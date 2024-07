Nổi tiếng với phong cách âm nhạc độc đáo và cá tính, nhóm nhạc nữ (G)I-DLE mới đây đã vướng vào một tranh cãi không đáng có liên quan đến trang phục biểu diễn. Cụ thể, trong màn trình diễn ca khúc mùa hè mới nhất "Klaxon" trên chương trình Music Bank của đài KBS, các thành viên đã diện trang phục in biểu tượng của Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc mà không có sự cho phép.



(G)I-DLE cúi đầu xin lỗi vì lùm xùm trang phục "gợi dục hóa" Hội Chữ thập đỏ

Các thành viên (G)I-DLE đã diện trang phục in biểu tượng của Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc mà không có sự cho phép trong một sự kiện gần đây. Ảnh: IG.

Hành động này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ dư luận, bởi theo Điều 25 của Đạo luật Tổ chức Hội Chữ thập đỏ Quốc gia Hàn Quốc, việc sử dụng biểu tượng này bị nghiêm cấm đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào không phải là Hội Chữ thập đỏ hoặc chưa được sự chấp thuận của một tổ chức y tế quân sự hay chính Hội Chữ thập đỏ. Việc vi phạm quy định có thể dẫn đến mức phạt lên tới 10 triệu won (khoảng 180 triệu đồng) hoặc hình phạt lên đến 5 triệu won (khoảng 90 triệu đồng).

Trước làn sóng phản đối, công ty quản lý Cube Entertainment đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi trên tài khoản mạng xã hội chính thức của nhóm vào ngày 24/7. "Chúng tôi đã liên hệ với Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc để bày tỏ sự hối lỗi và đang tích cực hợp tác để ngăn chặn việc tái diễn cũng như thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Chúng tôi thành thật xin lỗi tất cả các bên liên quan vì bất kỳ sự bất tiện nào đã gây ra", đại diện công ty cho biết.

Trang phục y tá của Jennie (Blackpink) bị chỉ trích. Ảnh: YG.

Đây không phải lần đầu tiên trang phục biểu diễn của các thần tượng K-pop gây tranh cãi. Trước đó, Jennie của Blackpink từng bị chỉ trích vì mặc trang phục y tá trong MV "Lovesick Girls" bị cho là "gợi dục hóa" hình ảnh người y tá, hay Tzuyu của TWICE cũng vướng vào lùm xùm vì chiếc áo phông in dòng chữ phản cảm.

Sự việc lần này của (G)I-DLE một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc kiểm duyệt trang phục biểu diễn của các nghệ sĩ, đặc biệt là những biểu tượng mang tính nhạy cảm.

Được thành lập vào năm 2018 bởi Cube Entertainment, (G)I-DLE nhanh chóng gây được tiếng vang trong làng nhạc K-pop với những bản "hit" như: "Latata", "Hann (Alone)", "Senorita", "Oh My God", "Lion", "Tomboy" và "Nxde". Nhóm được đánh giá cao bởi sự đa dạng trong âm nhạc, vũ đạo mạnh mẽ và đặc biệt là khả năng tự sản xuất âm nhạc của trưởng nhóm Soyeon. Tuy nhiên, sự cố trang phục lần này đã khiến hình ảnh của nhóm bị ảnh hưởng ít nhiều.