Hiện giá cá lóc đầu nhím bán tại ao từ 45.000 đồng/kg giảm còn 28.000-30.000 đồng/kg, cá lóc bông từ 70.000 đồng/kg giảm còn 52.000-53.000 đồng/kg.

Ông Lê Tuấn Kiệt, ngụ ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) cho biết: “Giá cá lóc bông loại 1 từ 1-3,5kg/con hiện giảm còn 52.000 đồng/kg, giá này tuy không lỗ nhưng lời rất ít. Tôi còn hầm cá khoảng 30 tấn tới kỳ xuất bán mà phải neo lại”.

Ông Lê Tuấn Kiệt, nông dân nuôi cá lóc trong ao đất ở xã xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) cho cá lóc ăn.

Nguyên nhân giá cả sụt giảm được một số thương lái thu mua cá lóc tại huyện Châu Thành chỉ ra là do sản lượng cá ở các tỉnh tăng ồ ạt, trong khi tiêu dùng thì thắt chặt do ảnh hưởng của kinh tế khó khăn. Mặt khác, do tình hình 4 năm liền giá cá lóc ổn định đã tạo động lực để các hộ dân trong và ngoài tỉnh liên tục mở rộng diện tích nuôi.

Các hộ nuôi cá lóc trong tỉnh đang kỳ vọng vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới sức mua sẽ cải thiện, giá cá lóc sẽ đảo chiều tăng trở lại.

Ông Hồ Thành - Trưởng ấp Minh Tân, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành cho biết toàn ấp có khoảng 30 hộ nuôi cá lóc thương phẩm, quy mô nuôi từ 5.000-10.000 con/hộ.

Trước đây, khi giá cá lóc thương phẩm dao động ở mức 45.000-46.000 đồng/kg giúp nông dân có lời khoảng 80 triệu đồng/năm/hộ. 2 tháng nay, giá cá lóc đầu nhím từ 45.000 đồng giảm còn 30.000 đồng/kg khiến người nuôi thua lỗ vì để nuôi 1kg cá lóc tốn chi phí khoảng 35.000 đồng.

Tại một số chợ của TP. Rạch Giá, giá cá lóc đầu nhím làm sạch bán lẻ chỉ ở mức 40.000-45.000 đồng/kg. Một số bà nội trợ tranh thủ lúc cá rẻ mua số lượng nhiều về phơi khô làm thực phẩm dự trữ ăn tết.