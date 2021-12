Gần 100% khách hàng hài lòng về thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên một cửa quốc gia

Cán bộ Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I (Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NNPTNT) tiếp nhận hồ sơ trên cổng thông tin một cửa quốc gia.

Theo Bộ NNPTNT, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, trong những năm qua Bộ NNPTNT đã tích cực triển khai cơ chế MCQG, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Có trụ sở tại TP. Hải Phòng, Chi cục Kiểm dịch thực vật I thuộc Cục Bảo vệ thực vật và Chi cục Thú y vùng II thuộc Cục Thú y đã triển khai lấy ý kiến khách hàng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại chi cục đối với các thủ tục hành chính thực hiện trên MCQG.

"Qua kết quả đánh giá, các tổ chức, cá nhân đều hài lòng khi đến thực hiện tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại chi cục. Cụ thể, 100% khách hàng đánh giá là hài lòng và rất hài lòng về thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên , thời gian xử lý được rút ngắn hơn thời gian quy định", ông Nguyễn Trung Hà - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I khẳng định.

Theo ông Hà, mấy năm nay Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I chưa từng tiếp nhận phản ánh tiêu cực của các doanh nghiệp, người dân về giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị.

"Để đạt được kết quả trên là nhờ sự quyết liệt từ lãnh đạo đến các cán bộ của đơn vị trong việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính. Quan trọng nhất là thái độ phục vụ khách hàng tại chi cục luôn được đặt lên hàng đầu. Qua đó để tạo điều kiệt tốt nhất cho các doanh nghiệp, người dân trong việc xử lý thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu", ông Hà khẳng định.

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I (Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NNPTNT) ở Hải Phòng đang giải quyết 6 thủ tục hành chính liên quan đến xuất nhập khẩu. Ảnh: Trần Quang

Cũng theo ông Hà, hiện Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I đang tiếp nhận và giải quyết 6 loại thủ tục hành chính như cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.; cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu; cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh;kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo phương thức kiểm tra thông thường; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.

Tính từ ngày 15/12/2020 đến 14/12/2021, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I đã tiếp nhận 72.526 hồ sơ, trong đó có 22.034 hồ sơ qua hệ thống MCQG. "Các hồ sơ đề được giải quyết trước và đúng hạn. Thông qua đó giảm được nhiều thời gian, chi phí cho khách hàng", Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I chia sẻ.

Tính từ ngày 15/12/2020 đến 14/12/2021, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I đã tiếp nhận 72.526 hồ sơ, trong đó có 22.034 hồ sơ qua hệ thống một cửa quốc gia. Ảnh: Trần Quang

Đánh giá về việc giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 1, ông Nguyễn Hữu Hoàng, nhân viên phòng xuất nhập khẩu của Công ty Bee Logistics cho biết, trước đây khai báo hồ sơ phải mất 2 ngày mới hoàn thiện, nhưng từ khi thực hiện khai báo thủ tục trên hệ thống một cửa quốc gia đã tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp rất nhiều. Doanh nghiệp chỉ khai báo trong 5 - 10 phút, nếu hồ sơ đạt yêu cầu, cơ quan chuyên ngành sẽ kiểm tra hàng hóa tại cảng, sau 24 giờ đã có thể thông quan.

Kiến nghị với cấp trên trong việc thực hiện cơ chế một cửa, ông Hà cho hay: Để nâng cấp hệ thống ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, các cơ quan chuyên môn cần tiếp tiếp nâng cấp hệ thống đường truyền mạng điện tử, chủ động thông báo cho các đơn vị trong việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống...