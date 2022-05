Elon Musk tiết lộ bài học để đời cho các công ty khởi nghiệp ô tô điện

Mới đây, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk có một lời khuyên dành cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực ô tô điện đang cố gắng tái tạo thành công của công ty ông: "Điều đó là cực kỳ khó khăn". Trong cuộc phỏng vấn tại hội nghị Future of the Car của Financial Times hôm 11/5, Musk cho biết ông nhận thấy nhiều công ty sản xuất xe điện còn non trẻ đang áp dụng cách tiếp cận sai lầm. Và nếu họ coi sự thành công của Tesla là một dấu hiệu cho thấy xe điện là một cách chắc chắn để làm giàu, thì họ nên suy nghĩ lại.

Musk nói: "Tesla gần như sắp phá sản khiến tôi nhiều lần mất trí. Để thành lập một công ty xe điện là một nỗi đau lớn. Đó không phải là điều dễ dàng để kiếm tiền. Đó là điều xa vời nhất từ những khoản tiền dễ dàng mà bạn có thể tưởng tượng".

Elon Musk tiết lộ những gì các công ty khởi nghiệp ô tô điện khác đang làm sai. Ảnh: @AFP.

Theo Musk, việc mở rộng quy mô của các công ty khởi nghiệp về xe điện ngày nay đang chấp nhận sự thay đổi quá lớn từ quá sớm. Ông nói, các công ty EV đang thực hiện một cú vung tiền quá lớn từ rất sớm, gọi chiến lược của họ là "vòng vo."

"Để thành lập một công ty ô tô quả là một khó khăn lớn. Nó không đơn giản là về tiền mặt", ông nói. "Những gì tôi thấy ở một số công ty xe hơi mới này là họ đang nhảy vào tận cùng và cố gắng tạo ra một chiếc xe có siêu lớn về mọi mặt khi họ chưa từng chế tạo xe trước đây", Musk nói. "Điều này giống như việc bạn không luyện tập môn thể thao nào mà bạn đâm ngang bước vào đến Thế vận hội. Bạn sẽ không thể giành chiến thắng. Điều này thật điên rồ".

Musk nói rằng các công ty khởi nghiệp nên bắt đầu từ quy mô nhỏ và cần phải tập sớm mắc sai lầm, trước khi tiến tới việc sản xuất các mẫu xe siêu lớn về kích thước cũng như kỹ thuật để tìm chỗ đứng cạnh tranh cao hơn.

"Bạn thực sự cần bắt đầu từ những việc nhỏ, phạm sai lầm ở quy mô nhỏ, đảm bảo rằng bạn có nhiều vốn dự phòng, và sau đó dần dần xây dựng từ những việc ngu ngốc mà bạn làm ban đầu và ít ngu ngốc hơn theo thời gian", Giám đốc điều hành Tesla cho biết. Ông nói thêm, việc đối đầu với các nhà sản xuất ô tô lâu đời có lợi thế về chuyên môn, mạng lưới đại lý và khách hàng hiện tại là "cực kỳ khó".

Rivian và Lucid Motors, hai trong số những công ty khởi nghiệp xe điện có triển vọng nhất, đã bắt đầu xuất xưởng những chiếc xe đầu tiên của họ vào cuối năm ngoái. Đối với Rivian, đó là một chiếc xe bán tải điện tuyệt đỉnh. Đối với Lucid, đó là một chiếc sedan hạng sang trị giá 170.000 USD có tên là Air. Cả hai công ty khởi nghiệp đều gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô sản xuất so với dự kiến, buộc họ phải tăng giá và cắt giảm mục tiêu sản xuất.

Khi được hỏi công ty khởi nghiệp xe điện nào khiến ông ấn tượng nhất, Musk cho biết Volkswagen đang đạt được nhiều tiến bộ nhất về xe điện ngoài Tesla. Ảnh: @AFP.

Khi chạy đua để giao xe điện, Lucid đã phải mua các bộ phận của Amazon và cử công nhân của công ty để giúp lắp ráp xe, tờ Insider đưa tin trước đó. Và một loạt các công ty mới nổi hứa hẹn sẽ mở ra các dòng xe bán tải, SUV, sedan và xe thương mại chạy điện trong tương lai gần.

Khi được hỏi công ty khởi nghiệp xe điện nào khiến ông ấn tượng nhất, Musk cho biết Volkswagen đang đạt được nhiều tiến bộ nhất về xe điện ngoài Tesla. Ông cho biết hôm 11/5 rằng, người chơi xe điện mới gây ấn tượng nhất với Musk, không phải là một công ty khởi nghiệp mà là một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất hành tinh đó là Volkswagen.

"Tôi nghĩ công ty đạt được nhiều tiến bộ nhất ngoài Tesla thực sự là Volkswagen, đây không phải là một công ty khởi nghiệp nhưng có thể được xem như một công ty khởi nghiệp từ quan điểm phát triển lấn sân sang xe điện. Vì vậy, VW đang làm được nhiều nhất trên mặt trận xe điện".

Tất nhiên, mọi nhà sản xuất ô tô kế thừa cũng sản xuất xe điện đều có thể được coi là một công ty khởi nghiệp từ quan điểm EV, nhưng việc Musk đề cử Volkswagen chứ không phải một công ty khác là rất quan trọng. Nó có thể có hoặc không liên quan đến mối quan hệ thân thiện của anh ấy với Giám đốc điều hành Herbert Diess của VW Group.

Hai CEO đã thừa nhận thành tích của nhau trong lĩnh vực xe điện, trao đổi lái thử xe Tesla và VW EV, Diess thậm chí còn mời Musk nói chuyện với 200 giám đốc điều hành Volkswagen thông qua một cuộc gọi video vào tháng 10 năm 2021. Bình luận của Musk về việc VW đứng thứ hai trong lĩnh vực xe điện sau Tesla có thể được coi là một trong những lời khen ngợi mà Musk dành cho Diess trong những tháng gần đây.

Đưa VW sang một bên, CEO của Tesla nhận thấy sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc trong tương lai. "Tôi nghĩ sẽ có một số công ty rất mạnh từ Trung Quốc. Nơi có rất nhiều người siêu tài năng, chăm chỉ ở Trung Quốc tin tưởng mạnh mẽ vào lĩnh vực sản xuất". Một lần nữa, Musk không đề cử bất kỳ công ty khởi nghiệp xe điện nào của Trung Quốc nhưng việc Tesla vận hành một nhà máy sản xuất ở Thượng Hải đã giúp ông có cái nhìn độc đáo về đạo đức làm việc ở đó và tốc độ phát triển của mọi thứ trên thị trường xe điện Trung Quốc.