Ép Khang Hi lấy vợ khi 12 tuổi, Hiếu Trang thái hậu thể hiện "tâm" và "tầm" vượt xa Từ Hi

Hiếu Trang Hoàng thái hậu là 1 phi tần của Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực, mẹ đẻ hoàng đế Thuận Trị và là bà nội của vua Khang Hi. Bà và Từ Hi được coi là 2 người phụ nữ quyền lực nhất của Thanh triều.

Nhưng Hiếu Trang hoàng thái hậu hoàn toàn khác với Từ Hi thái hậu đó là dù nắm trong tay quyền lực nhưng bà lại không hề chuyên quyền mà luôn lo nghĩ cho con cháu. Do đó danh tiếng của bà luôn được hậu thế ca ngợi hết lời.

Theo những ghi chép trong lịch sử, khi vua Khang Hi chỉ mới 12 tuổi đã được bà nội Hiếu Trang hoàng thái hậu sắp xếp tổ chức hôn sự. Trước đó, ông cũng mới đăng cơ kế vị vào năm 8 tuổi. Vậy tại sao Hiếu Trang hoàng thái hậu lại quyết ép cháu trai kết hôn sớm đến vậy?

Hành động này của Hiếu Trang hoàng thái hậu là với mục đích giúp cháu trai củng cố quyền lực. Vào thời Thuận Trị (cha Khang Hi), Đa Nhĩ Cổn là Nhiếp Chính vương phò tá ấu đế. Người này là chú ruột của Thuận Trị, cũng có mối liên hệ mật thiết với Hiếu Trang hoàng thái hậu nên tình thế không có gì phải lo nghĩ.

Vua Khang Hi vì lên ngôi quá sớm nên bị đe dọa quyền lực bởi 1 trong những đại thần nhiếp chính - Ngao Bái. (Ảnh: Baidu)

Nhưng đến thời Khang Hi, cục diện triều chính đã hoàn toàn thay đổi. Đại thần giúp vua nhiếp chính đã không còn chỉ là 1 người như thời Thuận Trị, con số đã tăng lên 4 bởi vua Khang Hi khi mới đăng cơ còn quá nhỏ, cần nhiều người phụ tá. Những người này là: Át Tất Long, Ngao Bái, Sách Ni và Tô Khắc Tát Cáp.

Tuy nhiên trong cả 4 người này, Hiếu Trang hoàng thái hậu lại không có quan hệ họ hàng với bất cứ ai. Trong tình huống như vậy, nếu một trong những đại thần này có ý đồ bất chính thì quả thực là quá nguy hiểm. Và sự thật đã chứng minh, điều mà Hiếu Trang hoàng thái hậu lo nghĩ không sai. Ngao Bái đã thật sự có những hành động vượt quyền với mưu đồ bất chính ngay trước mặt hoàng đế Khang Hi.

Do đó, Hiếu Trang hoàng thái hậu đã nghĩ ra 1 cách để giúp cháu trai củng cố quyền lực. Đó là sắp xếp hôn sự cho Khang Hi. Bởi việc vua Khang Hi lập hậu, lập phi vào thời điểm rối ren này sẽ giúp vua chứng tỏ được với cả triều đình rằng người đã không còn là 1 đứa trẻ, có thể nắm giữ quyền lực của hoàng đế trong tay được rồi.

Hiếu Trang hoàng thái hậu cũng rất cẩn thận chọn lựa phi tần cho Khang Hi. Bởi thân phận của dàn hậu phi hoàng đế cũng có những ảnh hưởng chính trị rất lớn. Chuyện này trong thời phong kiến không có gì lạ, hôn nhân và chính trị luôn liên quan mật thiết tới nhau.

Việc Hiếu Trang Hoàng thái hậu sắp xếp hôn sự cho Khang Hi khi vua mới 12 tuổi giúp lôi kéo các đại thần, củng cố quyền lực. (Ảnh: Baidu)

Và 2 người phụ nữ mà Hiếu Trang chọn cho cháu trai là: Hách Xá Lý thị, Nữu Hộ Lộc thị. 2 vị hậu phi này của Khang Hi đều là con cháu của những đại thần làm nhiệm vụ nhiếp chính lúc bấy giờ. Do đó, họ ắt phải giúp đỡ trong việc lôi kéo các đại thần và củng cố quyền lực cho vua Khang Hi.



Cách này của Hiếu Trang hoàng thái hậu đã thật sự giúp cho vua Khang Hi trên con đường lấy lại quyền lực. Và trong lịch sử hơn 200 năm của nhà Thanh, dùng chuyện kết hôn để củng cố quyền lực không phải là cách của riêng Hiếu Trang hoàng thái hậu.

Vào thời cuối Thanh triều, Từ Hi thái hậu cũng đã dùng đến 'chiêu' này. Thế nhưng mục đích của 2 vị thái hậu lại hoàn toàn trái ngược. Hiếu Trang vì lo nghĩ cho giang sơn xã tắc, còn Từ Hi chỉ vì mục đích cá nhân, muốn củng cố địa vị của mình mà thôi.