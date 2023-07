EVN vi phạm nghiêm trọng chỉ đạo của Thủ tướng về việc đảm bảo cung ứng điện

Hàng loạt vi phạm của EVN và các đơn vị liên quan đến cung ứng điện

Cụ thể, theo Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng ngày 2/12/2019, về việc tăng cương công tác quản lý Nhà nước đối với sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) được yêu cầu chủ động nghiên cứu, sử dụng than pha trộn, nhập khẩu cho sản xuất điện để vận hành an toàn nhà máy, ổn định và đảm bảo hiệu quả kinh tế và môi trường.

EVN và các đơn vị liên quan có hàng loạt vi phạm trong chuẩn bị nhiên liệu cho sản xuất điện

Ngoài ra, TKV, Tổng công ty than Đông Bắc phải đảm bảo cung cấp than kịp thời, đảm bảo khối lượng, chất lượng, đúng chủng loại cho nhà máy nhiệt điện theo đúng hợp đồng mua bán đã ký.

Tuy nhiên, trong kết luận thanh tra cung ứng điện của EVN và các đơn vị liên quan vừa được Bộ Công Thương công bố, đặc biệt: "EVN và các đơn vị liên quan không chấp hành nghiêm Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cũng như các Quyết định, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác chuẩn bị nhiên liệu cho sản xuất điện làm bị động trong việc chuẩn bị nguồn điện, giảm dự phòng an ninh năng lượng".

Bên cạnh đó, "EVN và các đơn vị liên quan chậm đầu tư, hoàn thành nguồn và lưới điện; Chậm khắc phục sự cố tổ máy của một số nhà máy nhiệt điện làm giảm khả năng cung cấp điện. Điều độ, vận hành hệ thống điện mất cân đối trong huy động các loại hình nguồn điện trong nhiều thời điểm", Kết luận Thanh tra nêu rõ.

"Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đến cung cấp điện đã vi phạm nghiêm trọng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương trong việc đảm bảo cung ứng điện", báo cáo Kết luận Thanh tra cung ứng điện của EVN do Bộ Công Thương công bố.

Liên quan đến xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân người đứng đầu các đơn vị, tập đoàn, kết luận thanh tra Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý (hoặc kiến nghị xử lý) nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với Hội đồng thành viên EVN, các cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, tồn tại, vi phạm nêu tại Phần C Kết luận thanh tra; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.

Bộ Công Thương yêu cầu EVN chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý (hoặc kiến nghị xử lý) nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với Ban Tổng Giám đốc, các Ban tham mưu, các đơn vị thành viên và cá nhân, tập thể có liên quan đến những khuyết điểm, tồn tại, vi phạm nêu tại Phần C Kết luận thanh tra.

Yêu cầu TKV và PVN căn cứ Kết luận thanh tra, chỉ đạo Tổng công ty Điện lực - TKV, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý (hoặc kiến nghị xử lý) nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cá nhân, tập thể có liên quan đến những khuyết điểm, tồn tại, vi phạm nêu tại Phần C Kết luận thanh tra.

Yêu cầu Tổng công ty Phát điện 2, Tổng công ty Phát điện 3, căn cứ Kết luận thanh tra, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý (hoặc kiến nghị xử lý) nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cá nhân, tập thể có liên quan đến những khuyết điểm, tồn tại nêu tại Phần C Kết luận thanh tra.

Yêu cầu Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ Dầu khí và Than căn cứ Kết luận thanh tra, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực được giao, tiến hành xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có sai phạm (nếu có).

Về trách nhiệm đối với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, báo cáo kết luận Thanh tra Bộ Công Thương khẳng định: Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã triển khai các công tác quản lý nhà nước về đảm bảo cung cấp điện của EVN và các đơn vị có liên quan đến cung cấp điện.

Tuy nhiên, tại một số thời điểm, việc kiểm tra, giám sát chưa bám sát tình hình thực tế cũng là một phần nguyên nhân để xảy ra tình trạng nêu trên. Trách nhiệm thuộc về Cục Điều tiết điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ Dầu khí và Than.