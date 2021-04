FE CREDIT được vinh danh Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

FAST500 – Bảng xếp hạng top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam – dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report dưới sự tư vấn của các chuyên gia, hội đồng cố vấn uy tín trong và ngoài nước. Khởi xướng từ năm 2011, bảng xếp hạng FAST500 ra đời nhằm tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những những doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh nhất cùng với hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt và ổn định.

Giải thưởng FAST500 năm 2020 công bố xếp hạng của các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó ở mảng dịch vụ tài chính, FE CREDIT có mặt trong top 3 doanh nghiệp có tốc độ tăng trường nhanh nhất Việt Nam.

Năm 2020 nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải đối mặt với những thách thức do những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 gây nên. Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp có mặt trong bảng xếp hạng FAST500 năm nay đã khẳng định được năng lực khi có những chiến lược kinh doanh linh hoạt nhằm ứng phó với tình hình khó khăn chung và giữ vững vị thế của mình.

Năm 2020, FE CREDIT đã có bước đi linh hoạt trong chiến lược kinh doanh nhằm biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội. Cùng với đó, FE CREDIT cũng được biết đến là công ty tài chính tiêu dùng tiên phong trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong cả hoạt động kinh doanh lẫn quy trình vận hành, quản trị hệ thống nhằm tối ưu hóa chi phí, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Năm 2020, FE CREDIT tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực khi lợi nhuận trước thuế 2020 đạt hơn 3.700 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch năm. Tính đến hết tháng 12/2020, tổng dư nợ của FE CREDIT đạt 66.045 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2019; đồng thời hệ số an toàn vốn (CAR) tăng từ 15,19% trong 2019 lên 19,14%. Bên cạnh đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) năm 2020 của FE CREDIT giảm so với năm trước khi đạt 27,6%.

Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, đến nay FE CREDIT đã vươn lên giữ vị thế dẫn đầu thị phần của ngành tài chính tiêu dùng Việt Nam. Qua đó góp phần thúc đẩy thị trường phát triển bền vững và vươn tầm khu vực.