gây chú ý khi tổ chức tiệc sinh nhật trên du thuyền 5 sao, với số lượng khách mời lên đến 300 người. Theo dõi những hình ảnh này, nhiều người cho rằng diễn viên 8X đã trả hết nợ nần hoặc đã tìm được đại gia lo lắng cho mình.

Chia sẻ về thông tin này, Dương Cẩm Lynh cho biết, vì hai mẹ con có ngày sinh gần nhau nên những năm gần đây, cô chỉ "tổ chức ké" tiệc sinh nhật với con trai lớn và mời những người thân thiết. Năm nay, bà mẹ hai con may mắn khi được mời làm đại sứ cho một thương hiệu mỹ phẩm và được công ty hỗ trợ tổ chức. Cô khẳng định: "Một bữa tiệc "tiền tỷ" như vậy, làm sao tôi dám gánh một mình trong hoàn cảnh hiện tại".

Nhan sắc quyến rũ của Dương Cẩm Lynh ở tuổi 41. (Ảnh: NVCC)

Khi Dương Cẩm Lynh gặp biến cố, nhiều cư dân mạng khuyên cô sang nước ngoài định cư để có cuộc sống mới. Bày tỏ quan điểm của mình, diễn viên phim Giai nhân nói nếu có điều kiện thì đây cũng là phương án tốt, đặc biệt là với hai con. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, Dương Cẩm Lynh vẫn xác định ở Việt Nam để hai bé được gần gũi với nhà ngoại và có điều kiện được gặp cha. "Công việc hiện tại của tôi cũng đang khởi sắc, bạn bè và gia đình quan tâm, động viên, giúp đỡ. Tôi đã quen đương đầu với sóng gió và tin rằng mọi chuyện sẽ sớm trở lại tốt đẹp", cô nói.

Bà mẹ hai con tiết lộ thêm, cô nhận không ít lời đề nghị được "trả nợ giùm" từ các đại gia, miễn cô chấp nhận tình cảm của họ. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định cô "sợ đàn ông lắm rồi". Ở thời điểm hiện tại, niềm tin của cô là hai cậu con trai kháu khỉnh, đồng thời chia sẻ thêm: "Trái tim đã quá nhiều vết xước, trong tôi chỉ còn sự hoài nghi và tổn thương. Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận rằng, nhờ những bài học đau đớn trong cuộc đời mà tôi mới trưởng thành, cứng cáp hơn, có thể đứng vững để làm chỗ dựa cho hai con".

Dương Cẩm Lynh làm việc ngày đêm để có cuộc sống tốt đẹp hơn. (Ảnh: NVCC)

Dương Cẩm Lynh xác định rằng, hiện tại, cô vừa làm cha, vừa làm mẹ, áp lực là điều không tránh khỏi. "Tôi cư xử với 2 con công bằng, yêu thương như nhau, dùng lời lẽ và việc làm hàng ngày để giúp các con biết phân định đúng sai. Cũng may là Will càng lớn càng hiểu chuyện, biết thương mẹ vất vả, thương em. Có lẽ vì tự cảm nhận được "vai trò đàn ông" trong nhà, nên Will luôn có ý thức bảo vệ mẹ và em trong những tình huống nguy hiểm, hoặc bị ai đó bắt nạt".

Để có thể lo cho con cuộc sống tốt hơn, Dương Cẩm Lynh không ngại làm nhiều việc, thậm chí là những việc cô chưa từng làm như bán hàng thanh lý, kinh doanh online. Về quan điểm ở chung nhà với người cũ vì các con, nữ diễn viên cho rằng cần xem xét nhiều yếu tố như hoàn cảnh hiện tại của hai người có ràng buộc khác không, có bất tiện gì cho nhau không, có tiếp tục chấp nhận nhược điểm hay lối sống khác biệt của nhau không,... "Khi hài hòa được tất cả các yếu tố đó thì mới chung nhà được, chứ không phải cứ vì con mà nhắm mắt nhắm mũi ở chung. Nếu cố gắng mà vẫn bất hạnh, thì con mình lại phải chịu thêm nhiều tổn thương khác", cô thẳng thắn tâm sự.

Về cuộc sống hiện tại, Dương Cẩm Lynh cho biết cô vẫn dành thời gian chủ yếu cho công việc kinh doanh cũng như làm tốt vai trò đại sứ hình ảnh ở một công ty mỹ phẩm. Bà mẹ hai con xem điện ảnh là lẽ sống nên khi hội tụ các yếu tố về thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cô sẵn sàng quay trở lại với nghề. "Chuyện vai chính vai phụ, đối với tôi không phải là vấn đề quan trọng, bởi những vai phụ xuất sắc nhiều khi còn được khán giả nhớ tới hơn cả vai chính", Dương Cẩm Lynh cho biết.