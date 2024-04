Elon Musk: Lời hứa của NATO với Ukraine là khúc dạo đầu cho 'ngày tận thế hạt nhân'

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 7/2023. Ảnh: Getty.

Phát biểu trên X (Twitter), Elon Musk tin rằng lời cam kết của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO trông giống như cảnh trong một bộ phim về ngày tận thế hạt nhân.

Ông Blinken đã nhắc lại quyết tâm "vững chắc" của đất nước ông và các thành viên khác trong việc đưa Ukraine vào khối quân sự tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels tuần này. Phát biểu cùng với Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba, ông cho biết mục đích của sự kiện này là "giúp xây dựng cầu nối giữa các thành viên".

"Đây thực sự là cách bộ phim về ngày tận thế hạt nhân bắt đầu" - Musk nói. Ông chia sẻ một đoạn video từ bộ phim truyền hình Mỹ 'The Day After' năm 1983, mô tả một cuộc chiến tranh hạt nhân hư cấu giữa Mỹ và Liên Xô. Bộ phim được chiếu cho khán giả Liên Xô vào năm 1987, khi hai siêu cường đang đàm phán một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân quan trọng.

Trước đây, Musk đã lên tiếng về những rủi ro đối với Ukraine và thế giới nếu cuộc chiến leo thang hơn nữa. Ông cho biết vào tuần trước rằng tình trạng thù địch tiếp diễn có thể khiến Kiev mất quyền tiếp cận Biển Đen.

Tỷ phú này đã thúc giục Kiev đưa ra những nhượng bộ với Moscow để đổi lấy một hiệp ước hòa bình. Ông cũng ủng hộ lập luận rằng những nỗ lực của Mỹ nhằm làm suy yếu Nga bằng cách trang bị vũ khí và tài trợ cho Ukraine đã phản tác dụng.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu-Đại Tây Dương Olha Stefanishyna cho biết, tất cả các đồng minh đều ủng hộ quyết định mời Ukraine tham gia NATO tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington, ngoại trừ Mỹ và Đức. Bà Stefanishyna cho rằng Mỹ và Đức đang hoài nghi về việc mời Ukraine gia nhập NATO vì đây không còn chỉ là nói suông mà là một quyết định thực sự.

Tờ New York Times hôm 5/4 đưa tin Mỹ và Đức phản đối Ukraine gia nhập NATO bất chấp lo ngại về sự sụp đổ quân sự của Kiev dưới áp lực của Nga.

Tờ báo cho biết, các quan chức NATO lo ngại rằng một động thái quyết liệt như vậy "sẽ lôi kéo khối này vào cuộc chiến tranh trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ năm 1945", đồng thời cho biết thêm rằng NATO đang tìm kiếm một "trung gian" thay thế.

Đây là lo ngại chung của Đức và Mỹ, hai nước này phản đối việc mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên với Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington vào tháng 7. Đồng thời, họ ủng hộ các cam kết hỗ trợ an ninh dài hạn cho Ukraine.

Hôm 3/4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các thành viên NATO tập trung vào việc cung cấp cho Ukraine "sự hỗ trợ an ninh đáng tin cậy và có thể dự đoán được" thay vì các khoản quyên góp tự nguyện. Người đứng đầu NATO được cho là đã đề xuất gói viện trợ quân sự trị giá 100 tỷ euro (107 tỷ USD) trong 5 năm cho Kiev, điều này cũng sẽ khiến khối này phải chịu nhiều trách nhiệm hơn - thay vì Mỹ - về mặt phối hợp hỗ trợ.

Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao phương Tây nói với NYT rằng kế hoạch này có vẻ "khó nắm bắt" vào lúc này.



Cựu đại sứ Mỹ tại NATO, Ivo Daalder, nói rằng Washington dường như ngầm phản đối sáng kiến này, điều này sẽ làm giảm vai trò của nước này trong việc điều phối hỗ trợ. Hungary, một thành viên khác của NATO, đã công khai lên tiếng phản đối bất kỳ động thái nào có thể khiến khối này tham gia nhiều hơn vào cuộc xung đột.

Bài báo cho biết cũng không rõ làm thế nào NATO có thể buộc các thành viên đóng góp vào gói 100 tỷ euro trong một khoảng thời gian dài như vậy.

Tuy nhiên, "không điều nào trong số này có thể quan trọng" vào mùa hè nếu Nga tiếp tục đẩy lui quân đội Kiev, vì Ukraine "có nguy cơ thua trong cuộc chiến", NYT cho biết.

Trong những tuần gần đây, Nga đã giải phóng thành phố Avdeevka quan trọng của Donbass, đồng thời chiếm giữ một số khu định cư gần đó. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky hồi tháng trước cảnh báo rằng đây sẽ không phải là lần rút lui cuối cùng trừ khi Mỹ gia hạn hỗ trợ quân sự. Một gói viện trợ đã bị đình trệ trong nhiều tháng tại Quốc hội Hoa Kỳ do sự phản đối của Đảng Cộng hòa, do các thành viên Đảng Cộng hòa yêu cầu nhiều nỗ lực hơn để tăng cường an ninh biên giới.

Nga đã lên án các chuyến hàng vũ khí của phương Tây tới Kiev, cảnh báo rằng chúng sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột. Các quan chức ở Moscow cũng cáo buộc phương Tây sử dụng Ukraine như một công cụ nhằm gây ra "thất bại chiến lược" đối với Nga.