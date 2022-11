Foxconn tốn "núi tiền" để dập tắt các cuộc biểu tình tại nhà máy iPhone Trung Quốc

Tình trạng bất ổn của Foxconn gây rủi ro cho các lô hàng iPhone, đè nặng lên cổ phiếu Apple

Nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới của Apple Foxconn tại Trung Quốc đã phải vật lộn với các hạn chế nghiêm ngặt về COVID-19 đã gây ra sự bất bình trong công nhân, và làm gián đoạn sản xuất trước kỳ nghỉ Giáng sinh và Tết Nguyên đán tháng Giêng, vì nhiều công nhân bị cách ly hoặc bỏ trốn khỏi nhà máy cũng như nghỉ việc.

Nguồn tin cho biết sau sự leo thang hôm giữa tuần trước khi công nhân đụng độ với nhân viên an ninh, Foxconn giờ đây có thể thấy hơn 30% sản lượng của nhà máy trong tháng 11 bị ảnh hưởng, tăng từ ước tính nội bộ khi vấn đề lao động nổ ra vào cuối tháng 10. Vốn dĩ, nhà máy này là nơi duy nhất sản xuất các mẫu iPhone cao cấp, bao gồm cả iPhone 14 Pro, và nguồn tin cho biết họ khó có thể tiếp tục sản xuất đầy đủ vào cuối tháng này.

Foxconn, tên chính thức là Hon Hai Precision Industry Co, từ chối bình luận về thông tin này.

Công nhân tại nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới của Apple ở miền trung Trung Quốc phản đối tranh chấp hợp đồng trong bối cảnh kiểm soát chống vi-rút vào ngày 23 tháng 11. Ảnh: @AFP.

"Tình trạng bất ổn của công nhân tại nhà máy của Foxconn ở Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến các lô hàng iPhone tháng 11 của Apple", Victoria Scholar, người đứng đầu bộ phận đầu tư tại Interactive Investor cho biết, khi mối lo ngại gia tăng về khả năng cung cấp sản phẩm của Apple trong thời gian nghỉ lễ bận rộn. Thậm chí, cổ phiếu của Apple đã giảm 1,9% vào cuối phiên giao dịch sáng 26/11, trong khi chỉ số Nasdaq giảm 0,3%.

Scholar cho biết thêm: "Cổ phiếu Apple vẫn được coi là một trong những cổ phiếu có khả năng phục hồi tốt hơn trong lĩnh vực công nghệ… Tuy nhiên, Apple tiếp tục trì hoãn việc đưa ra kế hoạch chính thức về tình hình phát triển cổ phiếu công ty do tình hình kinh tế vĩ mô không chắc chắn".

US Best Buy Co Inc cũng cho biết rằng, họ dự kiến sẽ thiếu nguồn cung iPhone cao cấp tại các cửa hàng trong mùa lễ này. Các nhà phân tích cho biết, iPhone tại các cửa hàng Apple ở Hoa Kỳ trong mùa mua sắm Black Friday cũng giảm so với một năm trước đó, và mất nhiều thời gian hơn để bổ sung hàng dự trữ, tờ Reuters đưa tin trong tuần qua.

Một cuộc nổi dậy bạo lực của công nhân tại nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới trong tuần qua ở miền trung Trung Quốc đang tiếp tục làm căng thẳng nguồn cung của Apple, và làm nổi bật chính sách nghiêm ngặt Zero Covid của nước này đang gây tổn hại cho các công ty công nghệ toàn cầu như thế nào. Ảnh: @AFP.

Lô hàng thấp hơn

Nhà phân tích Christine Wang của KGI Securities cho biết nếu vấn đề hiện tại kéo dài đến tháng 12, khoảng 10 triệu chiếc iPhone sẽ bị ngưng trệ sản xuất, điều này đồng nghĩa dẫn đến doanh số iPhone xuất xưởng trong quý cuối cùng của năm 2022 sẽ thấp hơn 12%.

Wedbush Securities ước tính nhiều cửa hàng Apple hiện có ít hơn 25% đến 30% iPhone 14 Pro so với bình thường trước mùa mua sắm cuối năm theo dự tính ban đầu.

Daniel Ives, giám đốc điều hành nghiên cứu vốn chủ sở hữu tại Wedbush Securities, nói với CNN Business rằng việc ngừng sản xuất đang diễn ra trong khuôn viên rộng lớn của Foxconn ở thành phố Trịnh Châu miền trung Trung Quốc là một "con hải âu" đối với Apple.

"Mỗi tuần xảy ra tình trạng ngừng hoạt động và tình trạng bất ổn này, chúng tôi ước tính rằng Apple sẽ thiệt hại khoảng 1 tỷ đô la mỗi tuần do doanh số bán iPhone bị mất. Hiện tại, khoảng 5% doanh số bán iPhone 14 có thể không còn nữa do những đợt đóng cửa tàn khốc này ở Trung Quốc", ông nói.

Trong một tuyên bố vào ngày 7/11, Apple cho biết họ dự kiến doanh số iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ thấp hơn so với dự đoán trước đó.

Trong khi đó, một số tân binh được Foxconn tuyển dụng trong những tuần gần đây cho biết, họ đã bị lừa về các chế độ đãi ngộ tại nhà máy, và những người khác phàn nàn về việc ở chung ký túc xá với các đồng nghiệp đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Foxconn tuần qua cũng đã xin lỗi về một "lỗi kỹ thuật" liên quan đến quy chế đãi ngộ tiền lương khi tuyển dụng, và xin lỗi công nhân sau khi công ty bị rung chuyển bởi tình trạng bất ổn lao động mới.

Những người đàn ông đã đập vỡ camera giám sát và đụng độ với nhân viên an ninh khi hàng trăm công nhân phản đối tại nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới ở thành phố Trịnh Châu tuần qua, đây là một trong những cảnh bất đồng chính kiến công khai hiếm hoi ở Trung Quốc do yêu cầu trả lương vì quá hạn và thất vọng về các hạn chế nghiêm ngặt do COVID-19.

Lực lượng an ninh đụng độ với công nhân trong một cuộc biểu tình bên ngoài nhà máy Foxconn của nhà cung cấp Apple tại Trịnh Châu, Trung Quốc, vào ngày 23 tháng 11. Ảnh: @AFP.

Các công nhân cho biết trên các video được lan truyền trên mạng xã hội rằng, họ đã được thông báo rằng Foxconn có ý định trì hoãn các khoản thanh toán tiền thưởng. Một số công nhân cũng phàn nàn rằng họ buộc phải ở chung ký túc xá với những đồng nghiệp đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID.

"Nhóm của chúng tôi đang xem xét vấn đề và phát hiện ra một lỗi kỹ thuật xảy ra trong quá trình cung cấp thông tin", Foxconn cho biết trong một tuyên bố, đề cập đến việc thuê công nhân mới.

"Chúng tôi xin lỗi vì lỗi nhập liệu trong hệ thống máy tính và đảm bảo rằng mức lương và thưởng thực tế giống như đã thỏa thuận trong áp phích tuyển dụng chính thức", nhưng Foxconn không giải thích rõ lỗi thực sự này cụ thể là như thế nào. Lời xin lỗi này là một sự thay đổi từ vài ngày trước đó khi Foxconn nói rằng, họ đã hoàn thành các hợp đồng thanh toán của mình.

Các cuộc biểu tình lớn nhất đã lắng xuống và công ty đang liên lạc với các nhân viên tham gia vào các cuộc biểu tình nhỏ hơn. Một người ẩn danh cho biết, công ty Foxconn đã đạt được "thỏa thuận ban đầu" với nhân viên để giải quyết tranh chấp và việc sản xuất tại nhà máy vẫn tiếp tục.

Cảnh sát chống bạo động trong bộ đồ bảo hộ màu trắng đã đụng độ với những người biểu tình tại nhà máy. Ảnh: @AFP.

Công ty Đài Loan cho biết họ sẽ tôn trọng nguyện vọng của những tân binh muốn nghỉ việc và rời khỏi khuôn viên nhà máy, đồng thời sẽ cung cấp cho họ "trợ cấp chăm sóc". Nguồn tin của Foxconn cho biết khoản trợ cấp lên tới 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD) cho mỗi công nhân.

Nguồn tin cho biết hơn 20.000 công nhân, chủ yếu là nhân viên mới đã nhận tiền và rời đi. Các video đăng trên mạng xã hội Trung Quốc hôm cuối tuần qua cho thấy đám đông và hàng dài công nhân chất đầy hành lý xếp hàng lên xe buýt.

"Đã đến lúc về nhà", một người đăng tải nội dung trên mạng xã hội.