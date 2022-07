Vận may là điều tương đối và xảy ra ngẫu nhiên với mỗi người. Đôi khi bạn có thể cảm thấy thật may mắn khi tìm được một tờ tiền trong chiếc áo cũ, sinh nhật rơi vào cuối tuần hay công việc suôn sẻ. Tuy nhiên, chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi được nghe câu chuyện về "người đàn ông may mắn nhất thế giới" Frane Selak.



Ông Frane hiện 91 tuổi, đã 7 lần thoát chết khỏi những tai nạn vô cùng hy hữu và kinh hoàng, cộng thêm một lần trúng số độc đắc mà nhiều người mơ ước cả đời không được.

Ông Frane được mệnh danh là "người đàn ông may mắn nhất thế giới".

Ông Frane sinh năm 1929 tại Croatia. Khởi đầu của những điều kỳ diệu trong cuộc đời ông bắt đầu vào năm 1962. Ông Frane khi ấy 33 tuổi đang ngồi trên một chuyến tàu đi qua một hẻm núi mưa và lạnh. Đột nhiên, đầu máy bị trật khỏi đường ray và lao xuống sông.



Vụ tai nạn khiến 17 người thiệt mạng nhưng bằng cách nào đó, ông Frane may mắn sống sót và bơi được vào bờ. Ông Frane bị gãy tay và hạ thân nhiệt. Có người tốt đã kéo ông ra khỏi đống đổ nát và đưa tới bệnh viện cấp cứu. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời người đàn ông này thoát chết.

Một năm sau, ông Frane có mặt trên một chuyến bay nhưng gặp sự cố. Chiếc máy bay bị rơi khiến 19 người tử vong. Tuy nhiên, ông Frane đã bị hút ra khỏi cửa máy bay và rơi xuống một đống cỏ khô, còn sống trở về để kể câu chuyện này. Đó cũng là lần đầu tiên ông đi máy bay.

Ảnh minh họa một số vụ tai nạn kinh hoàng mà ông Frane từng trải qua.

Năm 1966, ông Frane đang ngồi trên một chiếc xe buýt thì chiếc xe bị trượt bánh và lao xuống sông, kết quả là 4 người chết đuối. Lần này, người đàn ông lại chứng tỏ mình không có duyên với "tử thần" khi vẫn sống sót và bơi được vào bờ trước khi có người nhận ra và chạy tới giúp đỡ. Ông Frane chỉ bị vài vết thương và vết bầm tím, không ảnh hưởng tới tính mạng.



Năm 1970, chiếc ô tô mà ông Frane đang lái đột nhiên bốc cháy nhưng ông đã kịp thời phát hiện và nhảy ra trong khi chiếc xe vẫn lao về phía trước. Chiếc ô tô phát nổ chỉ vài giây sau đó, người đàn ông này thoát chết lần 4.

Năm 1972, động cơ ô tô của ông Frane bị trục trặc khi đang sử dụng, khiến lửa tóe ra từ lỗ thông hơi. Ông Frane vẫn sống sốt sau vụ tai nạn này nhưng mái tóc bị rụng gần hết.

Chính ông Frane cũng từng ngỡ ngàng trước sự may mắn của mình.

Tới năm 1995, ông Frane đã bị một chiếc xe buýt đâm phải khi đang di chuyển trên đường phố của thủ đô Zagerb, Croatia. Ông chỉ bị thương nhẹ sau tai nạn này khiến mọi người xung quanh cảm thấy vô cùng bất ngờ và may mắn.



Năm 1996, ông Frane đang lái xe dọc theo một con đường quanh núi thì gặp tai nạn khi tránh một chiếc xe tải của Liên Hợp Quốc. Ông đã mất lái và đâm vào lan can bên đường, khiến chiếc ô tô lật xuống vách núi cao hơn 90m. Người đàn ông "cao số" này đã nhanh trí bám vào một cái cây ở vách núi và sống sót kỳ diệu lần thứ 7.

May mắn thoát chết khỏi đại nạn những 7 lần, chính ông Frane cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên về số mệnh của mình. Tuy nhiên, việc đó không hẳn chỉ toàn là hạnh phúc và vui sướng. Ông Frane từng chia sẻ: "Có lúc tôi được nhiều người vây quanh vì quá may mắn nhưng cũng có những người nghỉ chơi với tôi vì cho rằng tôi quá xui xẻo".

Từng trúng số độc đắc nhưng sau đó, ông Frane quyết định lui về ở ẩn.

Thế nhưng đó vẫn chưa phải là toàn bộ những điều may mắn trong cuộc đời ông Frane. Dường như để bù đắp cho những thảm kịch ông từng trải qua trong cuộc đời, vào năm 2003, người đàn ông này đã trúng số độc đắc trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Ông Frane đã trúng số trị giá 1.110.000 USD (gần 25,6 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Sự kiện này xảy ra chỉ 2 ngày sau lần sinh nhật thứ 73 của ông. Nhờ số tiền này, ông Frane đã mua được 2 căn nhà và một chiếc thuyền.



Năm 2010, sau khi trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, ông Frane quyết định từ bỏ sự giàu có mà mình nhận được, chia tiền cho người thân và bạn bè. Từ đó, ông cùng gia đình sống yên bình, thanh đạm, tránh xa giới truyền thông. Đến nay, cuộc đời của người đàn ông này vẫn là một huyền thoại mà nhiều người nhắc đến.