Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thụy An, con đường hoa hoàn thành năm 2021 và được hội viên phụ nữ thôn Duyên Lãm bảo quản, chăm sóc.

Đường hoa tường vi ở Ba Vì gây sốt mạng xã hội

Những ngày này đến với huyện Ba Vì (Hà Nội), có thể dễ dàng bắt gặp những con đường hoa nở rực rỡ, sạch đẹp, hai bên phủ bóng cây xanh và trăm hoa đua nở.



Thụy An là một xã vùng đồi gò trung du. Năm 2016, xã đã về đích Nông thôn mới (NTM). Hiện nay, Thụy An đã có sự đổi thay nhanh chóng từ trụ sở xã đến hệ thống hạ tầng như điện, đường, trường, trạm và công trình nhà văn hóa các thôn đã và đang được xây dựng mới bên các công trình nhà ở của nhân dân to, đẹp đàng hoàng, càng thấy được hiệu quả thiết thực của phong trào xây dựng NTM đem lại.

Hiện xã Thụy An đang tập trung duy trì, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, đồng thời tiến hành xây dựng xã NTM nâng cao theo chỉ đạo của Thành phố Hà Nội và huyện Ba Vì.

Tuyến đường hoa nông thôn mới trồng hoa tường vi ven đường dẫn vào thôn Duyên Lãm, xã Thụy An, huyện Ba Vì (Hà Nội) đang nở hoa rực rỡ. Hoa tường vi đang độ mãn khai khiến ai đi qua cũng ngắm nhìn, tranh thủ chụp ảnh, quay phim. Ảnh: Hội LHPN xã Thụy An

Để góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thụy An đã tích cực tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Chia sẻ với Dân Việt, bà Đỗ Thị Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thụy An cho biết, thực hiện các phong trào do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Vì phát động, Hội liên hiệp Phụ nữ xã đã chỉ đạo các Chi hội tiếp tục chăm sóc hoa và cây xanh tại đoạn đường nở hoa và xung quanh các nhà văn hóa của thôn.

Đồng thời, cán bộ, hội viên các Chi hội luôn thực hiện tốt lao động vệ sinh đường làng, ngõ xóm góp phần xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn vào sáng thứ bẩy và chủ nhật hàng tuần.

"Nếu như trước đây những mảnh đất trống mọc đầy cỏ dại, thì nay hai bên đường nông thôn mới đã được thay thế bằng những hàng cây hoa tường vi đua nhau khoe sắc. Đoạn đường hoa nông thôn mới dài 300 m trên địa bàn thôn Duyên Lãm được hoàn thành bằng nguồn xã hội hóa của nhân dân và được hội viên Chi Hội phụ nữ thôn đảm nhận, bảo quản, chăm sóc.

Đến nay, sau hơn 2 năm đã hình thành nên con đường trồng hoa tường vi rất đẹp, góp phần vào xây dựng cảnh quan, đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp", bà Thanh chia sẻ.



Con đường hoa tường vi dài 300 m thu hút nhiều khách thăm quan đến chụp ảnh, check-in ở xã Thụy An, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Ảnh: Hội LHPN xã Thụy An

Bà Thanh cũng cho biết, thời điểm này con đường hoa tường vi ở thôn Duyên Lãm đang nở hoa rực rỡ đã thu hút rất nhiều người đến thăm quan, chụp ảnh. Đặc biệt, nhiều người cũng đã đến đây chụp ảnh cưới.

Cũng theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thụy An, đến nay, 7 chi hội phụ nữ trong xã đã xây dựng và duy trì 18 đoạn đường nở hoa, với chiều dài khoảng 10km.

Ngoài ra, phong trào còn được các hội viên áp dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày của gia đình với phương châm “nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch”. Mỗi gia đình đều có ý thức xây hầm biogas, phân loại và tiêu hủy rác một cách khoa học.

"Với hiệu quả thiết thực của những con đường hoa nông thôn mới mang lại, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thụy An sẽ tuyên truyền đến cán bộ, hội viên và nhân dân tiếp tục nhân rộng các điểm, đường trồng hoa", bà Thanh cho biết.

Những con đường hoa tường vi trên địa bàn xã Thụy An (huyện Ba Vì, TP Hà Nội) đã góp phần tạo cảnh quan, môi trường sạch đẹp. Hội LHPN xã Thụy An.

Anh Trương Đức Hoàng, xã Thụy An chia sẻ: "Việc triển khai xây dựng những con đường hoa nông thôn mới đã góp phần giúp cho nhân dân có ý thức trong công tác bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, hạn chế tình trạng vứt rác thải bừa bãi, góp phần thiết thực vào việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao".

Còn chị Phạm Thị Thiêm, xã Thụy An cũng cho biết, mô hình tuyến đường hoa nông thôn mới do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã bảo quan, chăm sóc giúp cảnh môi trường xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng nông thôn tại địa phương.

Những tuyến đường hoa được gây dựng nên bởi bàn tay của những người phụ nữ. Từ khâu trồng, chăm sóc đến vun trồng, bảo quản. Chính các chị em phụ nữ đã tạo nên vẻ đẹp riêng cho quê hương của mình.