Tiếp tục mở rộng điều tra liên quan đến băng nhóm Đường Nhuệ

Khởi tố nhiều đối tượng liên quan băng nhóm Đường Nhuệ



Tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XVI (từ ngày 9 – 11/7), Đại tá Nguyễn Thanh Trường – Gíam đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, Công an tỉnh Thái Bình đã mở 3 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; lập các tổ công tác phòng chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Các lực lượng chức năng Công an tỉnh Thái Bình đã triệt xoá 21 băng ổ nhóm.

Kết quả đã khám phá 454 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 84,7%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Công an tỉnh Thái Bình hiện đang tập trung mở rộng điều tra liên quan đến băng nhóm Đường Nhuệ.

Đáng chú ý, Công an tỉnh Thái Bình đã chủ động xác lập chuyên án, đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, SN 1971, TP.Thái Bình) cầm đầu.

Liên quan đến băng nhóm này, cơ quan chức năng đã khởi tố 3 vụ án, 13 bị can; phục hồi 1 vụ, 1 bị can; chuyển đề nghị truy tố 2 vụ, 7 bị can.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cũng cho biết, Công an tỉnh này đang tập trung chỉ đạo các đơn vị điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến băng nhóm tội phạm do Đường Nhuệ cầm đầu, phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình Đàm Văn Vượng nhìn nhận, với những vụ án đã rõ hồ sơ, đầy đủ chứng cứ do Đường Nhuệ cầm đầu, ngành công an phối hợp với các ngành cùng khối, chủ động đẩy nhanh tiến độ điều tra, đưa ra truy tố, xét xử để báo cáo với cử tri, nhân dân.

Đường Nhuệ là ai?

Nguyễn Xuân Đường quê quán xã Nam Cao (Kiến Xương, Thái Bình). Cuối năm 2007, sau khi đi lao động tự do tại Liên bang Nga về địa phương, Đường thường xuyên có biểu hiện tụ tập một số đối tượng không có công ăn, việc làm, gây ra một số vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Năm 2008, Đường kết hôn với Nguyễn Thị Dương (quê xã An Ninh, Tiền Hải). Sau khi cưới, vợ chồng Đường Nhuệ bắt đầu hoạt động môi giới, buôn bán bất động sản.

Qua rà soát từ năm 2010 đến nay, lực lượng Công an đã xử lý đối với 20 vụ, 12 đối tượng có mối quan hệ với Đường, Dương.

Trong các vụ việc này, chủ yếu là do đàn em của Đường thực hiện, Đường không trực tiếp ra mặt nên việc đấu tranh, xử lý đối với Đường gặp nhiều khó khăn.

Vợ chồng Đường Nhuệ được biết đến là những người có "máu mặt" ở Thái Bình.

Với Dương, từ cuối năm 2010 đến nay Dương 3 lần đăng ký kinh doanh hộ cá thể, trong đó 2 lần ở TP.Thái Bình và 1 lần ở Tiền Hải.

Tất cả các lần đăng ký và hoạt động kinh doanh đều báo cáo không phát sinh doanh thu và thực hiện việc nộp thuế.

Ngày 6/2/2015, Dương thành lập Công ty TNHH MTV Đường Dương (tên đề là Công ty bất động sản), hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh doanh bất động sản, vốn điều lệ và vốn pháp định là 6 tỷ đồng.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty TNHH MTV Đường Dương chưa thay đổi đăng ký kinh doanh và chỉ nộp tiền thuế môn bài hằng năm, ngoài ra không phát sinh doanh thu và các khoản thuế khác.

Vợ chồng Đường Nhuệ tham gia các cuộc đấu giá tài sản, chủ yếu là đấu giá đất và đều lấy tư cách cá nhân.

Cuối năm 2017, vợ chồng Đường Nhuệ tự đứng ra thành lập cái gọi là "Hiệp hội tang lễ Thái Bình" và hoạt động có dấu hiệu bảo kê, cưỡng đoạt tài sản.

Băng nhóm do Đường Nhuệ cầm đầu trong thời gian vừa qua đã gây ra nhiều vụ án gây bức xúc trong dư luận, đơn cử như vụ hành hung người tại trụ sở Công an phường Trần Lãm vào năm 2014, cưỡng đoạt tài sản liên quan đến dịch vụ tang lễ...

Thời gian gần đây, vợ chồng Đường Nhuệ có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế như xây dựng nhà cao tầng, mua sắm xe ô tô và đồ gia dụng đắt tiền; sở hữu nhiều lô đất có giá trị ở các huyện, thành phố; hoạt động từ thiện, đóng phim đăng tải lên youtube, tổ chức các sự kiện mời rất nhiều văn nghệ sỹ nổi tiếng tham dự.

Trong những năm gần đây, qua tiếp nhận đơn thư phản ánh của một số tổ chức, cá nhân về các hoạt động có dấu hiệu tội phạm của vợ chồng Đường Nhuệ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo, yêu cầu Công an tỉnh và các ngành chức năng tập trung đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Về hành vi cưỡng đoạt tài sản, núp bóng dưới hình thức hoạt động của "Hiệp hội tang lễ Thái Bình":

Từ tháng 12/2017, bằng nhiều thủ đoạn đe doạ, gây rối, khống chế, Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn đã buộc Công ty Thành Phát – là công ty làm dịch vụ hoả táng cho Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Nam Định) phải ngừng hoạt động tại Thái Bình.

Tiếp đó Đường cùng Lợi đã tìm cách thâu tóm địa bàn bằng cách tự tuyên bố là Chủ tịch cái gọi là "Hiệp hội tang lễ" (đã được các công ty dịch vụ tang lễ thành lập từ trước nhưng không xin phép chính quyền).

Đường đã đứng ra phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty dịch vụ tang lễ và tự ý đặt ra quy định về các khoản nộp bắt buộc tính trên số ca hoả táng, được gọi là hội phí và quỹ từ thiện, nhưng toàn bộ số tiền đó là do Đường thu và toàn quyền quyết định.

Bằng các hành vi đe doạ, cưỡng ép, Đường đã buộc các công ty hoạt động dịch vụ tang lễ trên địa bàn phải chấp nhận các quy định của chính mình.

Do sợ bị trả thù, các công ty này không giám tố cáo đến các cơ quan chức năng về hành vi của Đường. Ngày 22/4, Đường và Lợi đã bị khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản.