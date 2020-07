Đường Nhuệ dọa chỉ 1 cuộc điện thoại khiến nạn nhân biến mất khỏi Thái Bình

Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ án Cố ý gây thương tích nghiêm trọng, đồng phạm giản đơn, có sự thống nhất giữa các bị can từ trước.

Cụ thể, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa anh Trịnh Ngọc Anh với chị Trần Việt Vân trong việc gửi nhận tài liệu từ Thái Bình đến Hà Nội. Dù cho Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) và vợ là Nguyễn Thị Dương không có mâu thuẫn với anh Trịnh Ngọc Anh trước đó và chị Trần Việt Vân, anh Trần Anh Tuấn không nhờ bị can Đường giải quyết giúp mâu thuẫn. Nhưng Nguyễn Xuân Đường vẫn cố tình yêu cầu anh Trịnh Ngọc Anh về nhà và cùng Nguyễn Thị Dương thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh, Đào Văn Bằng, Phạm Xuân Hòa, Phạm Ngọc Quý tạo lý do để đánh anh Trịnh Ngọc Anh tại tầng 2 nhà Nguyễn Xuân Đường.

Chân dung đối tượng Đường Nhuệ.

Mặc dù, đã được mọi người can ngăn nhưng các đối tượng vẫn nhiều lần cố tình đánh anh Trịnh Ngọc Anh. Hành vi của các bị can thể hiện việc coi thường pháp luật và có tính chất côn đồ, gây bức xúc trong dư luận.

Kết luận điều tra ghi rõ, khoảng 18h20 ngày 30/3, anh Trịnh Ngọc Anh về đến Thái Bình và được anh Quang dùng xe ô tô chở đi đến nhà Nguyễn Xuân Đường để xin lỗi.

Tại đây, Nguyễn Xuân Đường và vợ là Nguyễn Thị Dương đã tra hỏi, đe dọa nhân viên công ty Phúc Cường. Sau đó, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý đã đánh gây thương tích anh Trịnh Ngọc Anh.

Cơ quan Công an nhận định, Nguyễn Xuân Đường đã có hành vi yêu cầu bị hại đến nhà xin lỗi, thống nhất việc khi bị hại đến nhà thì đưa lên tầng 2 để đánh. Quá trình các bị can khác đánh bị hại thì Đường có lời nói đe dọa, chửi bới, đe dọa nạn nhân nhân viên công ty Phúc Cường rằng "mày có tin chỉ một cuộc điện thoại của tao mày biến mất khỏi đất Thái Bình này không", và có hành động định đánh.

Đối với Nguyễn Thị Dương, kết luận điều tra xác định Dương có hành vi thống nhất việc khi bị hại đến nhà thì đưa lên tầng 2 để đánh. Quá trình các bị can tấn công bị hại thì Dương có hành vi đe dọa, chửi bới và đánh. Cùng với đó, các đối tượng Phạm Xuân Hòa, Đào Văn Bằng, Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý cũng đã trực tiếp đánh anh Trịnh Ngọc Anh. Hậu quả làm anh Trịnh Ngọc Anh bị thương tích 14%.

Hành vi của các bị can Nguyễn Xuân Đường Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Đào Văn Bằng, Phạm Xuân Hòa, Phạm Ngọc Quý thể hiện tính chất côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe của anh Trịnh Ngọc Anh và hành vi đó đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự nên cần được xét xử thật nghiêm minh để giáo dục răn đe, phòng ngừa chung.

Liên quan đến vụ việc này, đầu tháng 4/2020, Nguyễn Xuân Đường cùng vợ là Nguyễn Thị Dương và 4 người khác bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích do liên quan vụ đe dọa, đánh đập một phụ xe khách.

Ngày 16/4, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam 4 cán bộ thuộc Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường người tỉnh này về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ sau khi xác định họ liên quan hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương.

Ngày 21/4, Công an TP.Thái Bình tiếp tục khởi tố bị can Nguyễn Xuân Đường về tội Cố ý gây thương tích. Đây là vụ án liên quan bà Đinh Thị Lý và con trai tố bị Đường "Nhuệ" đánh tại trụ sở công an.

Đến ngày 22/4, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố Nguyễn Xuân Đường về tội Cưỡng đoạt tài sản. Hiện, Nguyễn Xuân Đường là bị can của 3 vụ án hình sự được Công an tỉnh Thái Bình và Công an TP Thái Bình điều tra.

Tiếp đó, ngày 22/6, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố Nguyễn Thị Dương về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra vai trò đồng phạm với 4 cán bộ tỉnh Thái Bình trong vụ án xảy ra ngày 20/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh này.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/5, trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết từ năm 2010, Công an Thái Bình đã xử lý 20 vụ, 15 người liên quan đến vợ chồng Đường "Nhuệ".