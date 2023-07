FNC – Colombia cũng đã báo cáo xuất khẩu cà phê trong tháng 6 chỉ đạt 748.000 bao, giảm mạnh tới 20,34% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, lũy kế xuất khẩu trong 9 tháng đầu niên vụ hiện tại 2022/2023 chỉ đạt 7.808.000 bao, giảm 16,76% so với cùng kỳ niên vụ trước, đã góp phần hỗ trợ đà giảm trên sàn Arabica New York bị chững lại lúc cuối phiên.

Trước đó, Hiệp hộị Cà phê – Ca cao Việt Nam (Vicofa) dự báo sản lượng cà phê Việt Nam trong vụ thu hoạch cuối năm nay sẽ giảm khoảng 10%. Các đại lý cho biết các quỹ đã mở rộng vị thế bán cà phê Arabica do vụ thu hoạch tại Brazil - nhà sản xuất hàng đầu thế giới tiếp tục tiến triển tốt.