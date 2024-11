Khởi tố anh em ruột chở nhau đi cướp xe máy trên quốc lộ

Trưa 15/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An) quyết định khởi tố vụ án, bị can ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hậu (24 tuổi) cùng em ruột Nguyễn Thanh Hiếu (21 tuổi, ngụ An Giang) về tội "Cướp tài sản".

Anh em ruột chở nhau đi cươp xe máy đêm khuya trên Quốc lộ 62. Ảnh: Thiên Long

Khoảng

0 giờ 30 ngày 7/11,

anh

Nguyễn Trọng

P

(20 tuổi

, ngụ

tỉnh An Giang

) điều khiển xe máy lưu thông

Quốc

lộ 62 hướng TP.Tân An về huyện Tân Thạnh

(Long An)

.

Đ

ến Km 21+300m thuộc ấp 3, xã Tân Tây

qua chợ Tân Tây

hơn

300 mét

thuộc

huyện Thạnh

Hóa

bị

2 thanh niên điều khiển xe m

áy

vượt lên

ép

phương tiện vào lề

.