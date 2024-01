Giá cà phê ngày 11/1: Giá cà phê trong nước lập đỉnh mới

Giá cà phê hôm nay 11/1: Giá cà phê nội địa lên mốc 70.500 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London kéo dài chuỗi tăng lên phiên thứ năm. Kỳ hạn giao tháng 3 tăng thêm 18 USD, lên 2.950 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 tăng thêm 15 USD, lên 2.845 USD/tấn, các mức tăng đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì khá cao trên mức trung bình.

Trái lai, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York trở lại xu hướng giảm. Kỳ hạn giao tháng 3 giảm 2,95 cent, xuống 181,15 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 giảm 3,10 cent, còn 178,95 cent/lb, các mức giảm rất đáng kể. Khối lượng giao dịch rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 11/01/2024 lúc 14:48:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng 500 - 600 đồng/kg. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 69.800 - 70.500 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 69.800 đồng/kg, tiếp theo đó là Gia Lai với giá 70.400 đồng/kg. Có thể thấy, hai địa phương này cùng điều chỉnh giá tăng 600 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông giao dịch với mức giá cao nhất là 70.500 đồng/kg, lần lượt tăng 600 đồng/kg và 500 đồng/kg.

Trong khi theo quy luật thông thường, cứ vào vụ thu hoạch rộ, giá cà phê sẽ giảm bởi nguồn cung dồi dào. Nhưng năm nay, quy luật giá cà phê đã thay đổi. Điều này đưa giá cà phê trong cả năm 2023 tăng tới 70%.

Lo ngại nguồn cung Robusta từ châu Á và tuyến vận tải biển Âu – Á qua kênh đào Suez bị tắc nghẽn đã tiếp tục hỗ trợ thị trường giá tăng. Góp phần hỗ trợ xu hướng giá tăng còn do sự kháng giá của nông dân Việt Nam khi họ cho rằng sản lượng vụ mùa hiện đang thu hoạch giai đoạn cuối bị thất thu nghiêm trọng hơn tất cả các dự báo đã được đưa ra.

Giá Robusta đạt mức cao nhất trong ít nhất 16 năm, giữa bối cảnh lo ngại nguồn cung cà phê từ châu Á thắt chặt khi căng thẳng ở Biển Đỏ gia tăng. Theo các chuyên gia, nếu tình trạng căng thẳng như hiện tại tiếp diễn, chi phí vận tải biển toàn cầu có thể tăng lên tương đương thời kỳ căng thẳng trong đại dịch Covid-19.

Các thương nhân đã báo cáo trì hoãn và tăng chi phí vận chuyển Robusta từ các nước Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ… đến châu Âu qua kênh đào Suez.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica sụt giảm trở lại do triển vọng nguồn cung từ các nước Mỹ La tinh tăng và thị trường chờ đợi dự báo vụ mùa 2024/2025 của Brazil có số liệu cụ thể hơn. DXY giảm 0,30% đã kéo giá cả hàng hóa nói chung sụt giảm, đưa tỷ giá đồng Reais xuống ở mức 1USD = 4,8915 R$, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi lạm phát Mỹ (CPI) tháng 12 sẽ được công bố ngày hôm nay và sự nghi ngờ Fed cắt giảm lãi suất tăng cao.

Theo Trung tâm nghiên cứu Kinh tế Ứng dụng CEPEA của Đại học Sao Paulo (Brazil), nhưng cơn mưa dai dẳng xuất hiện ở bang Minas Gerais kết hợp với dữ liệu báo cáo tồn kho tăng của ICE – US đã gây áp lực lên giá cà phê New York trong ngắn và trung hạn, khiến các hoạt động kinh doanh cà phê tại thị trường nội địa trở nên kém hiệu quả hơn do phần lớn vẫn còn đứng bên ngoài các thị trường.