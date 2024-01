Giá cà phê ngày 10/1: Cà phê Robusta kỳ hạn đà tăng mạnh, trong nước giá cà phê đồng loạt tăng

Giá cà phê hôm nay 10/1: Tiếp đà đi lên, chạm ngưỡng 70.000 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London kéo dài đà tăng lên phiên thứ tư. Kỳ hạn giao tháng 3 tăng thêm 47 USD, lên 2.932 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 tăng thêm 40 USD, lên 2.830 USD/tấn, các mức tăng khá mạnh. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao tháng 3 tăng 2,70 cent, lên 184,10 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng 2,40 cent, lên 182,05 cent/lb, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 10/01/2024 lúc 11:36:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay đồng loạt tăng 1.300 - 1.400 đồng/kg. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 69.200 - 70.000 đồng/kg.

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 69.200 đồng/kg, tiếp đến là Gia Lai với giá 69.800 đồng/kg, cùng tăng 1.300 đồng/kg.

Hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông lần lượt ghi nhận mức giao dịch là 69.900 đồng/kg và 70.000 đồng/kg, ứng với mức tăng 1.300 đồng/kg và 1.400 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Đắk Nông hiện có giá cao nhất trong các địa phương.

Giá cà phê Robusta kỳ hạn tiếp nối xu hướng tăng khi dự báo thời tiết ở các bang trồng cà phê Conilon Robusta của Brazil vẫn còn khô hạn, dự báo sản lượng vụ mùa năm nay của bang Espỉrito Santo có thể giảm tới 30%, hợp tác xã cà phê lớn nhất bang cho biết.

Giá cà phê Arbica kỳ hạn quay lại xu hướng tăng nhờ sự hỗ trợ từ Robusta. báo cáo lượng mưa trong tuần qua ở Minas Gerais chỉ đạt 60% mức trung bình lịch sử.

Lo ngại nguồn cung châu Á tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng do nông dân của nhà sản xuất Robusta hàng đầu vẫn còn đứng bên ngoài thị trường, trong khi Tổng cục Thống kê Việt Nam ước báo xuất khẩu cà phê tháng 12 chỉ đạt khoảng 190 ngàn tấn, thấp hơn 3,56% so với cùng kỳ và cà phê Indonesia vẫn duy trì mức chênh lệch cộng cao ngất ngưởng nhưng cũng khó mua được hàng do nguồn cung không còn dồi dào. Ngoài ra, lo ngại cước phí vận tải biển tăng cao nên đầu cơ sàn London vội vàng cấy giá vào hàng hóa tiếp tục đẩy giá Robusta kỳ hạn tăng cao.

Lo ngại vấn đề lãi suất đã hỗ trợ DXY tăng 0,79%, đưa tỷ giá đồng Reais lên ở mức 4,9066 R$ đã góp phần làm gián đoạn chuỗi giảm liên tiếp của giá cà phê Arabica.

Theo báo cáo của ICO, giá cà phê toàn cầu (I-CIP) đạt trung bình 175,7 US cent/pound trong tháng 12/2023 (khoảng 163,9 - 186,04 US cent/pound), tăng 8,8% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là mức giá cao nhất đạt được trong 9 tháng trở lại đây.

Trong đó, giá của nhóm cà phê Arabica Colombia và Arabica khác tăng 7,6% và 6,9%, đạt lần lượt là 210,7 US cent/pound và 210,8 US cent/pound.

Giá của nhóm cà phê Arabica Brazil cũng tăng 9,4% lên mức trung bình 185,2 US cent/pound. Đặc biệt, giá cà phê Robusta tăng tới 10,5% lên 135,5 US cent/pound, mức cao nhất kể từ tháng 5/1995.

ICO cho biết, căng thẳng gia tăng ở Biển Đỏ đã khiến một số hãng tàu phải điều chỉnh lại tuyến đường chở cà phê của họ.

Do đó, đối với cà phê Đông Nam Á và Đông Phi trên đường đến châu Âu, những tác động không lường trước được bao gồm việc tăng chi phí vận chuyển do một số công ty vận tải đã đưa ra các khoản phụ phí để bù đắp cho thời gian vận chuyển kéo dài.

ICO dự báo sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2023-2024 tăng 5,8% so với niên vụ trước lên 178 triệu bao, trong đó sản lượng của cà phê arabica tăng 8,8% lên 102,2 triệu bao và robusta tăng 2,1% lên 75,8 triệu bao.

Trong khi đó, tiêu thụ dự kiến tăng 2,2% lên 177 triệu bao, thị trường cà phê thế giới sẽ thặng dư 1 triệu bao trong niên vụ 2023-2024.