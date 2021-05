EVN đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

EVN cho biết, tính trung bình trong kỳ nghỉ lễ, công suất tiêu thụ điện cao nhất của toàn hệ thống điện Quốc gia trung bình ngày ở mức khoảng 29.900 MW (Ảnh: PV)

EVN cho biết, tính trung bình trong kỳ nghỉ lễ, công suất tiêu thụ điện cao nhất của toàn hệ thống điện Quốc gia trung bình ngày ở mức khoảng 29.900 MW, sản lượng tiêu thụ điện ở mức khoảng 606 triệu kWh/ngày. Căn cứ các số liệu thống kê, mức tiêu thụ điện trung bình ngày toàn quốc trong kỳ nghỉ thấp hơn khoảng 17% về công suất và thấp hơn 19% về sản lượng so với mức trung bình ngày của tuần trước kỳ nghỉ. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 của năm 2020 thì mức tiêu thụ điện trong kỳ nghỉ năm nay vẫn cao hơn 9% về công suất đỉnh và 17% về sản lượng trung bình ngày.

Theo EVN, do tình hình chung, tổng công suất phụ tải tiêu thụ điện toàn quốc vào giờ thấp điểm trưa các ngày trong kỳ nghỉ lễ cũng xuống thấp. Đặc biệt trong các ngày 30/4 và 1/5/2021 thì công suất phụ tải tiêu thụ điện toàn quốc vào giờ thấp điểm trưa chỉ nằm trong khoảng 22.500 - 23.300 MW, thấp hơn khoảng 30% so với ngày thường trước kỳ nghỉ. Hiện tại, tổng công suất lắp đặt nguồn toàn hệ thống đã ở mức khoảng 69.000 MW với hơn 21.600 MW năng lượng tái tạo (riêng về điện mặt trời đã có công suất tổng cộng hơn 16.000 MW) thì đã có sự chênh lệch lớn giữa nguồn phát và phụ tải tiêu thụ vào các giờ thấp điểm trưa. Từ đầu năm 2021, Bộ Công Thương cũng đã nhận định hiện tượng hệ thống điện dư thừa công suất đang phát lên hệ thống so với phụ tải tiêu thụ đã được đánh giá là tình huống nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn, an ninh của hệ thống điện vì có thể khiến tần số hệ thống điện tăng cao, thậm chí gây sự cố lan tràn trên toàn hệ thống điện quốc gia.

Lãnh đạo EVN nhận định, do đã chủ động, kịp thời thông tin rộng rãi, cảnh báo về vấn đề an ninh - an toàn trong vận hành hệ thống điện, đồng thời nhờ sự tích cực phối hợp của các đơn vị vận hành nguồn và lưới điện, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, về cơ bản các Chủ đầu tư nguồn phát điện (kể cả điện mặt trời mái nhà) đã thực hiện đúng theo các mệnh lệnh điều độ, từ đó đã góp phần đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, không gây sự cố và ảnh hưởng cung cấp điện.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 vừa qua, các nhà máy điện cùng toàn bộ hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối đã vận hành an toàn, ổn định. Một số ít sự cố nhỏ xảy ra trên lưới điện phân phối đã được các lực lượng ứng trực xử lý kịp thời, khẩn trương khôi phục cấp điện trở lại.

Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua cũng ghi nhận không xảy ra tai nạn lao động về điện, không có hiện tượng cháy nổ điện. Các đơn vị trong toàn EVN đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các Cơ quan chức năng của địa phương, chủ động triển khai các phương án ứng phó với mọi tình huống diễn biến dịch bệnh để đảm bảo duy trì vận hành an toàn, liên tục hệ thống điện quốc gia.

Để đảm bảo cung cấp điện trong kỳ nghỉ, ngay từ giữa tháng 4/2021, EVN và các đơn vị đã chủ động xây dựng phương án chi tiết đảm bảo cung cấp điện an toàn, phòng chống cháy nổ. Đông thời, EVN và các đơn vị đã tổ chức phân công, ứng trực 24/24h để sẵn sàng xử lý các tình huống sự cố hệ thống điện, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và phương tiện, vật tư thiết bị để sẵn sàng xử lý sự cố.