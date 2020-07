Đường 'Nhuệ' bị truy tố khung 6 năm tù

VKSND TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích, theo điểm đ, khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 với khung hình phạt 2-6 năm tù.

Theo cáo buộc, sáng 18/11/2014, Nguyễn Xuân Đường đến nhà tìm bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú TP.Thái Bình). Mục đích để hỏi về việc ngày 17/11/2014, bà Lý tố bị một người quen của Đường lấy trộm xe máy.

Biết bà Lý đi cùng con trai là anh Mai Thế Duy đến trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP.Thái Bình để làm việc nên Đường đi theo.

Gặp bà Lý tại cơ quan công an, Đường và người phụ nữ cãi nhau. Sau đó, Đường "Nhuệ" quàng tay qua cổ người phụ nữ. Nghĩ mẹ bị hành hung, anh Duy đến can ngăn thì bị Đường đánh gãy xương hàm, tỷ lệ thương tật 15% sức khỏe.

Bà Lý và con trai tố Đường "Nhuệ" hành hung. Ảnh: N.T.

Hồ sơ tố tụng xác định giữa bị can và anh Duy không có mâu thuẫn. Tuy nhiên, Đường tấn công anh Duy ngay tại trụ sở công an trong khung giờ hành chính. Hành vi của Nguyễn Xuân Đường thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật.

Cáo trạng nêu vụ án có một nhân chứng là bà G. (40 tuổi, quê Nghệ An). Sáng 18/11, bà G. có mặt tại phòng tiếp dân cùng với bà Lý và đã chứng kiến vụ việc. Nhưng vào thời điểm đó, bà G. do lo sợ nên đã khai "không có ai đánh anh Mai Thế Duy".

Hồi tháng 4, sau khi cơ quan điều tra lật lại vụ án, bà G. mới khai lại nội dung vụ việc.

Theo nhân chứng, khoảng 7h10 ngày 18/11/2014, bà G. đi cùng mẹ con bà Lý đến trụ sở Công an phường Trần Lãm để giải quyết công việc. Sau khi vào phòng tiếp dân một lúc, bà G. thấy Đường "Nhuệ" đi vào rồi xảy ra xô xát với bà Lý và con trai.

Nhân chứng khai thấy Đường quàng tay qua cổ bà Lý rồi đánh vào vùng mặt anh Duy, bà G. đã đến can ngăn. Sau đó, Nguyễn Xuân Đường bỏ đi.

Đường bị bắt vào khuya 10/4 theo lệnh truy nã. Ảnh: G.T.

Đầu tháng 4, Nguyễn Xuân Đường cùng vợ là Nguyễn Thị Dương và 4 người khác bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích do liên quan vụ đe dọa, đánh đập một phụ xe khách.

Ngày 16/4, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam 4 cán bộ thuộc Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường người tỉnh này về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ sau khi xác định họ liên quan hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương.

Ngày 21/4, Công an TP.Thái Bình tiếp tục khởi tố bị can Nguyễn Xuân Đường về tội Cố ý gây thương tích. Đây là vụ án liên quan bà Đinh Thị Lý và con trai tố bị Đường "Nhuệ" đánh tại trụ sở công an.

Đến ngày 22/4, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố Nguyễn Xuân Đường về tội Cưỡng đoạt tài sản. Hiện, Nguyễn Xuân Đường là bị can của 3 vụ án hình sự được Công an tỉnh Thái Bình và Công an TP Thái Bình điều tra.

Tiếp đó, ngày 22/6, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố Nguyễn Thị Dương về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra vai trò đồng phạm với 4 cán bộ tỉnh Thái Bình trong vụ án xảy ra ngày 20/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh này.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/5, trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết từ năm 2010, Công an Thái Bình đã xử lý 20 vụ, 15 người liên quan đến vợ chồng Đường "Nhuệ".

Năm 2008, Dương kết hôn với Nguyễn Xuân Đường rồi bắt đầu hoạt động môi giới, buôn bán bất động sản. 7 năm sau khi cưới, Dương thành lập Công ty TNHH một thành viên Đường Dương hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ 6 tỷ đồng . Từ khi thành lập, Dương và chồng tham gia các cuộc đấu giá tài sản, chủ yếu là đấu giá đất và đều lấy tư cách cá nhân. Trước khi bị bắt, Dương và chồng có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế như xây dựng nhà cao tầng, mua sắm ôtô và các đồ gia dụng đắt tiền, sở hữu nhiều lô đất có giá trị ở địa phương. Cơ quan chức năng cũng tiếp nhận nhiều đơn thư phản ánh của một số tổ chức, cá nhân về các hoạt động có dấu hiệu tội phạm của vợ chồng Dương trên một số lĩnh vực. Quá trình xác minh, Công an tỉnh Thái Bình đã mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm, nhất là những vụ việc do Dương và chồng gây ra. Từ năm 2010, lực lượng chức năng đã xử lý 20 vụ, 12 đối tượng có quan hệ với vợ chồng nữ doanh nhân này. Các vụ việc chủ yếu do đàn em của Đường thực hiện. Vợ chồng Đường không trực tiếp ra mặt nên việc đấu tranh, xử lý Nguyễn Xuân Đường gặp nhiều khó khăn.