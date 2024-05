Giá cà phê ngày 1/5: Cà phê sụt giá mạnh trước cơn lốc thanh lý

Giá cà phê ngày 1/5/2024: Giá cà phê đồng loạt lao dốc sau chuỗi tăng nóng

Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới cùng giảm.

Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 7/2024 được ghi nhận tại mức 4.021 USD/tấn sau khi giảm 3,43%.

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2024 tại New York ở mức 216,65 UScent/pound sau khi giảm 4,77%.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 01/05/2024 lúc 14:48:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt quay đầu giảm 1.200 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Đắk Nông điều chỉnh giao dịch về mức 133.200 đồng/kg, cao nhất hiện tại. Giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk đang ở chung mốc 133.000 đồng/kg. Thương lái tại Lâm Đồng đang thu mua cà phê với giá thấp nhất là 132.500 đồng/kg.

Sự tăng giá của đồng USD đã góp phần đè nặng lên hầu hết các loại hàng hóa giao dịch trong ngày thứ ba, trong đó có cả cà phê đang trong trạng thái thanh lý vị thế mua.

Giá cà phê giảm mạnh hôm thứ ba, đồng thời cũng có sự góp phần của cập nhật dự báo thời tiết ở Brazil nhiều khả năng có mưa vào tuần tới.

Tình trạng khô hạn ở Brazil có thể làm giảm sản lượng cà phê đã hỗ trợ cho giá giữ mức cao trong thời gian qua, sau khi cơ quan khí tượng Somar Meteorologia báo cáo hôm thứ hai rằng khu vực Minas Gerais của Brazil không nhận được lượng mưa nào, hoặc tương đương 0% mức trung bình lịch sử trong tuần qua. Nay sự lo lắng đó đã có phần giảm xuống khi dự báo mới, khả năng sẽ có mưa trong tuần tới.

Tình hình thời tiết khô hạn tại Tây Nguyên của Việt Nam vẫn tiếp tục căng thẳng, tuy đã xuất hiện mưa ở một vài nơi, nhiều nông dân ở những huyện có diện tích cà phê lớn như Di Linh, Buôn Hồ, khu vực Buôn Ma Thuột cho biết vẫn chưa có mưa để có thể kịp thời cứu nguồn cây của họ khỏi chết khô.

Giá cà phê nội địa thị trường Việt Nam vẫn giữ trên mức 130.000 đồng/kg sau hai phiên rớt mạnh của loại hàng Robusta.

Giới phân tích nhận định đây chỉ là hiện tượng điều chỉnh tạm thời khi sản lượng cà phê vụ 2024/2025 của Việt Nam vẫn đối mặt nhiều rủi ro. Khu vực Tây Nguyên dự kiến sẽ còn chứng kiến các đợt nắng nóng đỉnh điểm nữa, trước khi mùa mưa bắt đầu vào tháng 6. Ngoài ra, trong tháng 3 vừa qua, Việt Nam chỉ xuất khẩu được 3.093,4 tấn cà phê, giảm 59% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do thiếu hụt nguồn cung.

Tổng cục Thống kê cho biết, xuất khẩu cà phê trong tháng 4/2024 đạt 170.000 tấn, với kim ngạch hơn 644 triệu USD, giảm 10,0% về lượng và 4,1% về kim ngạch so với tháng trước; tăng 3,9% về lượng và tăng mạnh 61,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cà phê đạt 755.696 tấn, với kim ngạch hơn 2,57 tỷ USD, tăng 5,4% về lượng và tăng mạnh 57,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân trong tháng 4/2024 tiếp tục tăng, đạt 3.791 USD/tấn, tăng 6,6% so với tháng trước và tăng 55,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2024, giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt 3.402 USD/tấn, tăng 49,7% so với cùng kỳ năm 2023.