F88 đẩy mạnh bình đẳng giới thông qua gói tài trợ từ Quỹ Chính phủ Úc

Mục tiêu của TA là hỗ trợ các sáng kiến đa dạng của F88 nhằm đẩy mạnh công bằng và sự bình đẳng giới trong công ty, tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và trong các sản phẩm dịch vụ của công ty.

Đây là lần đầu tiên F88 kết hợp với một tổ chức quốc tế để triển khai các hoạt động về bình đẳng giới, mang lại nhiều quyền lợi cho nhân viên và khách hàng là phụ nữ đang làm chủ các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Để đẩy mạnh sáng kiến này, ADI đã thông qua khoản tài trợ 43.000 đô la Úc (tương đương với 693 triệu đồng) cho F88 để thiết kế, thử nghiệm các dịch vụ tài chính phù hợp với khách hàng nữ và tổ chức đào tạo về bình đẳng giới trong toàn công ty cũng như cập nhật các chính sách nhằm tạo điều kiện cho nhân viên nữ được thăng tiến lên vị trí quản lý trung, cao cấp. Thông qua việc áp dụng Khung Chính sách Đa Dạng Giới của Hiệp hội Phát triển Kinh tế Mennonite (MEDA), F88 đã xác định các lĩnh vực cần cải thiện và đề xuất kế hoạch TA đến ADI, bao gồm:

Trao quyền kinh tế cho Phụ nữ

Theo thông tin từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), khoảng trống tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ điều hành tại Việt Nam hiện đang ở mức khoảng 6,2 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù phụ nữ sở hữu 21% các doanh nghiệp chính thức với doanh thu tương đương với các doanh nghiệp do nam giới quản lý nhưng họ, những người phụ nữ, đối mặt với sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận vốn do các rào cản như hồ sơ tài chính không đủ, tài sản đảm bảo hạn chế và sự thiếu hụt về sản phẩm tài chính được thiết kế riêng.

F88 sẽ thử nghiệm một gói vay dành riêng cho phụ nữ tự doanh vào đầu năm 2024. Những khoản vay này được thiết kế đặc biệt cho phụ nữ độ tuổi từ 20 đến 55, sở hữu các cơ sở kinh doanh nhỏ như cửa hàng, quán cà phê và cửa hàng bán lẻ. Người vay phải đáp ứng một số điều kiện chính như có địa điểm kinh doanh ổn định và mong muốn mở rộng cơ sở của mình. Số tiền vay có thời gian trả nợ lên đến 18 tháng và lãi suất thấp hấp dẫn.

Mục tiêu của gói vay này không phải là lợi nhuận mà nhằm hỗ trợ tài chính giúp phụ nữ có thể nắm quyền tự quyết, tự điều hành cơ sở kinh doanh của mình, qua đó cải thiện kỹ năng quản lý và lãnh đạo của nữ giới.

"Chính phủ Australia tự hào triển khai sự hỗ trợ kỹ thuật thông qua ADI để ủng hộ một doanh nghiệp trong danh sách đầu tư của Lendable giúp cho những người phụ nữ tự doanh tiếp cận nguồn vốn. Việc phát triển các sản phẩm phù hợp với chủ doanh nghiệp là phụ nữ không chỉ đúng đắn mà còn là một quyết định thông minh. Tôi mong đợi để thấy cách F88 và các tổ chức cho vay khác mở rộng khách hàng của họ bằng cách tùy chỉnh sản phẩm cho hàng nghìn doanh nghiệp do phụ nữ quản lý tại Việt Nam." - Majdie Hordern, Bí thư Phụ trách Hợp tác Phát triển, Đại sứ quán Australia tại Hà Nội cho biết.

Xây dựng con đường sự nghiệp

Sắp tới, F88 sẽ triển khai hàng loạt các chương trình đào tạo cho tất cả nhân viên nhằm nâng cao nhận thức về giới và ngăn chặn phân biệt đối xử, quấy rối về giới tính. Ngoài ra còn có những sáng kiến tập trung vào việc phát triển kỹ năng quản lý và các kỹ năng mềm khác. F88 sẽ tiếp tục nâng cấp tiềm năng của các cấp quản lý trung, cao cấp là phụ nữ.

Trong năm 2024, F88 sẽ thực hiện những bước đi tích cực để sửa đổi các chính sách cụ thể, cung cấp những biện pháp can thiệp cần thiết như hướng dẫn, huấn luyện và đào tạo để nhân viên nữ có thể thăng tiến trong sự nghiệp.

Ông Phùng Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 chia sẻ: "Trong khoảng 5 năm trở lại đây, từ khi nhận đầu tư của các quỹ ngoại, F88 đã ngày càng chú trọng đến vấn đề bình đẳng giới. Hiện tại, tỉ lệ nhân sự nữ trong công ty 53%, trong đó độ tuổi từ 20 - 30 chiếm gần 70%, giữ các vị trí quản lý là 45% và giữ các chức vụ quản trị điều hành chiếm xấp xỉ 20%. Tỷ lệ khách hàng nữ hiện là 30%. Tăng trưởng khách hàng nữ năm 2022 so với năm 2021 đạt 234%. Với F88, việc trở thành đối tác của Lendable và ADI trong các sáng kiến về bình đẳng giới là một thành tựu lớn. Sự công nhận này cho thấy những nỗ lực của F88 trong quá khứ đã được cộng đồng đánh giá cao và qua đó, F88 đã thể hiện trách nhiệm của mình với xã hội."

Lendable là tổ chức quản lý đầu tư hoạt động mạnh tại 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, là đối tác của các nhà đầu tư như ADI và các đơn vị vay vốn như F88. Lendable rất vui mừng vì đã trở thành cầu nối hợp tác cho ADI và F88, giúp F88 có thể tạo ra các sản phẩm tài chính dành cho phụ nữ cũng như các sáng kiến về giới ở tầm chiến lược trong công ty.

Lienda Kavindele, Trưởng phòng Tác động và ESG tại Lendable, nhận xét: "Lendable rất vui mừng được hỗ trợ F88 khi họ bắt đầu triển khai sản phẩm tài chính tập trung vào giới ở Việt Nam. Các sáng kiến của F88 trong việc hỗ trợ phụ nữ tự doanh thu nhập thấp là rất quan trọng và đã phản ánh tầm nhìn chung của chúng tôi về sự phát triển kinh tế toàn diện. Chúng tôi đánh giá cao việc F88 không chỉ tập trung bề ngoài mà còn thực hiện các chương trình bình đẳng giới nội bộ, chứng tỏ cam kết đối với sự thay đổi tích cực cả trong kinh doanh lẫn nơi làm việc."

"MEDA rất tự hào khi triển khai Khung Chính sách Đa dạng Giới (GEM) độc quyền của mình trong nhiệm vụ này để giúp thúc đẩy bình đẳng giới tại F88," - Jessica Villanueva, Giám đốc Cấp Cao của Khu Vực Kỹ Thuật của MEDA chia sẻ. "Bằng cách hỗ trợ F88 triển khai các chiến lược phát triển bao quát thông qua chính sách đa dạng giới, F88 sẽ nâng cao tiềm lực để phát triển kinh doanh nhờ việc trao quyền cho phụ nữ và bình đẳng giới."

Hi vọng sự hợp tác giữa F88, Lendable, MEDA và ADI sẽ mang đến những thành tựu lớn, sự phát triển kinh doanh cho F88, đồng thời thúc đẩy phong trào bình đẳng giới ngày càng lớn mạnh.

Trong quý 3 năm 2023, F88 đã thành công trong việc phát hành 2,000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu VND/trái phiếu, tổng giá trị là 200 tỷ VND tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trái phiếu này có kỳ hạn 12 tháng, đến hạn vào ngày 14 tháng 8 năm 2024, với tỷ lệ lãi suất là 12% mỗi năm. Đây là đợt phát hành trái phiếu duy nhất mà F88 thực hiện trong quý 3 năm 2023. Mới đây, Fiin Ratings đã công bố việc giữ nguyên điểm xếp hạng tín nhiệm F88 ở mức BBB-. Kết quả trên dựa trên 6 yếu tố là Cơ cấu vốn và đòn bẩy tài chính ở mức "Tốt"; Hoạt động quản trị rủi ro ở mức "Tốt"; Vị thế cạnh tranh ở mức "Phù hợp"; Khả năng sinh lời ở mức "Phù hợp"; Khả năng huy động vốn ở mức "Phù hợp"; Khả năng thanh khoản ở mức "Phù hợp".

