Châu Bùi: "Tôi và bạn trai chưa bao giờ xảy ra cãi vã"

Tuổi 25, Châu Bùi sở hữu một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ khi đứng vững trên ngôi vị fashionista có ảnh hưởng lớn bậc nhất tại Việt Nam. Cô liên tục xuất hiện tại các sàn diễn thời trang danh giá trên toàn thế giới, lọt vào danh sách 30 Under 30 châu Á của tạp chí Forbes. Bên cạnh đó, mối tình ngọt ngào của cô cũng trở thành niềm ngưỡng mộ của đông đảo khán giả trẻ.

PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Châu Bùi về những ấp ủ trong công việc và cuộc sống:

Sau gần 10 năm bước chân vào lĩnh vực người mẫu, từ một cô bé nhỏ nhắn và có phần e dè khi đi cùng quản lý tới gặp gỡ truyền thông, Châu Bùi giờ đây đã trở thành biểu tượng thời trang của giới trẻ. Ở thời điểm hiện tại, rất ít fashionista có thể làm được điều này. Nhìn lại, Châu Bùi nghĩ đâu là yếu tố khiến bạn thành công và trở nên bứt phá với những người còn lại?

- Thật ra mục tiêu tôi đặt ra cho mình luôn là bứt phá bản thân, đây mới chính là điều khó nhất cần làm. Tôi bắt đầu vào nghề khi 16, 17 tuổi. Ở độ tuổi đó, nói thật mình vẫn còn rất "non", điển hình là mình khá e dè và ngại ngùng khi đứng trước nhiều người, đặc biệt khi tiếp xúc với các anh chị tiền bối. Một phần nữa là do tính cách cá nhân, vì từ nhỏ tôi khá hướng nội và thích ở một mình. May mắn là tôi luôn hiểu được bản thân, nắm bắt được điểm yếu của mình để cải thiện và phát triển hơn.

Để có được ngày hôm nay, tôi phải tự học rất nhiều thứ, bước từng bước nhỏ để đạt được những thành tựu hiện tại. Không chỉ ở lĩnh vực thời trang, tôi đã nỗ lực ở tất cả mọi mặt, từ kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, linh hoạt thử sức mình ở mọi mảng. Tôi nghĩ đam mê và tính "máu chiến" là một trong những điểm mạnh của mình, giúp tôi giữ được "lửa" nghề đến hôm nay.

Châu Bùi tại Tuần lễ thời trang Milan (Ý) năm 2023. (Ảnh: FBNV)

Việc duy trì quá lâu ở vị trí fashionista cũng đối mặt với thử thách về sự nhàm chán, lặp lại. Đã bao giờ Châu Bùi thấy mình bị cạn kiệt khả năng sáng tạo?

- Theo suy nghĩ của tôi, để đi được lâu dài trong một ngành nghề chưa bao giờ là dễ dàng. Có thể sẽ dễ dàng trong vài năm đầu vào nghề, khi chúng ta được thỏa sức làm điều mình thích và thu hút sự chú ý của khán giả bởi tính mới mẻ, đặc biệt là cộng đồng người trẻ. Tuy nhiên, ngay từ khi bắt đầu, tôi đã xác định mình sẽ đi lâu dài với nghề. Để làm được điều đó, tôi luôn tìm kiếm sự sáng tạo, cảm hứng mới lạ, không chỉ cho khán giả mà cho cả chính bản thân mình.

Chuyện "bí" là một hiện tượng bình thường trong các ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo. Tôi nghĩ ai theo nghề này đều sẽ gặp phải. Tuy nhiên, không phải vì thế mà mình bỏ cuộc. Mỗi người sẽ có cách thư giãn và tìm kiếm cảm hứng khác nhau. Vả lại, đối với tôi, những khoảnh khắc đó chính là cơ hội để bứt phá và phát triển hơn. Nói cách khác, mình phải chạm được giới hạn của mình thì mới có thể phá vỡ nó. Đó cũng là cách tôi vượt qua chính mình, luôn đặt mục tiêu trở thành phiên bản tốt hơn qua mỗi ngày.

Nếu có một chương trình người mẫu hoặc show giải trí tương tự như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mời Châu Bùi tham dự ở thời điểm này, bạn có đồng ý không?

- Những ai theo dõi Châu Bùi lâu năm sẽ biết tôi rất ít khi từ chối cơ hội. Tôi muốn thử sức ở tất cả các lĩnh vực, mở rộng cơ hội tiếp xúc để khai phá những tiềm năng của bản thân. Như tôi vừa nói về tính "máu chiến" của mình, tôi luôn nắm bắt và tận dụng mọi cơ hội mình có để thử, đôi khi khá bất chấp.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tôi đã nhận thức được khả năng và sức khỏe của bản thân. Vẫn là đam mê và nhiệt huyết trong công việc nhưng tôi biết cân đối và trân trọng bản thân hơn. Nếu nhận được lời mời dù ở bất cứ chương trình nào, tôi cũng sẽ nhận lời khi sắp xếp được thời gian và khả năng. Mỗi một cơ hội là một mảnh ghép trong sự nghiệp của tôi, bất kể kết quả tốt hay không, chúng đều góp phần "ghép" thành Châu Bùi của hiện tại.

Châu Bùi và Binz trong MV "Hit Me Up". (Ảnh: FBNV)

Tôi nhiều lần tưởng tượng về tương lai xa của mình

Dường như Châu Bùi không có nhiều người bạn trong showbiz. Thế giới này có phức tạp như nhiều người hay nói tới?

- Tôi rất ít khi đăng ảnh bạn bè lên mạng xã hội, trong đó có tất cả mối quan hệ trong và ngoài ngành. Lý do là bởi tôi muốn gặp gỡ bạn bè trong tâm thế thoải mái nhất, giữ cho mình những khoảnh khắc gần gũi với mọi người nên không đăng tải trên mạng xã hội. Đối với tôi, không chỉ showbiz mà bất cứ nghề nghiệp nào cũng có sự phức tạp nhất định. Tùy vào góc nhìn của mỗi người mà điều đó trở thành tích cực hay tiêu cực.

Thật ra tôi nghĩ quan niệm showbiz tiêu cực nảy sinh từ một trong những yếu điểm của mạng xã hội. Do khán giả thường bị thu hút bởi những yếu tố tiêu cực, các nội dung này thường lan truyền rất nhanh. Ngoài khía cạnh đó, những điều tốt đẹp, những tình cảm đồng nghiệp ấm áp lại ít được biết đến vì không xuất hiện nhiều trên internet. Chính bản thân là người đã trải nghiệm thực tế, tôi vẫn thấy biết ơn mỗi cuối ngày vì những cơ hội được làm việc cùng cộng đồng đồng nghiệp tài năng, các anh chị tiền bối sẵn lòng giúp đỡ, hay cả những bạn trẻ sáng tạo, đầy nhiệt huyết.

Mới đây, Châu Bùi trở thành nữ chính trong MV mới mang tên Hit Me Up của rapper Binz. Cảnh quay nào trong MV khiến Châu Bùi cảm thấy tương đồng nhất với chuyện tình yêu của mình?

- Có lẽ là cảnh hai ông bà nắm tay nhau. Tôi cũng đã rất nhiều lần tưởng tượng về tương lai xa của mình, có "người ấy" đồng hành, cùng nhau vượt qua những thử thách trong cuộc sống mà vẫn nguyên vẹn tình cảm bền vững này.

Sau thời gian gắn bó lâu dài, Châu Bùi đã nghĩ tới sự gắn kết bằng hôn nhân chưa? Tưởng tượng về hôn lễ tương lai, Châu Bùi sẽ có một đám cưới như thế nào?

- Ôi tôi còn chưa nghĩ tới thì các bạn đã tưởng tượng trước rồi (cười). Điều này tôi xin giữ lại cho riêng mình nhé. Khi nào có tin vui chắc chắn sẽ báo cho mọi người cùng chung vui.

Trong tình yêu, có khi nào cả hai xảy ra cãi vã? Cả hai giải quyết những bất đồng như thế nào?

- "Trộm vía" là điều này chưa bao giờ xảy ra luôn!.

Cảm ơn Châu Bùi!