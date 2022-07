Người đàn ông không tay chân, chỉ cao 74cm nhưng có tới 4 vợ và 70 tình nhân

Dù gặp phải khuyết tật bẩm sinh nhưng người đàn ông này lại sở hữu trí thông minh hơn người và thể hiện những tài năng mà ngay cả người bình thường cũng phải ngưỡng mộ.

Matthias Buchinger là một nhà ảo thuật, họa sĩ và nhà soạn nhạc người Đức vô cùng nổi tiếng, sống ở thế kỷ 17. Ông mắc một căn bệnh bẩm sinh khiến từ lúc sinh ra đã không có tay chân, thế nhưng lại sở hữu trí thông minh và những tài năng hơn người. Ngoài ra, mỗi khi nhắc đến Matthias Buchinger, người ta lại nhớ đến tình trường vô cùng phong lưu của ông khi có tới 74 người phụ nữ đã đi qua đời ông.

Theo ghi chép, Matthias đã kết hôn 4 lần và có tới 14 người con. Trong thời kỳ hoàng kim của mình, ông từng qua lại với 70 cô tình nhân. Người đàn ông này là một tay thiện xạ lão luyện, một nhà phát minh tài bà và nhà ảo thuật đại tài. Tuy không sở hữu ngoại hình xuất chúng nhưng có lẽ chính những tài năng đó đã khiến ông thu hút nữ giới. Nhưng cũng có thể là do ông ta là một tay chơi cờ bạc thực thụ, người đã thắng mọi ván bài poker mà ông đã từng chơi.

Tranh vẽ Matthias Buchinger.

Matthias sinh ra với dị tật bẩm sinh ở tứ chi nên không có tay từ phần khuỷu trở xuống và không có chân từ phần đùi trở xuống. Khi trưởng thành, ông chỉ cao khoảng 74 cm. Bố mẹ Matthias đã nhập cư đến thành phố Nuremberg, nước Đức, không lâu trước khi ông chào đời vào ngày 3/6/1674. Nhìn thấy hình ảnh Matthias lúc chào đời, bố mẹ ông vô cùng sốc. Vì không muốn bị người khác chế giễu về đứa con "quái đản" này, bố mẹ Matthias đã che giấu con trai suốt gần 20 năm trời.



Thời điểm đó, không ai trách được hành động của bố mẹ ông Matthias. Ngày nay, chứng rối loạn di truyền mà ông mắc phải được gọi là phocomelia (chân tay hải cẩu). Nhưng ở thế kỷ 17, người ta cho rằng căn bệnh của Matthias là sản phẩm do ác quỷ tạo ra. Đã có không ít những câu chuyện về người khuyết tật, đặc biệt là người lùn bị săn lùng như quái vật. Vì sợ hãi và mê tín, nhiều người cho rằng ngoại hình của họ là dấu hiệu rõ ràng của phép thuật phù thủy, sau đó sẽ bị thiêu sống mà không cần xét xử.

Chính vì điều này, Matthias phải giam mình trong nhà. Trong khi 8 anh chị em khác đang chơi đùa ngoài nắng, Matthias lại tận dụng rất tốt thời gian ẩn náu đó để phát triển những kỹ năng ấn tượng bất chấp việc không có tay chân.

Chân dung tự họa của Matthias Buchinger.

Khi lớn lên, Matthias trở thành một người đàn ông đa tài và thông minh, một nhà thông thái và một nhạc sĩ. Đến năm 20 tuổi, Matthias bắt đầu phát triển sự nghiệp và danh tiếng của mình.



Matthias được cho là có kiến thức cực kỳ rộng và toàn diện, giỏi vẽ và chạm khắc, đây cũng là công việc mang lại thu nhập chính của ông trong suốt cuộc đời. Ngoài ra, Matthias còn biết làm ảo thuật, đấu kiếm, chơi bowling, bắn súng, đan lát, bắn cung và chơi nhiều loại nhạc cụ. Ông làm tất cả những việc ấy theo một tiêu chuẩn đặc biệt.

Sau khi đọc về cuộc đời của Matthias Buchinger trong một cuốn sách của nhà sử học và nhà ảo thuật Milbourne Christopher, ảo thuật gia bậc thầy người Mỹ Richard Jay Potash, thường được biết đến với nghệ danh Ricky Jay, đã dành không dưới 30 năm cuộc đời mình để tìm hiểu sự thật về sự tồn tại kỳ diệu và đầy cảm hứng của Matthias.

Năm 2016, ảo thuật gia Ricky Jay đã tổ chức một cuộc triển lãm mang tên "Wordplay: Matthias Buchinger’s Inventive Drawings from the Collection of Ricky Jay" tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở thành phố New York, Mỹ. Triển lãm này lần đầu tiên giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật do Matthias tạo ra, bao gồm những bản vẽ phức tạp, những bản chạm khắc gỗ thu nhỏ, những chiếc tàu bên trong chai thủy tinh có độ chi tiết cao.

Bức vẽ cây gia đình của Matthias Buchinger.

Điều thú vị đối với các nhà sử học nghệ thuật, đó là Matthias Buchinger có xu hướng ký tên vào tác phẩm của mình kèm theo ngày tháng và địa điểm nhưng không quên ghi ông ấy là "một người sinh ra không có tay và không có chân" bằng chữ nhỏ.



Một trong những phần thu hút nhất trong cuộc triển lãm của Ricky Jay có lẽ là nhưng tác phẩm micrograpy của Matthias. Đó là một nhánh thư pháp hay loại hình nghệ thuật trong đó người hoạ sĩ vẽ những bức tranh với những chữ cái nhỏ đến mức người ta có thể cần đến kính lúp để đọc chúng, được phát triển từ thế kỷ thứ 9. Không rõ làm thế nào Matthias thực hiện được những tác phẩm nghệ thuật chính xác một cách đáng kinh ngạc đến như vậy. Nhiều người cho rằng ông được hỗ trợ bởi những thiết bị tùy chỉnh do ông tự thiết kế.

Một số tác phẩm hấp dẫn nhất của Matthias là hình ảnh cây gia đình của chính ông, một bức chân dung chi tiết Nữ hoàng Anne, một bức vẽ chân dung tự họa trong đó bộ tóc giả lớn được tạo nên từ những bản chép lại nhỏ xíu của 7 bài thánh vịnh và Lời cầu nguyện của Chúa.

Ricky Jay cũng cho ra mắt cuốn hồi ký của mình để nói về thành công của Matthias Buchinger. Theo Ricky Jay, Matthias bắt đầu làm việc trong các chương trình biểu diễn ở quê hương mình, sau đó nổi tiếng khắp châu Âu, thậm chí được hoàng gia biết đến. Sau khi du lịch đến Đan Mạch, Hà Lan và Pháp, Matthias đã tìm thấy một miền đất hứa tại Anh để phát triển tài năng, nơi người ta có niềm đam mê mạnh mẽ với những thứ kỳ cục và quái đản.

Bức chân dung tự họa với bộ tóc là những chữ trong kinh thánh.

Sau đó, Matthias trở thành cư dân hợp pháp tại Anh nhưng vẫn tiếp tục đi du lịch và biểu diễn khắp châu Âu. Ông trở nên giàu có và cũng từng định cư tại Ireland. Năm 1739, Matthias qua đời trong sự ngưỡng mộ và kính trọng của nhiều người. Ông cũng chính thức hiến thi thể cho mục đích nghiên cứu khoa học.



Chính Matthias Buchinger từng khẳng định: "Tôi tin rằng không bao giờ có một người sinh ra không có tay hoặc chân có thể làm được những gì tôi từng làm. Và có khả năng sẽ chẳng bao giờ tìm được một người khác như vậy".

Cho đến nay, khi nhắc đến Matthias Buchinger, người ta không chỉ nhớ đến một nghệ sĩ tài giỏi mà còn là một người đàn ông hào hoa, cưới 4 vợ và có tới 70 tình nhân trong suốt cuộc đời.