Giá cà phê hôm nay 3/7: Nhích 100 đồng/kg ngày đầu tuần

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới tiếp tục giảm. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 9/2023 được ghi nhận tại mức 2.491 USD/tấn sau khi giảm 3,07% (tương đương 79 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 9/2023 tại New York ở mức 159 US cent/pound sau khi giảm 1,61% (tương đương 2,6 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 13h42 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 03/07/2023 lúc 13:42:01 (delay 10 phút)

Tuần trước, Đồng Reais (Brazil) kéo dài đà tăng và áp lực bán hàng vụ mới của Brazil đã góp thêm phần khiến giá cà phê kỳ hạn tiếp tục sụt giảm.

Tính chung cả tuần trước, cũng là tuần lễ cuối cùng của quý II/2023 và kết thúc nửa đầu năm nay, thị trường London có 4 phiên giảm và 1 phiên tăng đầu tuần. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm tất cả 185 USD, tức giảm 6,91 %, xuống 2.491 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 11 giảm tất cả 216 USD, tức giảm 8,29 %, xuống 2.391 USD/tấn, các mức giảm rất mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì khá cao trên mức trung bình.

Tương tự, thị trường New York cũng có 4 phiên giảm và 1 tăng. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm tất cả 4,85 cent, tức giảm 2,96 %, xuống 159 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 12 giảm tất cả 6,15 cent, tức giảm 3,74 %, còn 158,10 cent/lb, các mức giảm rất mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng cao nhất 100 đồng/kg. Theo ghi nhận, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 64.200 - 64.800 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 64.200 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai với giá 64.400 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 64.600 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 64.800 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát, sau khi tăng 100 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng cao nhất 100 đồng/kg. Theo ghi nhận, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 64.200 - 64.800 đồng/kg.

Tuần trước, giá cà phê nhân tại thị trường Tây Nguyên đã giảm 1.000 – 1.100 đồng, xuống dao động trong khung 64.200 – 64.600 đồng/kg. Trước đó, những ngày giữa tháng 6/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tiếp tục tăng mạnh. Ngày 19/6/2023, giá cà phê Robusta tăng từ 1.400 – 1.600 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 9/6/2023. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê Robusta tăng 1.400 đồng/kg, lên mức 66.500 đồng/kg; tại các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông, giá tăng 1.500 đồng/kg, lên mức 66.000 – 66.700 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai, giá tăng 1.600 đồng/kg, lên mức 66.400 đồng/kg.

Thực tế, giá cà phê đang biến động khá mạnh. Lo ngại lãi suất tiền tệ sẽ sớm được các ngân hàng trung ương nâng lên do cuộc chiến chống lạm phát toàn cầu vẫn còn khó khăn phức tạp chưa thể lường trước, khiến các quỹ và đầu cơ đã rót vốn trú ẩn trên hai sàn cà phê phái sinh nay vội vàng thanh lý làm giá lao dốc. Trong khi đó, đồng Reais tăng giá trở lại so với USD và áp lực bán hàng vụ mới của Brazil đã góp thêm phần làm giá cà phê kỳ hạn tiếp tục suy thoái.

Tính đến ngày 30/06, tồn kho cà phê Robusta do ICE – London chứng nhận và theo dõi cấp phát đã tăng 220 tấn, tức tăng 1,30 % so với 2 ngày trước đó, lên đăng ký ở mức 75.950 tấn (tương đương 1.232.500 bao, bao 60 kg), ghi dấu sự kết thúc chuỗi giảm liên tiếp tại London.

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, xuất khẩu cà phê của ta trong tháng 6/2023 ước đạt 150 ngàn tấn, tăng 0,1% so với tháng trước, đưa xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu năm lên ước đạt 1,016 triệu tấn (khoảng 16,9 triệu bao, loại 60 kg), thu về 2,4 tỷ USD, giảm 2,2% về lượng nhưng tăng 3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.



Hoạt động giao dịch cà phê Việt Nam vẫn chậm chạp, do thị trường chịu ảnh hưởng bởi tình trạng khan hiếm nguồn cung kéo dài nhiều tháng, trong khi hoạt động giao dịch cà phê tại Indonesia bị đình trệ do nghỉ lễ.

Theo Hiệp hội Cà phê Việt Nam (Vicofa), EU là thị trường xuất khẩu quan trọng của cà phê Việt Nam. Để ổn định thị phần xuất khẩu cà phê sang EU, ngành cà phê Việt Nam phải tuân thủ quy định chống phá rừng châu Âu (EUDR). Được biết, Việt Nam là một trong những quốc gia được đánh giá có tỉ lệ phá rừng do sản xuất cà phê rất thấp, chỉ chiếm chưa đến 0,1%, vì vậy cơ hội các sản phẩm cà phê của Việt Nam không vi phạm quy định của EU là rất lớn.

Theo các chuyên gia, giá cà phê còn biến động khó lường do thị trường hàng thực đang thiếu vắng khách mua hàng giao ngay. Tại Brazil, áp lực bán hàng vụ mới hiện đang thu hoạch khiến khách mua chuyển sang các tháng giao xa là chủ yếu, do có mức giá chênh lệch đáng kể hơn.



Sẽ có một đợt không khí lạnh đi qua các vùng trồng cà phê lớn ở miền nam Brazil, tuy không có dự báo gây ra sương giá nhưng cũng khiến thị trường quan tâm do ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch vụ mùa mới hiện nay.

Được biết, tính đến giữa tháng 6/2023, giá cà phê Robusta trên thị trưởng thế giới tăng, giá cà phê Arabica giảm.

Giá cà phê Robusta thế giới kéo dài chuỗi tăng giá, chủ yếu do hoạt động xuất khẩu của Việt Nam ảm đạm. Theo ước tính của Vicofa, sản lượng cà phê niên vụ 2022/23 của Việt Nam giảm từ 10 – 15% so với niên vụ 2021/22, tồn kho trong dân gần như đã cạn kiệt.

Trên sàn giao dịch London, ngày 19/6/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2023 và tháng 1/2024 cùng tăng 1,3% so với ngày 9/6/2023, lên mức 2.796 USD/tấn và 2.591 USD/ tấn; kỳ hạn giao tháng 9/2023 và tháng 11/2023 tăng lần lượt 0,8% và 0,6% so với ngày 9/6/2023, lên mức 2.747 USD/tấn và 2.660 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn biến động không đồng nhất. Ngày 19/6/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2023 và tháng 9/2023 giảm lần lượt 3,3% và 0,5% so với ngày 9/6/2023, xuống mức 216,1 Uscent/lb và 215 Uscent/lb. Ngược lại, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2023 và tháng 3/2024 tăng lần lượt 0,1% và 0,3% so với ngày 9/6/2023, lên mức 216 Uscent/lb và 220,75 Uscent/lb.

Dự báo thời gian tới, giá cà phê Robusta có thể trở lại xu hướng tăng. Cầu vượt cung đã tác động tích cực lên giá mặt hàng này. Thời tiết không thuận lợi làm dấy lên lo ngại cà phê Robusta từ các nhà sản xuất lớn như Việt Nam và Indonesia bị ảnh hưởng, dẫn đến giá tăng.

Trước đó, Vicofa cũng ước tính sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam trong niên vụ 2022/2023 giảm 10-15% so với niên vụ trước xuống còn khoảng 1,5 triệu tấn do ảnh hưởng bởi thời tiết không thuận lợi và làn sóng chuyển dịch cây trồng sang các loại cây ăn trái.



Điều này khiến một số doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lo ngại sẽ không có đủ nguồn cung để giao hàng trong nửa cuối năm nay. Vì vậy, trong quý III/2023, lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam có thể giảm so với các quý trước.