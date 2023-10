Đường sắt mở bán vé tàu Tết từ 20/10, giá cao nhất gần 3 triệu đồng

Ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết

Ngày 12/10, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn vừa công bố kế hoạch chạy tàu và công tác phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.



Theo đó, giai đoạn cao điểm Tết của ngành đường sắt được xác định trong khoảng ngày 26/01 đến hết ngày 26/2/2024 (tức từ ngày 16 tháng Chạp đến ngày 17 tháng Giêng).

Trong cao điểm Tết, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy 10 đôi tàu Thống Nhất (Sài Gòn - Hà Nội và ngược lại). Bao gồm: Tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12, SE23/SE24, SE27/SE28, TN3/TN4, TN5/TN6. Cao điểm Tết năm nay, đơn vị dự kiến cung ứng chiều TP.HCM đi Hà Nội 10 ngày trước Tết và chiều Hà Nội đi TP.HCM 15 ngày sau Tết khoảng 390 chuyến, tương đương hơn 200.000 chỗ.

Từ 20/10, người dân có thể mua vé tàu Tết cá nhân. Ảnh: Chi nhánh VTĐS Sài Gòn

Ngoài ra, các tàu chặng ngắn (khu đoạn) cũng được tổ chức chạy. Bao gồm: Sài Gòn – Vinh và ngược lại: 2 đôi (SE13/SE14, SE15/SE16); Sài Gòn – Đồng Hới và ngược lại: 1 đôi (SE17/SE18); Sài Gòn – Đà Nẵng và ngược lại: 1 đôi (SE21/SE22); Sài Gòn – Quảng Ngãi và ngược lại: 1 đôi (SE25/SE26); Sài Gòn – Quy Nhơn và ngược lại: 1 đôi (SE29/SE30); Sài Gòn – Nha Trang và ngược lại: 2 đôi (SNT1/SNT2, SNT11/SNT12); Sài Gòn – Phan Thiết và ngược lại: 1 đôi (SPT1/SPT2); Hà Nội – Đà Nẵng và ngược lại: 1 đôi (SE19/SE20).

Trong thời gian nghỉ Tết (từ ngày 9/2 đến ngày 12/2/2024 tức từ ngày 30/12 đến ngày 3/1 Âm lịch), công ty còn tổ chức chạy thêm một số đôi tàu từ Sài Gòn đi Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Nha Trang,…và ngược lại phục vụ hành khách đi du xuân.

Ông Thái Văn Truyền - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho hay về công tác bán vé Tết, trước đó từ ngày 30/9 đến 14h00 ngày 14/10/2023, ngành đường sắt đã nhận đăng ký vé tập thể. Bắt đầu từ 15/10, đơn vị sẽ bán vé cho các tập thể đã đăng ký.

Đáng chú ý, từ 8 giờ ngày 20/10, ngành đường sắt sẽ bán vé cá nhân. Trong đó, mỗi hành khách được đặt chỗ và mua vé không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.

Ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết 2024. Ảnh: Chi nhánh VTĐS Sài Gòn

Để tiết kiệm thời gian, người dân có thể mua vé qua các Website: www.dsvn.vn; vetau.com.vn, giare.vetau.vn; tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc ĐSVN; qua ứng dụng ví điện tử Momo, VNPay, ZaloPay...

Người dân làm sao mua vé tàu giá rẻ

Bên cạnh đó, lãnh đạo ngành đường sắt cũng cho biết đơn vị sẽ áp dụng nhiều chính sách khuyến mãi để kích cầu đi lại của người dân. Cụ thể:

Chiều từ TP.HCM đi Hà Nội trước Tết, chiều Hà Nội đi TP.HCM sau Tết: Giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 8/2/2024 (tức ngày 29/12 âm lịch) và đi từ 1.000 km trở lên. Ngoài ra, đơn vị sẽ giảm từ 2% đến 8% giá vé cho tập thể từ 10 người trở lên đi tàu trong khoảng thời gian từ 26/1/2024 đến ngày 31/1/2024 (đối với đoàn tàu số chẵn) và từ ngày 19/2/2024 đến ngày 26/2/2024 (đối với đoàn tàu số lẻ). Hướng dẫn viên du lịch cũng được giảm 90% giá vé loại chỗ ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6, giảm 30% loại chỗ nằm khoang 4.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt sẽ giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi. Đồng thời, giảm 10-20% giá vé cho sinh viên các trường (tùy thời điểm mua vé).

Riêng các chặng thấp điểm như chiều từ Hà Nội đi TP.HCM trước Tết, chiều TP.HCM đi Hà Nội sau Tết: Công ty cũng thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm từ 5% đến 30% giá vé cho hành khách như: mua vé xa ngày, mua tập thể, khứ hồi.

Dự báo nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp Tết, công ty cũng bổ sung thêm các ghế phụ để phục vụ hành khách. Theo đó, vào các ngày cao điểm khi nhu cầu của hành khách tăng cao công ty sẽ mở bán ghế phụ, đối với toa ghế ngồi cứng tối đa 10 ghế, các loại toa khác đối đa 7 ghế.

Người dân làm thủ tục lên tàu tại ga Sài Gòn. Ảnh: Chi nhánh VTĐS Sài Gòn

Đối với ghế phụ cho trẻ em (thuộc diện mua vé), khi hành khách có kèm trẻ em đi cùng mua vé giường nằm hoặc ghế ngồi và tự nguyện đồng ý ghi vào giấy yêu cầu in sẵn của các chi nhánh vận tải với nội dung "Đề nghị mua vé ghế phụ trẻ em và tự đảm bảo an toàn cho trẻ em khi sử dụng chung chỗ với người lớn".

Ông Thái Văn Truyền cho biết về giá vé tàu Tết sẽ có sự điều chỉnh do các chi phí đầu vào tăng cao. Theo đó, vé tàu Tết 2024 sẽ tăng trung bình từ 1- 4% so với năm trước, tùy chặng và tùy loại tàu cho chiều cao điểm. Riêng chiều thấp điểm thì giá vé tàu giảm từ 1-8% so với năm trước.

Theo đó, giá vé tàu Tết cao nhất (giường nằm chặng Sài Gòn - Hà Nội) là 2.950.000 đồng, giá vé tàu Tết thấp nhất (ghế ngồi chặng Sài Gòn - Hà Nội) khoảng 1.950.000 đồng. Riêng giá vé ghế phụ sẽ bằng khoảng 80% giá vé thấp nhất chặng Sài Gòn - Hà Nội (dao động mức 1,5 triệu đồng).

Lãnh đạo công ty Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng khuyến cáo hành khách nên chủ động xác định lịch trình có kế hoạch mua vé tàu Tết sớm để có thể mua được vé trong các đợt khuyến mãi.

Ngoài ra, hành khách có thể cân nhắc di chuyển trong khoản thời gian trước và sau giai đoạn cao điểm Tết, lúc này giá vé cũng khá mềm.

Thực tế, giá vé tàu các chặng thấp điểm (tức là chặng Hà Nội - TP.HCM trước Tết và từ TP.HCM - Hà Nội sau Tết có giá vé khá thấp). Ngoài ra, hành khách nên mua vé qua các kênh chính thống để tránh trường hợp mua phải vé giả, vé chợ đen...