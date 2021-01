Fan tá hỏa với "nhan sắc" của Châu Kiệt Luân

Ngày 17/1, Sina đưa tin Châu Kiệt Luân mới đây cùng bà xã Côn Lăng tham gia buổi họp báo giới thiệu bộ phim Đất trời rung chuyển do anh nắm giữ vai trò nhà sản xuất, còn Côn Lăng, vợ anh là diễn viên nữ chính.

Bộ phim đã được công chiếu một thời gian và nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả. Chỉ trong 3 ngày, phim đã mang về doanh thu 4 triệu NDT (hơn 14 tỷ đồng).

Châu Kiệt Luân cùng vợ Côn Lăng xuất hiện trong buổi quảng bá phim mới

Xuất hiện bên người vợ xinh đẹp nhưng Châu Kiệt Luân mới trở thành tâm điểm gây chú ý bởi ngoại hình của mình. Nhìn ảnh sự kiện có thể thấy ông hoàng Cbiz tăng cân khá nhiều. Những nét lãng tử như vốn có của anh đã bị "lép vế" so với phần mỡ thừa.

Tuy nhiên, trước đây bản thân nam ca sĩ cũng cho thấy mình luôn gầy, béo thất thường.

Châu Kiệt Luân sinh năm 1979, được mệnh danh là “Ông hoàng nhạc pop châu Á”, là ký ức thanh xuân của thế hệ 8X, 9X. Không chỉ ca hát, Châu Kiệt Luân còn được biết đến là một diễn viên. Nam tài tử tham gia một số bộ phim như Khúc cua quyết định, sau đó đóng bộ phim nổi tiếng “Hoàng Kim Giáp” năm 2006. Ngoài ra, anh còn tham gia một số bộ phim Hollywood như “The Green Hornet”, “Now you see me 2”… Sau 20 năm bước chân vào giới giải trí, Châu Kiệt Luân vẫn giữ vững vị thế độc tôn, không có đối thủ trong làng nhạc Hoa ngữ. Tháng 1/2015, anh kết hôn với nữ người mẫu Côn Lăng sau một thời gian yêu nhau.