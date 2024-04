Giá cà phê ngày 27/4: Tạm giảm trở lại sau chuỗi ngày tăng "nóng"

Giá cà phê ngày 27/4/2024: Thị trường tạm rút lui khi nguồn quỹ thanh lý vị thế

Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới quay đầu giảm trên hai sàn giao dịch.

Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 7/2024 được ghi nhận tại mức 4.151 USD/tấn sau khi giảm 3,55%.

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2024 tại New York ở mức 224,00 UScent/pound sau khi giảm 1,80%.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 27/04/2024 lúc 13:58:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 27/04/2024 lúc 13:58:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê trong nước hôm nay quay đầu giảm 2.300 - 2.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay quay đầu giảm 2.300 - 2.500 đồng/kg. Cụ thể, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê với giá 131.700 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg. Giá cà phê ghi nhận được tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai là 131.500 đồng/kg, giảm 2.300 - 2.500 đồng/kg. Hiện tại, mức giao dịch cà phê thấp nhất được ghi nhận là 131.000 đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Dự trữ cà phê Arabica qua phân loại được chứng nhận nắm giữ trên thị trường New York được cho là đã tăng 8.820 bao vào ngày hôm qua, ghi nhận lượng tồn kho này ở mức 661.492 bao.

Thời tiết El Nino là nguyên nhân gây ra hạn hán cho các vùng trồng cà phê của Việt Nam, khiến cho giá cà phê tăng vọt, nay lại càng trầm trọng thêm bởi khô hạn kéo dài khiến vụ thu 2024/2025 được người nông dân nhìn thấy trước là sẽ thiệt hại rất nặng nề.



Biến đổi khí hậu đang khiến thời tiết ngày càng thất thường và điều kiện khô hạn hơn sẽ tăng thêm sức ép, với mức thâm hụt toàn cầu dự kiến sẽ kéo dài sang năm thứ 4. Việt Nam chiếm khoảng 1/3 nguồn cung cà phê Robusta của thế giới, loại cà phê thường được sử dụng làm đồ uống hòa tan và cà phê espresso.



Hiện không thể biết khi nào giá cà phê sẽ đạt đỉnh. Người nông dân và các đại lý dự kiến giá cà phê nhân có thể lên tới 150.000 đồng/kg, còn tăng hơn nữa.

Hiện tại, chính việc tích trữ cũng đang góp phần giúp đẩy giá lên cao hơn. Một số nông dân đã dựa vào thu nhập từ việc bán trái cây khác được trồng trong vườn rẫy để trang trải chi phí sinh hoạt và sản xuất, cho phép họ giữ lại được nhiều cà phê hơn.



Số liệu từ Hiệp hội Cà phê-Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho thấy chỉ riêng trong tháng 3, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 185.000 tấn cà phê, tạo ra giá trị xuất khẩu 680 triệu USD. Mặc dù khối lượng xuất khẩu giảm 11,9% nhưng giá trị lại tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 3, giá xuất khẩu trung bình đạt 3.555 USD/tấn, tăng 8% so với tháng 2 và tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong báo cáo thị trường cà phê công bố cuối năm ngoái, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ước tính lượng cà phê dự trữ trên thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong 12 năm qua.

Niên vụ 2022-2023, tồn kho cà phê thế giới giảm xuống còn 26,5 triệu bao loại 60kg, giảm 16,7% so với báo cáo trước đó và giảm 4% so với ước tính.

Vào năm 2024, nhiều tổ chức và chuyên gia tin rằng tình trạng thiếu cà phê sẽ còn kéo dài trong những tháng tới. Các chuyên gia tin rằng với tình hình giá cả hiện nay, ngành cà phê có thể đạt tổng giá trị xuất khẩu 5 tỷ USD vào năm 2024. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng khắt khe từ các thị trường nhập khẩu, ngành cà phê trong nước cần có những giải pháp để phát triển bền vững và truy xuất nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt đáp ứng các quy định chống phá rừng của EU.

Năm 2023, mặc dù khối lượng xuất khẩu giảm 9,6% nhưng tổng giá trị xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn đạt 4,2 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ nhờ giá xuất khẩu cao hơn. Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, cà phê được xếp vào top 5 nông sản có giá trị xuất khẩu cao nhất trong năm qua.