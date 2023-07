Gánh nặng trên vai người chồng trẻ chăm vợ chạy thận và con trai bị bệnh tim

Chạnh lòng hoàn cảnh vợ chạy thận, chồng một mình gồng gánh gia đình

Hà Nội một ngày nắng tháng 7, chúng tôi đến thăm xóm chạy thận nhỏ nằm sâu trong con phố Lê Thanh Nghị. Những phòng trọ nhỏ nằm san sát nhau cùng màu rêu phong cũ kỹ mang lại một cảm giác chạnh lòng.

Đi sâu vào trong con ngõ nhỏ, chúng tôi ấn tượng với hình ảnh một người đàn ông gầy gò đang ngồi đằng sau cánh cổng sắt cũ kĩ. Anh đang nhìn xa xăm với gương mặt hốc hác mang đầy trăn trở. Những tưởng đó là một bệnh nhân đang chạy thận như bao người ở đây. Nhưng không, anh cũng đang phải chạy, nhưng là chạy đua với thời gian để giành giật sự sống cho vợ và con của mình.

Người đàn ông ấy là anh Nguyễn Xuân Cường, mới chỉ 47 tuổi nhưng với áp lực cuộc sống, những gánh nặng trên vai, trông anh già đi chục tuổi. Suốt bao nhiêu năm, anh Cường không còn sống cho bản thân mình, toàn bộ những suy nghĩ, sự cố gắng và nỗ lực đều dành cho vợ và con.

47 tuổi, anh Nguyễn Xuân Cường (thôn Tân Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) vẫn đang hằng ngày quay cuồng giữa việc kiếm tiền và chăm sóc vợ đang chạy thận cùng con nhỏ mắc bệnh tim. Ảnh: Nguyệt Minh

Anh Cường tâm sự: “Tôi chỉ có mong muốn có một gia đình bình thường, ai ai cũng khỏe mạnh. Nhưng gia đình tôi lại không được may mắn như thế”.

Những ước mong rất đỗi đời thường như vợ chồng cùng nhau chăm chỉ làm việc, cùng nuôi những đứa con lớn lên khỏe mạnh nhưng lại là điều xa xỉ với gia đình anh Cường khi tin dữ liên tiếp ập đến.

Con trai cả của anh Cường, cháu Nguyễn Hà Bảo An (sinh 02/10/2011) không may bị tim bẩm sinh, năm 2012 đã được mổ tim thế nhưng tình trạng sức khỏe của em không hoàn toàn ổn định do gia đình chưa có điều kiện để thay van tim theo chỉ định của bác sĩ.

4 năm trước, vợ anh là chị Hà Thị Bích Liên (sinh 10/4/1990) đột nhiên phát hiện bị suy thận. Từ đó, chị phải lên Hà Nội chạy thận khi con gái út chỉ vừa được 3 tuổi. Cả đời người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất nhưng cũng có những lúc tưởng chừng như bất lực trước sự nghiệt ngã của số phận.

“Gia đình tôi từ khi 2 vợ chồng lấy nhau đã là hộ nghèo, nhưng vợ chồng tôi luôn tích cực, tin rằng cả hai đồng lòng thì tát biển Đông cũng cạn. Thế nhưng, từ khi con ốm, hoàn cảnh của chúng tôi đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Rồi không lâu sau, khi phát hiện bệnh của vợ khiến gia đình chúng tôi suy sụp hoàn toàn” - anh Cường vừa nói vừa có kìm nén cảm xúc.

Gương mặt hốc hác của chị Hà Thị Bích Liên (sinh 10/4/1990) sau 4 năm ròng rã chạy thận. Ảnh: Nguyệt Minh

Ngược xuôi vì vợ chạy thận, con bệnh tim

Lắng nghe câu chuyện của anh Cường, chúng tôi như xót từng khúc ruột. Thương chị và cháu bé bao nhiêu, thì thương anh Cường nhiều gấp bội phần. Có lúc anh phải phân thân, vừa chăm vợ ở xóm chạy thận, lại chạy sang chăm con ở Bệnh viện E. Thương cảnh khó bố mẹ, họ hàng 2 bên giúp, nhưng vẫn không đủ để gia đình anh có thể vượt qua khó khăn.

Anh Cường làm nghề chạy xe thuê. Trước đây anh hay chạy đường dài, thu nhập có phần ổn định hơn. Khi con trai cả ốm, có vợ chăm nên anh vẫn có thể đi làm đủ ngày công. Nhưng từ khi vợ ốm, anh chỉ có thời gian chạy những chuyến nhỏ lẻ, đồng lương vốn ít ỏi nay lại cạn kiệt đi nhiều. Từ đầu năm đến nay, anh Cường không thể đi làm vì luôn túc trực bên cạnh vợ.

Mới chỉ 47 tuổi, nhưng anh Cường gày gò do phải gồng gánh cuộc sống khó khăn. Ảnh: Nguyệt Minh

Anh Cường cho chúng tôi xem hình ảnh về gia đình, đặc biệt là 2 người con của anh. Nhắc đến con, anh Cường không giấu nổi giọt nước mắt đang lăn dài trên má:

“Con tôi thiệt thòi đủ đường, đứa lớn bị ốm, đứa nhỏ thì thiếu hơi ấm của mẹ khi chỉ mới 3 tuổi. Nhiều khi các con hỏi tôi bao giờ chúng mới gặp mẹ, tôi chỉ đành an ủi các con, hứa rằng mẹ các con sẽ sớm khỏi bệnh để về”.

Những lời hứa đó là cách mà anh Cường an ủi những đứa con của mình, dẫu biết rằng nếu không có đủ một số tiền lớn, vợ anh không thể khỏi bệnh. Vừa chăm sóc vợ con bị ốm, vừa phải gánh trách nhiệm nuôi sống gia đình cùng với một khoản nợ lớn trên vai, anh Cường gầy rộc.

“Tôi không có thời gian để nghĩ về sự mệt mỏi, cũng không một phút giây nào muốn nghỉ ngơi hay chấp nhận số phận. Tôi phải cố gắng vì là trụ cột của gia đình” - Anh Cường khẳng định.

Chị Liên hạnh phúc trong khoảnh khoắc hiếm hoi được đoàn tụ cùng cả 2 con. Do sức khỏe yếu, chị không thể về nhà thăm con thường xuyên. Ảnh: Nguyệt Minh

Cùng khổ là thế, nhưng chúng tôi cảm nhận rõ trong ánh mắt của anh Cường sự quyết tâm và ý chị nghị lực, người đàn ông này sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Bà Ngô Thị Bảy - Trưởng thôn Tân Thành, xã Quy Mông xác nhận: “Hoàn cảnh gia đình anh Cường là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn. Trong nhà xác xơ, không có gì giá trị. Anh Cường phải cố gồng gánh cả vợ và con bị bệnh nặng. Số anh Cường không biết bao giờ mới hết khổ, chỉ mong quý Báo và mạnh thường quân giúp đỡ gia đình họ”.

Ước mong về một mái ấm trọn vẹn

Theo chân anh Cường đi vào một phòng trọ nhỏ chỉ chừng 6m2, chúng tôi gặp chị Liên đang nằm mê man trên giường. Gương mặt chị sưng húp sau một trận cấp cứu thập tử nhất sinh vào đêm qua.

Nhìn thoáng qua căn phòng cũng không có gì đặc biệt, ngoài phần cơm buổi sáng vẫn còn nguyên vì chị không ăn được. Thấy chúng tôi đến thăm, chị vội vàng nhờ chồng đỡ dậy.

Gương mặt sưng húp của chị Liên sau một trận cấp cứu thập tử nhất sinh. Anh Cường cũng không giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt. Ảnh: Nguyệt Minh

Chị Liên xúc động nhìn người chồng tần tảo của mình, chậm rãi nói: “Anh ấy chưa bao giờ gục ngã, vẫn luôn cố gắng vì gia đình. Tôi chỉ mong mình mau khỏe để có thể gánh vác giúp anh một phần”.

Chiến đấu với bệnh tật bao năm nay, thậm chí không ít lần đã đến sát cửa tử, người chị Liên như da bọc xương, da mặt xanh xao, yếu ớt. Cả năm, chị chỉ về nhà được 1 đến 2 lần do sức khỏe yếu, chính vì thế chị phải ở Hà Nội để kịp thời đến bệnh viện khi cần.

“Nhiều khi con gọi điện, tôi phải giấu nước mắt vào trong để hứa sẽ sớm trở về với con. Nhìn con người ta được mẹ chăm chút từ bữa ăn, rồi quần áo, được mẹ dắt tay đi học khiến tôi xót con vô cùng. Nhiều khi tự trách bản thân vì không thể làm được gì cho chồng và con, để chồng con thiếu thốn đủ đường” - vừa nói, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má gầy gò của chị Liên.

Cánh tay bị biến dạng của chị Liên sau quá trình chạy thận ròng rã. Ảnh: Nguyệt Minh

Sau quá trình chạy chữa bệnh tật, gia đình anh Cường hiện tại đã kiệt quệ về kinh tế, những khoản nợ ngày một lớn dần mà chưa thể trả. Vợ anh Cường là chị Liên vẫn có đủ điều kiện sức khỏe để ghép thận, để sống một cuộc đời mới nhưng do gia đình không đủ kinh phí nên hiện tại chị vẫn phải duy trì sự sống lay lắt bằng những biện pháp tạm thời.

Hiện tại, chi phí để ghép thận lên tới 350.000.000 đồng, chưa tính phụ phí. Đây là một khoản tiền quá lớn với gia đình anh Cường để có thể tự trang trải. Sau cuộc trò chuyện, anh Cường tiễn chúng tôi ra đến cổng. Vừa đi, anh vừa không ngừng chia sẻ về mong ước nhận được sự kết nối, hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để vợ anh có thể được ghép thận:

“Mong các cô chú giúp đỡ, ước mơ lớn nhất lúc này là có đủ tiền cho vợ ghép thận. Vợ tôi khỏe lại, 2 vợ chồng mới có thể cùng nhau cố gắng, vun vén hạnh phúc gia đình, con cái tôi mới đỡ chịu thiệt thòi”.

