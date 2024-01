Ngày 31/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vừa liên tiếp phát hiện, bắt quả tang nhiều vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy lớn trên địa bàn thành phố.

Theo đó, lúc 16h15 ngày 28/1, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, qua đó phát hiện và thu giữ trong nhà của Huỳnh Lai (26 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) khoảng 1.000 viên thuốc lắc, 0,5kg Ketamine.

Lai khai nhận số ma túy này được đặt mua từ 1 đối tượng người ngoại tỉnh để đem về Đà Nẵng tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới.

Đối tượng Huỳnh Lai. Ảnh: CACC

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, đến 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng bắt Nguyễn Quang Trường (23 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn); khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 2 gói Ketamine (khoảng 05 gam), 1 cân điện tử.

Đấu tranh bước đầu Trường khai nhận đã 2 lần nhận ma túy cất giấu và mang đi tiêu thụ giúp cho Lai.

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 1h30 phút cùng ngày, tại một khách sạn trên đường An Đồn 5 (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), lực lượng chức năng kiểm tra, qua đó phát hiện và bắt quả tang nhóm 5 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 1 chai nhựa bên trong có chứa dung dịch nước màu vàng nghi là ma túy, 1,5 viên thuốc lắc, 2 gói Ketamine (khoảng 10 gam), 1 bộ loa đèn, 1 dĩa sứ, 1 thẻ nhựa cùng một số tang vật khác có liên quan. Tiến hành test nhanh, cả 5 đối tượng trên đều dương tính với ma túy tổng hợp các loại.

Nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CACC

Qua sàng lọc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ 4 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cơ quan Công an còn mời làm việc với quản lý khách sạn trên để làm rõ hành vi sai phạm có liên quan.

Hiện các vụ việc trên đang được điều tra, làm rõ.