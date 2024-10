GDP phục hồi mạnh mẽ dù nhiều nơi gánh chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ thiên tai

Ước tính trong 9 tháng năm 2024, cả nước có hơn 510 người thiệt mạng, mất tích vì bão lũ và thiên tai, riêng cơn siêu bão số 3 (Yagi) khiến hơn 345 người thiệt mạng, mất tích.



Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) cho biết, tăng trưởng GDP ước đạt 7,4% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng này giúp GDP 9 tháng năm 2024 đạt hơn 6,82%.

Một số khu ven biển, công trình tại Hạ Long, Quảng Ninh đã được khắc phục lại sau bão Yagi (Ảnh: CPĐB).

Tăng trưởng GDP quý III/2024 trên 7,4%, 9 tháng hơn 6,8%

Tổng cục Thống kê vừa công bố tình hình kinh tế xã hội quý III và 9 tháng năm 2024. Theo đó, quý III/2024 dẫu kinh tế có nhiều khó khăn do đối diện với bão lũ song GDP vẫn tăng khá cao, ước tính tăng 7,40% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,58%, đóng góp 4,08% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,11%, đóng góp 48,88%; khu vực dịch vụ tăng 7,51%, đóng góp 47,04%.

GDP chín tháng năm 2024 ước tăng 6,82% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,20%, đóng góp 5,37% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,19%, đóng góp 46,22%; khu vực dịch vụ tăng 6,95%, đóng góp 48,41%.

Tổng cục Thống kê nhấn mạnh, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ cơn bão số 3 vào tháng 9/2024 nên tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ các năm trước.

Giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chín tháng năm 2024 tăng 3,20%, chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ năm 2020 trong giai đoạn 2020-2024.

Hơn 510 người chết, mất tích vì bão lũ, thiệt hại hàng tỷ USD

Về tình hình đăng ký kinh doanh, theo Tổng cục Thống kê, 9 tháng qua cả nước có 11.200 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 16,3% so với tháng trước và giảm 5,0% so với cùng kỳ năm trước; gần 6,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 23,7% và tăng 11,6%; 4.233 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 20,6% và tăng 2,6%; 7.410 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 43,6% và tăng 40,5%; có 1.605 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 16,7% và tăng 26,8%.

Hình ảnh đường phố tỉnh Quảng Ninh gần 1 tháng sau bão Yagi vẫn còn khá nhiều cây đổ chưa khắc phục kịp thời (Ảnh: VPĐB).

Tính chung chín tháng năm 2024, cả nước có hơn 183 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2023. Bình quân một tháng có hơn 20,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 163,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 18,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Về chỉ số giá tiêu dùng, cơ quan thống kê ghi nhận chỉ số CPI tháng 9 tăng 0,29% so với tháng trước. So với tháng 12/2023, CPI tháng 9 tăng 2,18% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,63%.

CPI bình quân quý III/2024 tăng 3,48% so với quý III/2023. Tính chung chín tháng năm nay, CPI tăng 3,88% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,69%.

Về chỉ số giá vàng, tháng 9/2024 tăng 1,88% so với tháng trước; tăng 22,66% so với tháng 12/2023 và tăng 32,27% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng qua, chỉ số giá vàng tăng 26,27%.

Về thiệt hại bão lũ và thiên tại, theo cơ quan Thống kê 9 tháng qua thiên tai, bão lũ khiến 510 người chết, mất tích, hơn 2.000 người bị thương; 6.368 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 255,8 nghìn ngôi nhà bị hư hại.

Về cây con, thống kê cho thấy có hơn 4,8 triệu con gia súc và gia cầm bị chết; khoảng 305,4 nghìn ha lúa và 89,1 nghìn ha hoa màu bị ngập, hư hỏng; Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 76,2 nghìn tỷ đồng, gấp 29,9 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Riêng cơn bão số 3 (Yagi), theo báo cáo tổng hợp đến ngày 30/9/2024 của Bộ NN&PTNT đã làm 345 người chết, mất tích; 1.978 người bị thương; 4.713 nhà sập đổ; 401.275 nhà bị hư hại, ngập nước; khoảng 286,6 nghìn ha lúa, hơn 63,3 nghìn ha hoa màu bị hư hại; 44,5 nghìn con gia súc, hơn 5,76 triệu con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Ước tính giá trị thiệt hại lên tới 81,8 nghìn tỷ đồng.