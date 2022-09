Dương Tử Quỳnh hé lộ vai diễn trong "The Witcher: Blood Origin"

Loạt phim sắp tới của Netflix là phần tiền truyện của bộ phim truyền hình giả tưởng nổi tiếng "The Witcher". Nội dung phim là câu chuyện dựa trên một loạt sách của tác giả người Ba Lan Andrzej Sapkowski. Với sự tham gia của Henry Cavill của "Man of Steel" trong vai nhân vật chính Geralt of Rivia, "The Witcher" theo chân thợ săn quái vật cùng Công chúa Ciri (Freya Allen), phù thủy quyền năng Yennefer của Vengerberg (Anya Chalotra) và người bảo vệ Jaskier (Joey Batey).

Dương Tử Quỳnh trong phim "The Witcher: Blood Origin". (Ảnh: Netflix).

Lấy bối cảnh 1200 năm trước các sự kiện của loạt phim gốc, "The Witcher: Blood Origin" sẽ là một miniseries dài bốn tập nhằm đào sâu thế giới và theo dõi các nhân vật mới. Tương tự như các phần tiền truyện giả tưởng khác gần đây như "House of the Dragon" và "The Lord of the Rings: The Rings of Power", Blood Origin sẽ khám phá các sự kiện chính từ bên trong vũ trụ của Sapkowski. Chẳng hạn như việc tạo ra Witcher đầu tiên và nguyên nhân dẫn đến sự kết hợp của các thế giới. Được viết bởi nhà văn Declan de Barra của Witcher, phần tiền truyện sẽ có sự tham gia của Dương Tử Quỳnh trong một vai chính Scian.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với EW, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh đã chia sẻ những chi tiết mới về nhân vật "The Witcher: Blood Origin" của cô. Scian là thành viên của Ma tộc yêu tinh cho đến khi bộ tộc của cô từ chối chiến đấu cho Vua Xintrea. Để trả thù, nhà vua đã sai tộc Chó giết toàn bộ người trong tộc của cô.

Dương Tử Quỳnh tiết lộ rằng: "Scian đã được cứu bởi Raven Clan, người đã nhận nuôi cô ấy". Khi Blood Origin bắt đầu, Scian đang ở một nơi rất đặc biệt với tư cách là một ẩn sĩ trong Black Sands, theo Dương Tử Quỳnh giải thích: "Đó hoàn toàn là sự lựa chọn của cô ấy vì đây là nơi cô ấy tìm thấy sự bình yên, cô ấy giao tiếp với tổ tiên của mình để tìm ra những gì tương lai nắm giữ. Cô ấy rất tâm linh".

Bộ phim "The Witcher: Blood Origin" sẽ ra mắt vào Giáng sinh năm nay. (Ảnh: Netflix).

Dương Tử Quỳnh là diễn viên hoàn hảo cho bộ phim "The Witcher: Blood Origin"

Những lời bình luận của nữ diễn viên mô tả một chiến binh có quá khứ đầy đau thương và mất mát, cũng như một yêu tinh đầy chính trực và có ý thức danh dự mạnh mẽ. Một nhân vật phức tạp và yêu cầu các cảnh hành động như vậy đòi hỏi khả năng võ thuật của Dương Tử Quỳnh. Sự nghiệp lâu dài trong ngành võ thuật Hồng Kông khiến cô ấy là mảnh ghép hoàn hảo cho vai diễn này.

Kể từ giữa những năm 1980, Dương tử Quỳnh liên tục đóng các vai hành động và võ thuật dù không được đào tạo bài bản. Các vai diễn trong những bộ phim như: "Police Story 3: Super Cop", "The Heroic Trio and Wing Chun"... đã cho thấy cô trở thành một ngôi sao hành động và dẫn đến những vai diễn ấn tượng trong "Ngọa hổ tàng long", "Hồi ức của một Geisha" và "The Lady". Những kinh nghiệm đó đã mang lại cho Dương Tử Quỳnh vai diễn Scian, một chiến binh có cuộc đời chìm ngập trong đau thương thương và kỹ năng đấu kiếm vô song. Với việc Netflix sẽ phát hành "The Witcher: Blood Origin" vào dịp Giáng sinh, khán giả không phải chờ lâu hơn nữa để thấy Dương Tử Quỳnh hành động một lần nữa.