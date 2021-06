Gã đàn ông vứt xác người phụ nữ hàng xóm ngoài vườn

Ngày 5/6, Công an tỉnh Hậu Giang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tồn (51 tuổi, ngụ xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A) để điều tra về hành vi Giết người.

Tồn khai với công an rằng trái cây và cá nuôi trong vườn thường bị mất trộm. Để dọa kẻ trộm, ông ta dùng dây chì giăng xung quanh vườn rồi đấu nối với nguồn điện trong nhà.

Nguyễn Văn Tồn. Ảnh: Thế Phong.

Khoảng 0h ngày 3/6, Tồn tiếp tục giăng bẫy điện rồi đi ngủ. Sáng cùng ngày, nghi can phát hiện hàng xóm là bà N.T.M. (69 tuổi) bị điện giật chết ngoài vườn nên đưa xác nạn nhân đi giấu dưới mương nước, cách hiện trường khoảng 50 m.

Nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể bà M., Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Châu Thành A tiến hành điều tra, truy xét nghi can.