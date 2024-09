Đứt cầu phao Ninh Cường ở Nam Định do lũ lớn, rất may không có thiệt hại về người Đứt cầu phao Ninh Cường ở Nam Định do lũ lớn, rất may không có thiệt hại về người

Do ảnh hưởng của mưa lũ, nước sông Ninh Cơ dâng lên cao, chảy xiết đã làm đứt cầu phao Ninh Cường, bắc qua sông Ninh Cơ nối liền hai huyện Nghĩa Hưng và Trực Ninh của tỉnh Nam Định.