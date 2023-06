Chia sẻ với Dân Việt, ông Nguyễn Tiến Hữu, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) cho biết, thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU năm 2018 của Thành ủy TP Hồ Chí Minh về thực hiện cuộc vận động "Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước", cán bộ, hội viên nông dân xã An Nhơn Tây đã xây dựng tuyến đường kiểu mẫu "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" bằng việc trồng nhiều loài hoa ven đường giao thông trên địa bàn xã.

Hội viên, nông dân xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) trồng hoa trên các tuyến đường hoa nông thôn mới, đường hoa nông thôn mới trên địa bàn xã. Ảnh: Hội ND An Nhơn Tây.

Bên cạnh đó, ông Hữu cho hay, xác định cảnh quan môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nông dân xây dựng tuyến đường hoa, con đường hoa nông thôn mới

Thời gian qua thực hiện sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy về xây dựng tuyến đường hoa của từng Hội, đoàn thể, Hội Nông dân xã đã xây dựng Kế hoạch thực hiện công trình “Tuyến đường hoa nông dân” với mục tiêu tạo cảnh quan "Xanh - Sạch - Đẹp", góp phần thay đổi nhận thức của người dân, cán bộ, hội viên, nông dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng thôn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tạo sự đồng thuận và phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trên địa bàn xã An Nhơn Tây có 11 Chi hội, gắn với xây dựng 11 tuyến đường hoa nông thôn mới trồng nhiều các loài hoa khác nhau. Trong đó, tiêu biểu có 3 tuyến đường trồng hoa dài khoảng 800 m.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã An Nhơn Tây, xã có 11 Chi hội Nông dân trực thuộc, mỗi Chi hội sẽ trồng, quản lý, chăm sóc một tuyến đường hoa nông thôn mới. Ảnh: Hội ND xã An Nhơn Tây.

Các tuyến đường hoa, con đường hoa nông thôn mới trồng chủ yếu là: Hoa sao nhái, hoa cúc, hoa ngũ sắc, dưới nền đất trồng hoa sam và nhiều loại hoa khác màu sắc rực rỡ, có sức chống chịu tốt với khí hậu.

Để đường hoa luôn tươi đẹp, phát triển tốt, Hội nông dân xã An Nhơn Tây vận động hội viên tham gia bảo vệ, chăm sóc, làm tăng thêm bức tranh màu sắc cho những con đường.

Theo ông Hữu, những tuyến đường hoa nông thôn mới ngoài góp phần tạo cảnh quan tươi mát và xanh đẹp, còn là công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp và đây cũng là trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân ở địa phương trong việc hưởng ứng lời kêu gọi thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của huyện Củ Chi trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

"Chính quyền và Hội Nông dân xã quán triệt tuyên truyền trong nhân dân và cán bộ, hội viên cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong đó xác định trong cuộc vận động này, người dân là chủ thể. Với sự đồng lòng, quyết tâm của người dân việc xây dựng các tuyến đường hoa cho thấy đang rất thành công", ông Hữu chia sẻ.

Hội viên, nông dân xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi, TP HCM) chăm sóc tuyến đường hoa, con đường hoa nông thôn mới. Ảnh: Hội ND xã An Nhơn Tây.

Việc trồng tuyến đường hoa đã được đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng. Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi vui tươi trong tổ chức Hội, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp khuôn viên trường học, sạch ấp, sạch ngõ khu dân cư.

Đường hoa làm đẹp thôn, xóm

Chị Trần Thị Thảo Liên, Chi hội trưởng Nông dân ấp Xóm Mới chia sẻ: "Tuyến đường hoa đã góp phần cải thiện môi trường, giúp các ấp, xóm ngày càng xanh, sạch, đẹp, mát mẻ…".

Vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, chị Liên cùng các hội viên trong ấp vệ sinh, dọn cỏ, tưới, chăm sóc những tuyến đường hoa, cây xanh. "Ai cũng vui và nhiệt tình bởi thay cho hình ảnh nhếch nhác trước kia, nay là màu xanh mát mắt của cây và hoa", chị Liên nói.

Công trình "Kết hợp tôn giáo xây dựng tuyến hoa nông thôn mới đường sạch, xanh, thân thiện môi trường" của các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã An Nhơn Tây. Ảnh: Hội ND xã An Nhơn Tây.

Hiện nay, xã An Nhơn Tây có 3 tuyến đường hoa dài 800 m. Ảnh: Hội ND xã An Nhơn Tây.

Những tuyến đường hoa ở xã An Nhơn Tây được trồng các loài hoa như: Hoa sao nhái, hoa cúc, hoa ngũ sắc... Ảnh: Hội ND xã An Nhơn Tây.

Hội viên, nông dân dọn cỏ trên tuyến đường hoa nông thôn mới ở xã An Nhơn Tây. Ảnh: Hội Nông dân xã An Nhơn Tây

Thời điểm này đến với xã An Nhơn Tây không khó để bắt gặp những tuyến đường hoa nông thôn mới nở đầy hoa rực rỡ. Ảnh: Hội ND An Nhơn Tây.

Tuyến đường hoa ở xã An Nhơn Tây thu hút người dân đến chụp ảnh. Ảnh: Hội Nông dân An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM.

