Gần 1,8 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch Covid- 19 trên tuyến biên giới

Ngày 26/3, Đoàn công tác Công an tỉnh An Giang phối hợp với Tổng Công ty Phát điện 2 (TP. Cần Thơ) đã đến thăm, tặng quà các tổ, chốt và các đơn vị làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn các huyện biên giới An Giang.

Đoàn công tác đã trực tiếp đến các tổ, chốt thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Gia, Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên; thăm hỏi đời sống, sinh hoạt, công tác và động viên các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, công an, quân sự... đang làm nhiệm vụ. Qua đó, Đoàn cơ sở Tổng Công ty Phát điện 2 đã tặng quà và tiền mặt gồm nhu yếu phẩm, vật tư y tế, thiết bị kỹ thuật sinh hoạt, chi phí lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời cho mỗi tổ, chốt phòng chống dịch thuộc địa bàn TP. Châu Đốc, TX Tân Châu, các huyện An Phú, Tịnh Biên và Tri Tôn, mỗi địa phương 250 triệu đồng (bao gồm 150 triệu đồng tiền hiện vật và 100 triệu đồng tiền mặt). Dịp này, Đoàn công tác cũng đến thăm hỏi, trao tặng lực lượng Biên phòng và Công an tỉnh An Giang, mỗi đơn vị 250 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ phòng, chống dịch. Tổng kinh phí của đợt trao tặng quà là 1,75 tỷ đồng. Thông qua hoạt động đã kịp thời chia sẻ phần nào khó khăn với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch nơi tuyến đầu biên giới; góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

