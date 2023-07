Giá cà phê hai sàn tăng phục hồi, cà phê nội tiếp đà đi lên

Giá cà phê hôm nay 4/7: Hai sàn bật tăng, cà phê nội tiếp đà tăng 700 đồng/kg

Thị trường cà phê hôm nay 4/7, sắc xanh bao phủ cả hai sàn giao dịch thế giới. Các quỹ và đầu cơ quay lại thận trọng mua vào sau khi đã mạnh tay thanh lý vị thế ròng ở những phiên trước đó…

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần cũng là phiên đầu tháng, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều tăng hồi phục. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng 47 USD, lên 2.538 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 11 tăng 46 USD, lên 2.437 USD/tấn, các mức tăng khá mạnh. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng 1,50 cent, lên 160,50 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 12 tăng 1,60 cent, lên 159,70 cent/lb, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 04/07/2023 lúc 10:18:01.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tiếp đà tăng 700 đồng, dao động trong khung 64.900 - 65.500 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 64.900 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai với giá 65.100 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 65.300 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch cà phê là 65.500 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Giá cà phê hai sàn bật tăng ngay ngày đầu tháng do các quỹ và giới đầu cơ quay lại mua vào sau khi đã thận trọng mạnh tay thanh lý vào những phiên trước với USDX sụt giảm liên tiếp khiến dòng vốn đầu cơ dịch chuyển khỏi các sàn hàng hóa. Chứng khoán đảo chiều tăng trở lại sau một phiên, các thị trường nói chung có dấu hiệu tích cực hơn nhưng cũng không tránh khỏi việc chốt lời của nhà đầu tư do thị trường Mỹ nghỉ Lễ Ngày Độc Lập hôm nay, 4/7.

Báo cáo thời tiết các vùng trồng cà phê ở miền nam Brazil vẫn khô ráo, thuận lợi cho nhà nông đẩy mạnh thu hoạch và hàng cà phê vụ mới sẽ sớm được bán ra hỗ trợ cho thị trường tiêu dùng gia tăng nguồn cung, bù đắp sự khan hiếm nguồn hàng từ các nhà sản xuất chính khác trước viễn cảnh mức lãi suất tiền tệ ngày càng tăng cao vì cuộc chiến chống lạm phát toàn cầu. Không có dự báo thời tiết sương giá nào xảy ra trên các vùng trồng cà phê chính của Brazil vào tháng 7.

Theo báo cáo của Công ty tư vấn Kinh doanh Nông nghiệp Safras & Mercado, vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2023/24 của Brazil đã đạt 45% tổng diện tích tính đến ngày 27/6/2023. Cùng thời điểm này năm ngoái, nông dân đã thu hoạch đạt 39% tổng diện tích cà phê.



Brazil có lượng mưa trên mức trung bình trong tháng 4, làm chậm quá trình chín của vụ cà phê, nhưng thời tiết trong tháng 5 và tháng 6 hầu như thuận lợi cho việc thu hoạch cũng như làm khô cà phê đã thu hoạch.

Các đại lý cho biết vụ thu hoạch cà phê của Brazil tiếp tục đạt tiến triển tốt khiến thị trường tiếp tục ở thế phòng thủ.

Báo cáo tồn kho ICE – London ngày thứ hai đầu tuần (3/7) đã giảm 50 tấn, tức giảm 0,05% so với một ngày trước đó, xuống đăng ký ở mức 73.900 tấn. Hôm nay, thứ ba ngày 4/7, thị trường New York nghỉ Lễ Độc Lập của Mỹ, đóng cửa cả ngày, không giao dịch. Thị trường London sẽ nghỉ sớm 30 phút.

Được biết, giá cà phê Arabica đã tăng gần 1% sau khi chạm mức thấp nhất trong gần 6 tháng vào cuối tuần trước. Nguồn bổ sung cà phê trong tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE còn hạn hẹp, hỗ trợ giá lấy lại đà tăng.

Tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE tính đến hết ngày 30/6 ở mức 544.915 bao loại 60kg, giảm nhẹ 1.735 bao so với 1 tuần trước đó. Hiện có 3.989 bao đang chờ phân loại để có thể bổ sung vào các kho lưu trữ trong thời gian tới.

Tương tự, những hỗ trợ về mặt kỹ thuật cùng lo ngại thiếu hụt nguồn cung ở hiện tại, khiến giá cà phê Robusta cũng tăng gần 2% trong phiên đầu tuần qua. Tại Indonesia, xuất khẩu cà phê Robusta dạng hạt trong tháng 05 đạt 13.618 tấn, tăng 13,03% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 87,22% so với tháng 04, theo dữ liệu văn phòng thương mại địa phương.

Nhận định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, nhìn lại tháng 6, giá cà phê Robusta thế giới liên tục tăng do lo ngại nguồn cung khan hiếm và báo cáo tồn kho ICE giảm tuần thứ 6 liên tiếp. Theo dữ liệu từ trung tâm báo cáo ICE, tính đến ngày 27/6/2023, lượng tồn kho tại sàn London đã giảm thêm 2.490 tấn (tương đương mức giảm 3,27%) so với một tuần trước đó, xuống đăng ký ở mức 73.750 tấn (tương đương 1.229.166 bao, bao 60 kg), tiếp tục duy trì lo ngại thiếu hụt nguồn cung trong ngắn và trung hạn.

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/6/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/23023, tháng 11/2023 và tháng 1/2024 tăng lần lượt 7,4%, 6,2% và tăng 5,5% so với ngày 29/5/2023, lên mức 2.715 USD/tấn; 2.623 USD/tấn và 2.555 USD/tấn.

Tháng 6, giá cà phê Arabica ngược lại giảm do áp lực từ vụ thu hoạch mới năm nay của Brazil diễn ra với dự báo được mùa kỷ lục. Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/6/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2023 giảm 7,0% so với ngày 29/5/2023, xuống 166,95 UScent/lb; kỳ hạn giao tháng 12/2023 và tháng 3/2024 cùng giảm 6,9% so với ngày 29/5/2023, xuống còn 165,4 UScent/lb và 165,25 UScent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brzil, ngày 28/6/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2023 và tháng 3/2024 giảm lần lượt 10,4% và 7,4% so với ngày 29/5/2023, xuống còn 195,65 UScent/lb và 202,3 UScent/lb; kỳ hạn giao tháng 9/2023 và tháng 12/2023 cùng giảm 8,1% so với ngày 29/5/2023, xuống còn 198,95 UScent/lb và 198,1 UScent/lb.

MXV dự báo thời gian tới, mối lo thiếu hụt nguồn cung cà phê Robusta trong ngắn và trung hạn tiếp tục hỗ trợ xu hướng giá tăng. Bên cạnh đó, dòng vốn đầu cơ tiếp tục chảy về các thị trường hàng hóa phái sinh nhờ có tính thanh khoản cao.

Thị trường cà phê toàn cầu được hưởng lợi khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho rằng lạm phát khu vực đồng Euro hiện đang ở mức rất cao và sẽ còn duy trì như vậy trong một thời gian rất dài, nên ECB cần tăng mức lãi suất lên để đủ sức kiềm chế lạm phát càng lâu càng tốt, đã gây áp lực lên USD so với các tiền tệ mạnh. Trong khi Copom – Brazil dự kiến sẽ cắt giảm bớt lãi suất đồng Real tại phiên họp chính sách kỳ tới khiến tỷ giá USD/BRL tăng, đã thúc đẩy người Brazil giảm bán cà phê ra, góp phần hỗ trợ xu hướng giá tăng.

Thực tế tháng 6/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa đã tăng mạnh. Ngày 28/6/2023, giá cà phê Robusta tăng 5.500 – 5.800 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 29/5/2023. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê Robusta tăng mạnh nhất 5.800 đồng/kg, lên mức 66.300 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông, giá tăng 5.700 đồng/kg, lên mức 66.800 đồng/kg; tại Gia Lai, giá tăng 5.600 đồng/kg, lên mức 66.400 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk, giá tăng 5.500 đồng/ kg, lên mức 66.600 đồng/kg.

Theo ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 6/2023 đạt 150 nghìn tấn, trị giá 392 triệu USD, tăng 0,2% về lượng và tăng 2,0% về trị giá so với tháng 5/2023, so với tháng 6/2022 tăng 9,1% về lượng và tăng 24,3% về trị giá. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê đạt 1,01 triệu tấn, trị giá 2,4 tỷ USD, giảm 2,2% về lượng, nhưng tăng 3,0% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 6/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước tính đạt 2.615 USD/tấn, tăng 1,8% so với tháng 5/2023 và tăng 14% so với tháng 6/2022. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt 2.367 USD/tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ cấu chủng loại: Tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hầu hết các chủng loại cà phê tăng so với cùng kỳ năm ngoái, ngoại trừ cà phê Arabica. Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 5/2023, xuất khẩu cà phê Robusta đạt 131,54 nghìn tấn, trị giá xấp xỉ 297,72 triệu USD, tăng 5,5% về lượng và tăng 22,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê Robusta đạt 778,14 nghìn tấn, trị giá 1,59 tỷ USD, tăng 7,3% về lượng và tăng 11,0% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu cà phê Robusta sang nhiều thị trường truyền thống tăng, như: Đức, Ý, Hoa Kỳ, Nga, Angieria, Indonesia… Ngược lại, xuất khẩu cà phê Robusta sang một số thị trường giảm, như: Nhật Bản, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan, Anh … Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu cà phê chế biến tăng trưởng 2 con số trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023.