FE CREDIT ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chương trình này không chỉ giải quyết nhu cầu vay vốn cấp thiết của công nhân mà còn hướng tới việc từng bước xây dựng thói quen vay tiêu dùng văn minh và quản lý tài chính lành mạnh, từ đó góp phần xóa bỏ tình trạng "tín dụng đen" đang diễn ra phức tạp tại các khu công nghiệp hiện nay.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Phó Thống Đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú trong cuộc gặp gỡ, đối thoại với công nhân tại Bắc Giang ngày 11/6/2022, FE CREDIT được giao nhiệm vụ triển khai gói vay ưu đãi hỗ trợ cho công nhân với mức lãi suất chỉ 50% lãi suất hiện hành.

Từ chỉ đạo trên, FE CREDIT đã phối hợp cùng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành khảo sát tại 6 tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Nam, Long An, Nghệ An, Đà Nẵng, TP.HCM để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của công nhân về nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay an toàn, từ đó xây dựng gói sản phẩm phù hợp cho đối tượng đặc biệt quan trọng này. FE CREDIT sẽ cung cấp 3 gói sản phẩm cơ bản bao gồm: cho vay tiền mặt; thẻ tín dụng; cho vay mua sản phẩm trả góp. Dựa trên nhu cầu của đoàn viên công đoàn và người lao động, các gói vay ưu đãi sẽ có hạn mức từ 10 - 70 triệu đồng với kỳ hạn linh hoạt từ 6 - 24 tháng. Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính cho người lao động với mức lãi suất giảm 50% so với lãi suất hiện hành, FE CREDIT sẽ thường xuyên cập nhật các chương trình khuyến mại, ưu đãi dành riêng cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Sau buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác này, FE CREDIT sẽ nhanh chóng triển khai giải ngân gói vay trong tháng 10/2022. Tuy nhiên, để việc triển khai gói vay được hiệu quả, FE CREDIT đảm bảo kiểm soát chặt chẽ rủi ro từ khâu thẩm định, xét duyệt hồ sơ. Người lao động muốn tiếp cận gói vay ưu đãi này là đoàn viên công đoàn, người lao động có tên trong danh sách thông tin cấp tín dụng được cung cấp bởi các cấp công đoàn cơ sở. Ngoài ra, người lao động cần có hồ sơ tín dụng tốt, lịch sử tín dụng rõ ràng, có hợp đồng lao động và thu nhập ổn định tại các doanh nghiệp. Các mức lãi suất khác nhau sẽ phụ thuộc vào hồ sơ và nhu cầu vay vốn của từng người lao động.

Đồng thời, với tinh thần trách nhiệm xã hội được coi là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, FE CREDIT sẽ tham gia và hỗ trợ kinh phí cho tổ chức công đoàn tại các khu công nghiệp để triển khai các hoạt động, sự kiện nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho đoàn viên, người lao động như: Tháng Công nhân, Tết Sum vầy, Ngày hội công nhân, Phiên chợ công nhân, Mái ấm công đoàn và các hoạt động xã hội, từ thiện của tổ chức công đoàn...

Tại lễ ký kết, ông Kalidas Ghose - Tổng giám đốc FE CREDIT chia sẻ: "Mặc dù cũng như nhiều doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch nhưng đứng trước nhiệm vụ quan trọng và đầy tính nhân văn này, chúng tôi vô cùng vinh dự và tự hào được các cấp lãnh đạo tin tưởng giao phó. Trong 12 năm qua, FE CREDIT luôn phấn đấu hết mình để phục vụ khách hàng, đặc biệt là trong phân khúc trung bình và thấp. Đồng thời, chúng tôi luôn ý thức rất rõ trách nhiệm của một tổ chức tín dụng trực thuộc sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước, trong việc đồng hành hỗ trợ người lao động giải quyết khó khăn tài chính, và luôn nỗ lực hết sức mình, chung tay cùng Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng trong công cuộc đẩy lùi tín dụng đen, giữ gìn cho sự phát triển lành mạnh và trong sạch của thị trường tài chính Việt Nam. Đối với nhiệm vụ lần này, chúng tôi xác định đây là trách nhiệm của FE CREDIT với cộng đồng và xã hội. Do đó, chúng tôi xin hứa sẽ dồn toàn lực để triển khai chương trình này. FE CREDIT tin rằng chương trình sẽ hỗ trợ thiết thực cho công nhân, giúp cho họ không chỉ phục hồi mà còn cải thiện chất lượng đời sống thông qua việc tiếp cận các sản phẩm tài chính phù hợp. Đồng thời, giúp cho người dân tránh xa khỏi cạm bẫy tín dụng đen đang biến tướng dưới nhiều hình thức."

Tại lễ kí kết, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Liên đoàn cũng cho biết ông đánh giá cao về tinh thần, trách nhiệm của hai công ty tài chính trong việc triển khai gói vay ưu đãi này. Đồng thời đề nghị hai công ty tài chính thực hiện nghiêm túc, chủ động các biện pháp, tiếp cận công đoàn cơ sở sát sao. Hiện nay có rất nhiều tổ chức tín dụng đen hoạt động tinh vi, phức tạp, mạo danh công ty tài chính hợp pháp để lừa đảo vì vậy, Tổng liên đoàn lao động muốn hai công ty nghiên cứu, đưa tra những giải pháp hạn chế rủi ro về việc lợi dụng chương trình cho vay ưu đãi, lừa đảo người lao động. Về phía Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, sẽ cam kết nghiêm túc thực hiện theo thỏa thuận, chỉ đạo của Thủ tướng và Ngân hàng Nhà nước trong cuộc chiến chống tín dụng đen. Rất mong Ngân hàng nhà nước phối hợp với Liên đoàn lao động tổng kết để nhân rộng chương trình. Nếu công nhân tiếp tục muốn vay, đề nghị Ngân hàng Nhà nước có thể gia hạn hạn mức cho vay bằng việc hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức tín dụng triển khai tốt gói vay ưu đãi.

Trước những đề xuất của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện Ngân hàng nhà nước, ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Thường trực cũng khẳng định: Trong thời gian qua, chúng tôi đã làm việc với hai công ty tài chính hàng đầu trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng. Hai công ty đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cũng như đi khảo sát 11 tỉnh thành trong hơn một tháng. Tôi đánh giá cao tinh thần này. Qua thỏa thuân hợp tác có thể thấy trách nhiệm hai bên, hy vọng sẽ triển khai thành công gói vay ưu đãi này.

Đây cũng có thể được xem là bước ban đầu thí điểm chương trình cho vay ưu đãi khi vừa theo dõi người vay, dòng tiền, đôn đốc trả nợ. Tuy số tiền chưa lớn nhưng là cơ sở cho sự phát triển cho việc mở rộng quy mô cho nhiều đối tượng khác nhau. Tôi mong muốn hai công ty tài chính chủ động, xung phong, có trách nhiệm xã hội với người nghèo. Mong rằng thời điểm sơ kết, tổng kết có kết quả tốt đẹp".

Việc nhanh chóng, sẵn sàng triển khai gói vay ưu đãi 10.000 tỷ dành cho công nhân tại các khu công nghiệp là minh chứng rõ ràng nhất thể hiện tâm huyết của Ban Lãnh đạo Công ty FE CREDIT trong hành trình mang lại nguồn vốn vay an toàn, chính thống cho người lao động, từ đó giảm thiểu tối đa khả năng tiếp cận với các hình thức "tín dụng đen" nhiều biến tướng phức tạp. FE CREDIT tin tưởng rằng, chương trình này sẽ là tiền đề vững chắc cho rất nhiều các hoạt động được triển khai trong thời gian tới nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vay tiêu dùng lành mạnh và khích lệ người tiêu dùng tiếp cận với những hình thức vay vốn an toàn, chính thống.