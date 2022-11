Ngày 11/11 vừa qua, Google Play công bố tựa game Gun & Dengeons ở hạng mục trò chơi được yêu thích nhất năm 2022 do người dùng bình chọn. Được biết, đây là một trong nhiều hạng mục thuộc giải thưởng Best of Users’ Choice Awards của Google Play. Giải thưởng này được tổ chức nhằm tìm ra những app được người dùng đánh giá tốt nhất năm trên kho ứng dụng của Google.

Game Gun & Dungeons của Việt Nam được đề cử game của năm 2022. Ảnh ST.

Game Gun & Dungeons là một trò chơi hành động thuộc thể loại MMORPG (game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi) được phát triển lấy cảm hứng từ hai tựa game nổi tiếng Enter the Gungeon và Minecraft Dungeons. Tựa game này sử dụng thiết kế 3D bắt mắt và đồ hoạ pixel gần gũi với người chơi.

Gun & Dungeons dựa trên lối chơi khám phá, phiêu lưu hầm ngục đơn giản nhưng hấp dẫn, lôi cuốn, nhiệm vụ của người chơi chính là hóa thân vào vai một tay súng thiện xạ và đi diệt trừ các quái vật trong các hầm mộ. Gun & Dungeons mang đến người chơi một trải nghiệm thú vị khi phải thực hiện các cách thức trang bị vật phẩm đa dạng và nghiên cứu các chiến thuật riêng biệt cho mỗi bản đồ khác nhau để hoàn thành trò chơi.

Gun & Dengeons là sản phẩm của Topebox - một studio game Việt được thành lập từ năm 2012 phát triển. Hiện nay, studio game Việt này có hơn 100 nhà phát triển với 10 tựa game nổi tiếng toàn cầu, đem về hơn 100 triệu lượt tải.

Dù mới ra mắt với thời gian không dài, song Gun & Dungeons đã được cộng đồng người chơi game lâu năm đánh giá khá cao và thể hiện sự ủng hộ với tựa game. Điều này cho thấy rằng Gun & Dungeons là tựa game giải trí đáng để thử dành cho mọi game thủ ở mọi độ tuổi trên thế giới.

Ở thời điểm hiện tại, Gun & Dungeons nằm trong top 10 Game nhận được đề cử từ Google Play 2022 ở hạng mục "Users' Choice Game". Người chơi và quan tâm có thể bầu chọn cho game trên đến ngày 14.11. Đây được xem là một trong những sự khích lệ rất lớn dành cho đội ngũ phát triển tại Topebox, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển và thành công của studio game Việt Nam trong thời gian tới.