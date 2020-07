Em trai Hoài Linh vạch trần "thủ đoạn" của người phụ nữ nghi trộm đồ giá trị

Sau khi đăng tải bài viết kể về việc bị mất món đồ giá trị khi thuê người giúp việc, Dương Triệu Vũ tiếp tục cập nhật thêm tình tiết mới. Theo đó, nam ca sĩ đăng tải đoạn clip dài gần 2 phút trích xuất từ camera được lắp đặt ở hành lang tòa nhà tại Hà Nội. Đoạn clip này được cho là bằng chứng tố người giúp việc trộm cắp tài sản của Dương Triệu Vũ.

Trong đoạn clip cho thấy người phụ nữ này được em trai Hoài Linh thuê đến dọn dẹp nhà cửa mặc đồ kín bưng, kéo một túi đựng đầy đồ vào phòng đựng rác. Người này ở trong căn phòng đó khá lâu mới ra ngoài. Dương Triệu Vũ khẳng định bên trong túi rác đó có chiếc laptop của anh.

Dương Triệu Vũ công khai đoạn clip ghi lại cảnh người giúp việc đi đổ rác.

Em trai Hoài Linh cho biết: "Nữ cường nhân mang những cái bịch đầy đồ vào thùng rác để thủ tiêu! Sắp xếp! Ăn cắp! Chị ấy còn thay đồ, trùm kín mít khi trong phòng rác! Nơi hôi thối này vào chỉ muốn chạy ra cho nhanh nhưng chị ấy trong đó rất lâu. Để làm gì ta? Để thay đồ và trùm lại kín mít! Chị quá lợi hại! Em tặng chị luôn cái laptop đó! Chị xứng đáng với thủ đoạn này!".

Dưới bài đăng, nhiều người an ủi Dương Triệu Vũ và khuyên anh báo mọi việc lên cơ quan công an để họ điều tra, làm rõ, bắt kẻ trộm cắp phải chịu hậu quả về hành vi do mình gây ra. Bên cạnh đó, không ít người khuyên giọng ca "Bức tranh tiền kiếp" không nên vội vàng phán xét khi chưa có chứng cứ xác thực cho thấy người giúp việc anh thuê đến trộm đồ.

Dương Triệu Vũ bức xúc vạch trần thủ đoạn tinh vi của người giúp việc.

Trước đó, em trai Hoài Linh bức xúc cho rằng người giúp việc lợi dụng lúc anh mất cảnh giác để lấy cắp món đồ giá trị trong căn hộ. Phát hiện đồ bị mất khi chỉ có người này ra vào căn hộ của mình, Dương Triệu Vũ gọi điện chất vấn và dọa sẽ báo công an. Trước lời cảnh cáo của nam ca sĩ, người phụ nữ nói giọng tỉnh bơ. Điều này khiến Dương Triệu Vũ cho rằng, đó là giọng của một người cố tình chứng tỏ mình bình thản.

Dương Triệu Vũ nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng để tìm ra kẻ trộm tài sản giá trị.

Cuối cùng, Dương Triệu Vũ nhấn mạnh sự việc đang trong quá trình truy cứu, đồng thời công khai số serial của chiếc laptop. Nam ca sĩ nhờ đến sự giúp đỡ của cư dân mạng: "Chỗ nào mua lại laptop, thấy ai đi bán chỉ cần giữ tin của người bán và gọi công an đến, Vũ sẽ trả gấp đôi giá bán! Vũ rất ghét những con người như thế này, họ sẽ còn làm hại rất nhiều người!".