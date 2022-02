Gần 200 sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2022 được diễn ra tại tỉnh Quảng Nam

Năm du lịch quốc gia 2022 là sự kiện mang nhiều ý nghĩa quan trọng

Sáng 23/2, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo trực tuyến Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Toàn cảnh sự kiện họp báo năm du lịch Quốc gia. Ảnh: Thanh Tùng.

Tại điểm cầu Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL, ông Trần Văn Tân, Tổng cục trưởng Tổng cục, ông Du lịch Nguyễn Trùng Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Thanh Hồng và Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam đã đồng chủ trì tổ chức hội nghị.

Về phía điểm cầu Quảng Nam, có ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng các lãnh đạo Sở, ban ngành trong tỉnh Quảng Nam tham gia hội nghị trực tuyến.

Ông Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Thanh Tùng.

Phát biểu khai mạc buổi họp, ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ VHTTDL đánh giá: "Sau hai năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, bước sang năm 2022, ngành Du lịch Việt Nam đang có những dấu hiệu khởi sắc, hoạt động sôi động trở lại tại một số địa phương, trung tâm du lịch lớn trên cả nước.



Để phát huy vai trò của du lịch Quảng Nam trong liên kết, tạo động lực phát triển du lịch khu vực miền Trung và toàn quốc; phục hồi và phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng trong những năm tiếp theo.

Được sự thống nhất của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL quyết định chọn tỉnh Quảng Nam là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh".

Cũng tại buổi họp báo, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu: "Mục tiêu của việc tổ chức Năm Du lịch ngoài những gì đã đề ra cần đảm bảo thích ứng với trạng thái bình thường mới nhưng phải đảm bảo an toàn. Đáp ứng thị trường du lịch đa ngành, tính toán những gói du lịch phù hợp phục vụ nhu cầu của thị trường chứ không phải chỉ những thứ chúng ta đang có. Đồng thời phải tăng cường liên kết, kết nối tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng".

Bộ trưởng cũng yêu cầu phân rõ vai trò, trách nhiệm của các bên để các chương trình Năm Du lịch quốc gia diễn ra hoành tráng, tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, chú ý công tác truyền thông, không phải sau cuộc họp này hay họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia- Quảng Nam 2022 mà trong suốt thời gian tổ chức Năm Du lịch.

Về phía UBND tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Thanh Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia 2022 là Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022 "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" được tổ chức tại Đảo Ký ức Hội An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam vào ngày 25/3; Lễ Bế mạc và chào đón Năm mới 2023 tổ chức tại Khu vui chơi VinWonder Nam Hội An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vào cuối tháng 12/2022.

Du lịch Quảng Nam đã nhận được hàng trăm giải thưởng do các tổ chức, tạp chí uy tín bình chọn: Hội An được Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới (WTA) trao tặng là "Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á" năm 2019 và 2021; là một trong những điểm đến lãng mạn nhất thế giới do Tạp chí danh tiếng Time Out (Vương quốc Anh) công bố năm 2022..."

Về sự kiện khai mạc, theo UBND tỉnh Quảng Nam: "Lễ khai mạc là sự kiện mở đầu cho chuỗi gần 200 sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2022, có ý nghĩa quan trọng để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử, tài nguyên.... Thông qua Lễ khai mạc góp phần thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Quảng Nam, Việt Nam.

Thúc đẩy sự liên kết, hợp tác trong phát triển du lịch giữa du lịch giữa các tỉnh, thành phố có tiềm năng, thế mạnh về du lịch. Tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển du lịch, nâng cao vị thế hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam nói chung; vùng đất và con người Quảng Nam nói riêng".

Ngoài Chương trình nghệ thuật, nhiều hoạt động sẽ diễn ra trước, trong và sau Lễ khai mạc như: gặp mặt doanh nghiệp, lữ hành, báo chí; khai trương làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú (Gò Nổi) ngày 24.3; festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất; chương trình Nét xưa Hội An; hội thảo Phát triển du lịch xanh; tour trải nghiệm các sản phẩm du lịch xanh Quảng Nam; chương trình Đêm Mỹ Sơn huyền thoại; Kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam- Ấn Độ...

Về kế hoạch phát triển du lịch và hoàn thiện thiết kế hoạch xây dựng bộ nhận diện du lịch, ông Nguyễn Trùng Khánh – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết trong thời gian qua, Bộ VHTTDL cùng với tỉnh Quảng Nam, các Bộ, ban, ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có sự phối hợp chặt chẽ, nhờ đó công tác chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" đã sẵn sàng cho các hoạt động, sự kiện.

Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch sẽ tiếp tục thực hiện đẩy mạnh truyền thông trên các kênh thông tin đại chúng ở trong và ngoài nước, xuất hiện tại các thị trường trọng điểm ở nước ngoài, hội chợ quốc tế. Qua đó tạo hiệu ứng xây dựng hình ảnh năm du lịch quốc gia và các điểm đến du lịch xanh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Quảng Nam xây dựng lo go thương hiệu của năm du lịch Quốc gia 2022

Cũng tại sự kiện, đại diện Sở du lịch tỉnh Quảng Nam đã giới thiệu logo biểu tượng cho năm du lịch quốc gia. Theo đó, logo gắn với thông điệp Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" mang đến sự vui vẻ, thăng hoa cảm xúc từ du lịch xanh và sắc màu di sản Quảng Nam.

Các biểu tượng thiết kế đều dựa trên biểu tượng nụ cười, con đò, cánh diều, bãi biển, dòng sông. Thể hiện sự vui tươi và nét bình dị đặc trưng của mảnh đất và con người Xứ Quảng. Tổng thể logo toát lên nét vui tươi qua biểu tượng nụ cười, hàm ý cho một sự kiện tràn ngập niềm vui.

Du khách sẽ cảm nhận được những khoảnh khắc hạnh phúc, bình dị mà sâu lắng tại điểm đến của các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Biểu tượng chùa Cầu, khu đền tháp Mỹ Sơn tạo nên một điểm nhấn cho tổng thể logo và gửi đi thông điệp đến du khách trong và ngoài nước về điểm đến Quảng Nam với hai di sản văn hóa thế giới.

Quảng Nam xây dựng logo năm du lịch Quốc gia. Ảnh: BTC.

Về màu sắc, logo được thể hiện trên 04 tông màu chính (màu xanh lá cây của thiên nhiên, của du lịch xanh, màu xanh dương của biển; màu vàng cam tượng trưng di sản văn hóa; màu đỏ của ẩm thực).

Các màu trên được phát triển từ các màu chủ đạo trong logo du lịch Việt Nam, logo du lịch 05 địa phương nhóm liên kết: Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Quảng Trị - Quảng Bình. Những màu sắc trên lấy cảm hứng từ sự hòa trộn giữa sự giàu có về văn hóa và thiên nhiên. Những mảng màu giao thoa thể hiện sự sinh động đặc trưng của một logo du lịch và của sự kiện Năm Du lịch quốc gia đa sắc màu.

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng Cục Du lịch cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đã cùng nhau thống nhất và đi đến những kết luận chung.

Được biết, Năm Du lịch Quốc gia với chủ đề "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh" sẽ có 176 hoạt động chính được tổ chức tại tỉnh Quảng Nam và các địa phương trên khắp cả nước (52 hoạt động do tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức, 12 hoạt động hưởng ứng do các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL tổ chức cùng với 114 sự kiện do 37 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức nhằm hưởng ứng và chào mừng Năm Du lịch Quốc gia 2022)