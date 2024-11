TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nổ lớn ở Bắc Giang, 1 người tử vong; dùng liềm sắt chém 2 mẹ con hàng xóm

Nổ lớn ở Bắc Giang, 1 người tử vong

Tối 13/11, Công an huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ nổ tại gia đình anh Bế Văn C (SN 1991, trú tại thôn Đồng Mận, xã Vô Tranh, Lục Nam). Thời điểm xảy ra vụ nổ khoảng 19 giờ 25 phút.

Hiện trường vụ nổ lớn ở Bắc Giang, 1 người tử vong. Nguồn: Báo Bắc Giang

Vụ nổ làm làm anh C - chủ nhà tử vong tại chỗ. Ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, không có ai khác trong gia đình anh C bị thương.

Công an huyện Lục Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Dùng liềm sắt chém 2 mẹ con hàng xóm

Ngày 14/11, Công an Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đang tạm giữ đối tượng H.P.T (SN 1995, trú tại xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam) vì có hành vi dùng liềm chém gây thương tích cho 2 mẹ con chị N.T.N.A.

Đối tượng H.P.T cùng hung khí thu giữ tại Công an xã Tân Thuận. Ảnh: CABT



Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14/11, chị N.T.N.A (SN 1991, là hàng xóm với H.P.T.) đang đi trên đường bê tông phía trước nhà tại thôn Hiệp Nghĩa, xã Tân Thuận thì thấy một số cây chuối trong vườn của gia đình chị vừa bị chặt phá.

Cùng thời điểm này, chị N.T.N.A nhìn thấy H.P.T đang cầm 1 cái liềm (loại cắt cành thanh long) đang ở trong vườn thanh long của H.P.T, sát khu vực chuối bị chặt.

Sau khi nói chuyện, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, trong lúc cãi nhau, bất ngờ H.P.T cầm liềm xông tới chém vào bắp tay trái, đầu gối trái của chị N.T.N.A gây thương tích.

Lúc này, mẹ của chị N.T.N.A là bà T.T.T ( SN 1958, trú cùng địa phương) đang ở trong nhà nhìn thấy nên chạy ra để giải cứu cho chị N.T.N.A thì bị H.P.T tiếp tục dùng liềm chém vào bắp tay trái gây thương tích. Sau khi chém 2 mẹ con chị A, đối tượng H.P.T bỏ vào nhà cố thủ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tân Thuận nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bố trí lực lượng đưa người bị hại đi cấp cứu, đồng thời bao vây, khống chế, tước đoạt hung khí, bắt giữ đối tượng H.P.T đưa về trụ sở để làm việc.

Quá trình làm việc H.P.T đã khai nhận toàn bộ hành vi gây thương tích nói trên.

Công an huyện Hàm Thuận Nam đã chỉ đạo Công an xã Tân Thuận phối hợp Đội Điều tra tổng hợp tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, xác minh, làm rõ, đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Cô tiên từ thiện" Nguyễn Đỗ Trúc Phương, Chi Dân, An "Tây" bị bắt trong đường dây ma túy

Ngày 14/11, Công an TP.HCM cho biết mở rộng đấu tranh trong Chuyên án VN10, đơn vị đã xử lý triệt để các đối tượng từng mua ma túy trong chuyên án để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt giam ca sĩ Nguyễn Trung Hiếu (nghệ danh Chi Dân), người mẫu Nguyễn Thị An (An Tây) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

An "Tây", tức Andrea Aybar bị bắt trong đường dây ma túy. Ảnh: CACC

Theo Công an TP.HCM, thực hiện nghiêm mệnh lệnh chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Thủ tướng Chính phủ trong Thư khen ngày 26/4/2024, yêu cầu tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, điều tra mở rộng và truy xét toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam vào ngày 16/3/2023, Công an TP.HCM đã không ngừng đẩy mạnh đấu tranh, lần theo từng dấu vết để khui từng vỏ bọc của các ông trùm ma túy.

Từ đó, Công an thành phố đã triệt phá thêm 146 đường dây, băng nhóm mua bán, vận chuyển ma túy hoạt động liên quận, liên tỉnh, và khởi tố thêm 630 bị can.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Tính đến nay, kết quả đấu tranh trong chuyên án đã giúp Công an TP.HCM triệt phá gần 500 đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 1.132 bị can; xử phạt hành chính và lập hồ sơ cai nghiện cho 201 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 323,5kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn cùng nhiều vật chứng liên quan khác. Qua điều tra, bước đầu làm rõ rằng các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy với tổng số tiền hơn 28.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, thực hiện đúng phương châm "không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy", Công an thành phố đã truy xét và xử lý triệt để cả những người mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép.

Ca sĩ Chi Dân bị bắt cùng tang vật. Ảnh: CACC

Với tinh thần quyết liệt và triệt để trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Ban chuyên án xác minh, làm rõ từ những thông tin nhỏ nhất. Có những vụ án được truy xét và chứng minh hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đã xảy ra từ năm 2021. Những nỗ lực này đã góp phần quan trọng vào việc kiềm chế, giảm thiểu tình trạng phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố.

Khởi tố 20 đối tượng trong vụ "dân tổ" tông cô gái tử vong trên phố ở Hà Nội

Ngày 14/11, nguồn tin PV Dân Việt cho biết Công an quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ nhóm "dân tổ" tông tử vong cô gái dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu.

Nhà chức trách chưa công bố tội danh các đối tượng trên, song vụ việc vẫn đang được điều tra.

Trước đó, rạng sáng 3/11, chị N.N.Q. (27 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) điều khiển xe máy dừng đỗ chờ đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu.

Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố 20 đối tượng liên quan vụ cô gái bị tông tử vong ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu. Ảnh: Bát Phong

Lúc này, một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển khoảng 30 xe máy đi theo chiều ngược lại trên phố Trần Hưng Đạo về ga Hà Nội với tốc độ cao, lạng lách đánh võng.

Trong đó, xe do Nguyễn Hồng Nhung (19 tuổi, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển, chở theo Nguyễn Phương Anh (19 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) đã đâm vào xe chị Q. làm nạn nhân ngã ra đường.

Cùng lúc đó, Nguyễn Tá Minh Khang (16 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) chạy xe cùng đoàn đã chèn qua người chị Q., làm cô gái 27 tuổi tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, các đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Triệt phá đường dây lô đề do 3 "nữ quái" cầm đầu

Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố 5 bị can, trong đó bắt tạm giam đối với Mai Thị Thu Sương (42 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng); Trần Thị Hằng (43 tuổi) và Huỳnh Thị Bình (52 tuổi, cùng trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra hành vi "tổ chức đánh bạc, đánh bạc" dưới hình thức đánh số đề.

Ngoài 3 đối tượng trên, cơ quan công an cũng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư 2 đối tượng khác trong đường dây này.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 3/2024, cơ quan công an phát hiện Mai Thị Thu Sương câu kết với một số đối tượng khác thiết lập đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức đánh số đề trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; các đối tượng Mai Thị A.T (37 tuổi) và Hà Thị T.N (40 tuổi, cùng trú quận Thanh Khê) và Trần Thị Hằng là các "chân rết" cấp dưới. Đường dây này hoạt động với quy mô ngày càng lớn, địa bàn ngày càng mở rộng, thu hút nhiều đối tượng tham gia.

Đến sáng 12/11, lực lượng chức năng đồng loạt bắt quả tang, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Mai Thị Thu Sương, Mai Thị A.T; Hà Thị T.N; Trần Thị Hằng và Huỳnh Thị Bình cùng một số con bạc trong đường dây.

Tang vật thu giữ trong chuyên án gồm hơn 80 triệu đồng, 8 điện thoại dị động; nhiều tài liệu, giấy tờ thể hiện tịch đề, tính toán tiền thắng thua số đề khác…

Bước đầu các đối tượng khai nhận, từ tháng 1/2024, Mai Thị Thu Sương đứng ra tổ chức, điều hành đường dây.

Hằng ngày, Sương thu nhận tịch đề từ các con bạc, đầu mối, đại lý cấp dưới, trong đó có các đối tượng Hằng và Bình. Sau đó, Sương cân đối giữ lại một phần để tính thắng thua, số còn lại chuyển cho đầu mối, đại lý cấp trên khác.

Tổng số tiền đánh bạc trong đường dây dao động từ 70 đến 100 triệu đồng/ngày.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.