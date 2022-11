Gần 50 cá thể gấu ngựa được chăm sóc ở Ninh Bình

Ngày 17/11, cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình đã tổ chức kỷ niệm 5 năm chuyến cứu hộ gấu đầu tiên, đây là hoạt động đánh dấu bước tiến quan trọng của FOUR PAWS trong nỗ lực giải cứu và chăm sóc các cá thể gấu.

Khách mời tham gia kỷ niệm 5 năm chuyến cứu hộ gấu đầu tiên tại cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Gần 50 cá thể gấu sau khi giải cứu được cấp nơi ở an toàn trong môi trường bán hoang dã, mục đích giúp các cá thể gấu này phục hồi tập tính tự nhiên và được sống cuộc sống phù hợp với loài.

Ông Vũ Nam Tiến, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Ninh Bình cho biết: "Tỉnh Ninh Bình đã có các cơ chế, chính sách ưu tiên thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ, bảo tồn, cứu hộ các loài động thực vật nguy cấp, quý hiếm".

Ông Vũ Nam Tiến-Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Cũng theo ông Nam: "Dự án xây dựng công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 154/QĐ-TTg ngày 29/1/2015, với mục tiêu chính là bảo tồn, cứu hộ, phát triển và lưu trữ nguồn gen các loài động vật hoang dã; phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo, giáo dục môi trường kết hợp với du lịch sinh thái".

Gần 50 cá thể gấu ngựa đang được chăm sóc tại cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình (xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Vũ Thượng

"Từ năm 2015, tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho tổ chức FOUR PAWS xây dựng cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình trong phần đất quy hoạch công viên. Có thể nói đây là một mô hình điểm về cứu hộ và chăm sóc động vật hoang dã kết hợp với du lịch bền vững mà tỉnh Ninh Bình muốn phát triển nhân rộng trong dự án công viên này", Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh.

Những cá thể gấu ngựa đang đi tìm kiếm thức ăn. Ảnh: Vũ Thượng

Được biết, sau 5 năm kể từ chuyến cứu hộ đầu tiên, cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình đã và đang nỗ lực không ngừng trong công tác cứu hộ và chăm sóc gấu, thực hiện các chương trình giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về phúc lợi động vật và bảo vệ thiên nhiên,…Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình đã trở thành một điểm du lịch đặc biệt trong bản đồ du lịch của Ninh Bình.

Về phía tỉnh Ninh Bình đã và đang tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách và thủ tục pháp lý để cơ sở bảo tồn gấu hoàn thiện xây dựng toàn bộ dự án trên diện tích 10ha.

Ông Gerald Dick-Giám đốc điều hành các chương trình, thành viên Hội đồng quản trị của tổ chức phúc lợi động vật quốc tế FOUR PAWS. Ảnh: Vũ Thượng

Ông Gerald Dick-Giám đốc điều hành các chương trình, thành viên Hội đồng quản trị của Tổ chức phúc lợi động vật quốc tế FOUR PAWS khẳng định: "Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình là dự án quan trọng nhất của FOUR PAWS tại châu Á. Với 24 chuyến cứu hộ trên khắp cả nước trong 5 năm hoạt động, cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình hiện là ngôi nhà an toàn cho 49 cá thể gấu ngựa từng là nạn nhân của nạn nuôi nhốt gấu hoặc buôn bán động vật hoang dã.

Những bức ảnh chụp về các cá thể gấu ngựa tại cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Tại chương trình, ông Gerald Dick chia sẻ về dự định xây dựng cơ sở bảo tồn hổ và một số loài nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam với diện tích trên 30ha tại công viên động vật hoang dã quốc gia tại tỉnh Ninh Bình. Dự án dự định sẽ là ngôi nhà an toàn cho khoảng 30 cá thể hổ và nhiều cá thể thuộc các loài nguy cấp khác.

Tổng giám đốc điều hành các chương trình của Tổ chức FOUR PAWS mong muốn đẩy nhanh các thủ tục pháp lý để dự án có thể được cấp phép vào năm 2023; hoàn thành và đi vào hoạt động vào cuối năm 2026.