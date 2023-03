FE CREDIT vinh dự nhận 2 giải thưởng quốc tế từ tạp chí The Global Economics

Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của FE CREDIT trong việc không ngừng cải tiến và sáng tạo công nghệ, cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, trải nghiệm khách hàng, góp phần nâng tầm chất lượng sống cho hàng triệu người lao động Việt Nam.

Để dành được hai giải thưởng uy tín này, FE CREDIT đã xuất sắc đáp ứng các tiêu chí đánh giá khắt khe của The Global Economics liên quan đến kết quả hoạt động, tốc độ tăng trưởng, giá trị thương hiệu, uy tín tổ chức, chất lượng sản phẩm - dịch vụ, công nghệ ứng dụng, các giải pháp sáng tạo - đột phá, trải nghiệm khách hàng liền mạch, phương thức tiếp cận thị trường, các hoạt động mang lại giá trị cho cộng đồng…

Năm 2022, dù phải đối mặt với những biến động kinh tế vĩ mô, FE CREDIT vẫn trụ vững trước những khó khăn và đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Tính đến tháng 12/2022, FE CREDIT tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu ngành tài chính tiêu dùng Việt Nam với hơn 40% thị phần, phục vụ gần 14 triệu khách hàng trên khắp cả nước. Hành trình vươn đến vị thế tiên phong được xây đắp bằng những nỗ lực tổng hòa giữa sự phát triển quy mô, đảm bảo chất lượng tín dụng và chiến lược "lấy khách hàng làm trọng tâm". Chính điều này đã giúp FE CREDIT được tạp chí danh giá The Global Economics vinh danh ở hạng mục "Công Tài chính Tiêu dùng phát triển nhanh nhất Việt Nam 2022".

Trong suốt hơn 12 năm hoạt động, FE CREDIT luôn được biết đến với nhiều bước tiến vượt trội trong việc áp dụng công nghệ vào quy trình kinh doanh. FE CREDIT đã nỗ lực xây dựng nền tảng cho vay tiêu dùng tiệm cận tiêu chuẩn thế giới dựa trên công nghệ kỹ thuật số. Bên cạnh đó, FE CREDIT là công ty tài chính tiên phong trong việc xây dựng hệ sinh thái số dựa trên nhu cầu và thói quen tiêu dùng của khách hàng. Công ty liên tục phát triển nhiều nền tảng mới mà cốt lõi của các nền tảng này chính là các sản phẩm vay tiền mặt, vay mua xe máy, mua điện thoại, điện máy, thẻ tín dụng cũng như giải pháp bảo hiểm nhằm giải quyết toàn diện các vấn đề tài chính của khách hàng một cách nhanh chóng. Thành công của FE CREDIT không chỉ đến từ sự khác biệt trong sản phẩm mà công ty đã và đang cung cấp mà còn luôn đặt mục tiêu đưa tín dụng chính thống thực sự đi vào cuộc sống, giúp mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận vốn vay an toàn để cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì lẽ đó, FE CREDIT tiếp tục được vinh danh tại hạng mục "Sản phẩm Tài chính Tiêu dùng tốt nhất Việt Nam 2022".

Chia sẻ về 02 giải thưởng này, Ông Kalidas Ghose – Tổng Giám Đốc FE CREDIT, chia sẻ: "Trong thời gian tới, chúng tôi không chỉ tập trung vào việc chuẩn hóa mô hình hoạt động, áp dụng công nghệ chuyên sâu để thúc đẩy kinh doanh mà còn chú trọng xây dựng cảm giác tin cậy và an toàn cho khách hàng, hướng tới hài hòa giữa lợi ích về kinh tế với lợi ích của khách hàng và hướng đến cộng đồng xã hội nhiều hơn nữa."

The Global Economics là tạp chí phân tích kinh doanh và tài chính toàn cầu, cơ quan chủ quản là The Global Economics Limited, có trụ sở tại Anh. Từ năm 2019, Tạp chí thành lập bộ giải thưởng The Global Economics Awards nhằm tìm kiếm và tôn vinh các đơn vị, tổ chức có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế khu vực và toàn cầu trong các lĩnh vực hoạt động Tài chính, Ngân hàng, Bất động sản, Bảo hiểm, Năng lượng và Công Nghệ.