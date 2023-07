Giá cà phê vẫn giữ đà đi lên, cà phê trong nước dự báo có tăng tiếp tuần này?

Giá cà phê hôm nay 10/7: Đi ngang, thấp nhất 66.300 đồng/kg

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới đầu tuần tiếp đà tăng. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 9/2023 được ghi nhận tại mức 2.621 USD/tấn sau khi tăng 4,42% (tương đương 111 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 9/2023 tại New York ở mức 160,9 US cent/pound sau khi tăng 0,28% (tương đương 0,45 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 11h24 (giờ Việt Nam).

Tuần trước, giá cà phê thế giới được "kích" tăng vọt vào cuối tuần qua nhờ chỉ số USDX giảm nhẹ và tồn kho London giảm sâu.

Tính chung cả tuần qua, giá cà phê Robusta có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm giữa tuần, các mức tăng mạnh. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng tất cả 130 USD, tức tăng 5,22 %, lên 2.621 USD/tấn. Khối lượng giao dịch duy trì khá cao trên mức trung bình.

Giá cà phê Arabica tuần qua có 3 phiên tăng và 1 phiên giảm, các mức tăng nhẹ. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao ngay tháng 9 tăng tất cả 1,90 Cent, tức tăng 1,19 %, lên 160.90 Cent/lb. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Tính đến thứ sáu ngày 7/7, tồn kho cà phê Robusta do ICE – London chứng nhận và theo dõi cấp phát đã giảm 14.070 tấn, tức giảm 19,03% so với một tuần trước đó, xuống đăng ký ở mức 59.880 tấn (tương đương 998.000 bao, bao 60 kg) đã được các giới đầu cơ tận dụng để đẩy giá cà phê kỳ hạn về lại gần mức cao 15 năm đã thiết lập cuối tháng trước.

Theo các chuyên gia, hụt nguồn cung Robusta trong ngắn hạn là hiện hữu, tuy nhiên, khi giá cà phê tăng đột biến sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhiều nhà đầu tư do không thể đảm bảo tính bền vững trong giao dịch. Vì vậy, giá cà phê trong tuần này được dự báo khó có khả tăng tiếp tục tăng mạnh “đột biến” như tuần vừa qua.

Thực tế, sau 2 tuần giảm liên tiếp do nguồn cung có những tín hiệu tích cực, giá Robusta đã quay lại đà tăng khi đóng cửa tuần trước cao hơn 5,22% so với giá tham chiếu. Đà hồi phục trong tuần qua chủ yếu được hỗ trợ từ mức tăng mạnh hơn 4% vào phiên hôm thứ sáu tuần qua.

Lũy kế xuất khẩu cà phê Robusta dạng hạt trong 5 tháng đầu năm 2023 tại Indonesia chỉ ở mức 55.440 tấn, thấp hơn 45% mức 80.196 nghìn tấn cà phê được vận chuyển trong cùng kỳ năm 2022. Giới quan sát nhận định, sản lượng cà phê thấp hơn dự kiến tại Indonesia vẫn là một yếu tố quan trọng hỗ trợ giá, thông qua việc phí bảo hiểm vật chất tại quốc gia này tăng trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, giá Arabica đóng cửa tuần trước chỉ tăng hơn 1%. Diễn biến trong tuần giằng co do thông tin trái chiều về nguồn cung. Một mặt, hoạt động thu hoạch diễn ra tích cực tại vùng trồng cà phê chính của Brazil kết hợp cùng triển vọng nguồn cung tích cực trong niên vụ 2023/24 giúp thị trường giảm bớt lo ngại về nguồn cung Arabica đang ở mức thấp trước đó.

Mặt khác, đà giảm của tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE dù có sự điều chỉnh so với giai đoạn tháng 5 đổ về trước nhưng lượng hàng bổ sung còn khá ít, khiến dữ liệu này trở nên giằng co. Hiện tại, số cà phê Arabica đạt chuẩn lưu trữ tại các cảng của ICE đang ở mức 545.050 bao loại 60kg, duy trì xu hướng đi ngang từ giữa tháng 6.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 10/07/2023 lúc 11:24:01 (delay 10 phút)

Trong nước, giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây Nguyên hôm nay đi ngang trên diện rộng. Theo đó, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 66.300 - 66.800 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng duy trì mức giá thấp nhất là 66.300 đồng/kg. Kế đến là hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum với giá 66.400 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 66.700 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 66.800 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Mối lo thiếu hụt nguồn cung cà phê Robusta trong ngắn và trung hạn tiếp tục hỗ trợ xu hướng giá tăng

Tháng 6/2023, giá cà phê Robusta trên thị trường thế giới tăng, giá cà phê Arabica giảm so với cuối tháng trước.

Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), trong tháng 6, giá cà phê toàn cầu được theo dõi và tổng hợp bởi ICO đã giảm 2,4% xuống mức trung bình 171,3 US cent/pound (158,5 – 182 US cent/pound). Sự sụt giảm này chủ yếu phản ánh đà đi xuống của giá cà phê Arabica, trong khi Robusta tiếp tục tăng mạnh trong tháng thứ 7 liên tiếp và đạt mức cao lịch sử mới.

Theo đó, giá cà phê Robusta đã tăng 7,8% lên 132,1 US cent/lb trong tháng 6, mức cao nhất ghi nhận được kể từ tháng 2/1995.

Ngược lại, giá cà phê Arabica Colombia và nhóm cà phê Arabica khác lần lượt giảm 6,6% và 5,8%, xuống mức trung bình 211,9 và 207,4 US cent/pound. Giá cà phê Arabica Brazil cũng giảm 5,5% xuống còn 176,5 US cent/pound.

Trên thị trường kỳ hạn New York giá Arabica giảm 4,7% xuống còn 174,5 US cent/pound, trong khi rRbusta trên sàn London tăng 5,9% lên 119,2 US cent/pound. Chênh lệch giá cà phê Arabica và Robusta tiếp tục thu hẹp xuống còn 50,3 US cent/pound, giảm 22,6% so với tháng trước và là mức thấp nhất kể từ tháng 11/2020.

Dự trữ cà phê được chứng nhận trên sàn New York và London lần lượt giảm 8,5% và 9,7% trong tháng 6, xuống còn 0,60 và 1,25 triệu bao (loại 60 kg).

Nhận định về diễn biến của thị trường, ICO cho biết giá cà phê Arabica giảm là do nguồn cung được bổ sung từ vụ thu hoạch đang diễn ra tại Brazil, nước sản xuất cà phê Arabica lớn nhất thế giới và các báo cáo gần đây cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi đang hỗ trợ cho vụ thu hoạch hiện tại.

Trong khi đó, cà phê Robusta đang được hưởng lợi bởi xu hướng chuyển dịch nhu cầu từ cà phê Arabica có chất lượng và giá cao sang các loại cà phê có giá rẻ hơn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, chi phí sinh hoạt người tiêu dùng tăng cao.

ICO dự báo nguồn cung cà phê toàn cầu trong niên vụ 2022-2023 vào khoảng 171,3 triệu bao trong khi tiêu thụ ở mức 178,5 triệu bao, với dự báo này thị trường cà phê thế giới có thể thâm hụt 7,3 triệu bao trong niên vụ hiện tại.

Niên vụ 2022-2023, sản lượng cà phê Arabica toàn cầu dự kiến tăng 4,6% lên 98,6 triệu bao. Sản lượng Robusta dự kiến giảm 2,1% xuống còn 72,7 triệu bao.

Dự báo thời gian tới, mối lo thiếu hụt nguồn cung cà phê Robusta trong ngắn và trung hạn tiếp tục hỗ trợ xu hướng giá tăng. Bên cạnh đó, dòng vốn đầu cơ tiếp tục chảy về các thị trường hàng hóa phái sinh nhờ có tính thanh khoản cao.

Thị trường cà phê toàn cầu được hưởng lợi khi ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cho rằng lạm phát khu vực đồng Euro hiện đang ở mức rất cao và sẽ còn duy trì như vậy trong một thời gian rất dài, nên ECB cần tăng mức lãi suất lên để đủ sức kiềm chế lạm phát càng lâu càng tốt, đã gây áp lực lên USD so với các tiền tệ mạnh.

Trong khi Copom – Brazil dự kiến sẽ cắt giảm bớt lãi suất đồng Real tại phiên họp chính sách kỳ tới khiến tỷ giá USD/BRL tăng, đã thúc đẩy người Brazil giảm bán cà phê xuất khẩu, góp phần hỗ trợ xu hướng giá tăng.

Tháng 6/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tiếp tục tăng mạnh. Ngày 28/6/2023, giá cà phê Robusta tăng 5.500 – 5.800 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 29/5/2023. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê Robusta tăng mạnh nhất 5.800 đồng/kg, lên mức 66.300 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông, giá tăng 5.700 đồng/kg, lên mức 66.800 đồng/kg; tại Gia Lai, giá tăng 5.600 đồng/kg, lên mức 66.400 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk, giá tăng 5.500 đồng/ kg, lên mức 66.600 đồng/kg.

Theo ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 6/2023 đạt 150 nghìn tấn, trị giá 392 triệu USD, tăng 0,2% về lượng và tăng 2,0% về trị giá so với tháng 5/2023, so với tháng 6/2022 tăng 9,1% về lượng và tăng 24,3% về trị giá.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê đạt 1,01 triệu tấn, trị giá 2,4 tỷ USD, giảm 2,2% về lượng, nhưng tăng 3,0% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 6/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước tính đạt 2.615 USD/tấn, tăng 1,8% so với tháng 5/2023 và tăng 14% so với tháng 6/2022.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt 2.367 USD/tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ cấu chủng loại Tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hầu hết các chủng loại cà phê tăng so với cùng kỳ năm ngoái, ngoại trừ cà phê Arabica.

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 5/2023, xuất khẩu cà phê Robusta đạt 131,54 nghìn tấn, trị giá xấp xỉ 297,72 triệu USD, tăng 5,5% về lượng và tăng 22,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê Robusta đạt 778,14 nghìn tấn, trị giá 1,59 tỷ USD, tăng 7,3% về lượng và tăng 11,0% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu cà phê Robusta sang nhiều thị trường truyền thống tăng, như: Đức, Ý, Hoa Kỳ, Nga, An-giê-ri-a, In-đô-nê-xi-a… Ngược lại, xuất khẩu cà phê Robusta sang một số thị trường giảm, như: Nhật Bản, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan, Anh … Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu cà phê chế biến tăng trưởng 2 con số trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023.