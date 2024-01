Giá cà phê ngày 9/1: Cà phê Robusta tăng giá lên mức cao nhất gần 2 tuần

Thị trường cà phê ngày 9/1: Giá robusta tăng lên mức cao nhất 10 ngày

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London tăng liên tiếp phiên thứ ba. Kỳ hạn giao tháng 3 tăng thêm 90 USD, lên 2.885 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 tăng thêm 63 USD, lên 2.790 USD/tấn, các mức tăng mạnh. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York kéo dài chuỗi giảm lên phiên thứ tư. Kỳ hạn giao tháng 3 giảm thêm 1,40 cent, xuống 181,40 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 giảm thêm 1,45 cent, còn 179,65 cent/lb, các mức giảm đáng kể. Khối lượng giao dịch rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng tiếp 100 đồng/kg. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 67.800 - 68.600 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 67.800 đồng/kg, tiếp đó là Gia Lai với giá 68.500 đồng/kg, cùng tăng 100 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông giao dịch với mức giá cao nhất là 68.600 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh giá tăng 100 đồng/kg và tỉnh Đắk Nông vẫn duy trì giá ổn định.

Giá cà phê kỳ hạn tiếp tục duy trì xu hướng trái chiều, giảm ở New York và tăng tại London khi các thị trường này có thêm nhiều thông tin cơ bản hỗ trợ. Thông tin dự báo thời tiết Brazil đã có mưa tốt vào cuối tuần đã khiến giá cà phê Arabica kéo dài dà giảm, tuy đã có sự tác động tích cực từ London lúc cuối phiên nhưng thị trường này vẫn không giữ được màu xanh. Điều này là do báo cáo xuất khẩu cà phê từ Ban Thư ký Ngoại thương Brazil (Secex) trong giai đoạn vừa qua đã tăng tới hơn 33%. Dữ liệu chính thức về xuất khẩu tháng 12 sẽ được Cecafé công bố vào tuần tới.



Liên đoàn Cà phê Quốc gia (FNC) ở Colombia báo cáo sản lượng cà phê trong tháng 12 đã tăng 23,55% so với cùng kỳ năm trước, tương đương tăng 239.000 bao lên ở mức 1.220.000 bao. Do đó, lũy kế sản lượng trong ba tháng đầu tiên của niên vụ cà phê hiện tại 2023/2024 đã tăng 730.000 bao, tức tăng 24,92% so với cùng kỳ niên vụ cà phê trước, lên đạt tổng cộng 3.659.000 bao.

Sở dĩ có sự cải thiện sản lượng này là nhờ các điều kiện thời tiết đã trở lại bình thường sau hơn hai năm rưỡi đất nước Colombia trải qua lượng mưa quá nhiều do hiện tượng thời tiết La Niña gây ra. Hứa hẹn vụ thu hoạch Mitica giữa năm 2024 sẽ là vụ bội thu do thời tiết El Nino mang lại sự khô ráo hơn.

Tuy vậy, FNC – Colombia cũng đã báo cáo xuất khẩu cà phê trong tháng 12 đã giảm 30.000 bao, tức giảm 2,91% so với cùng kỳ năm trước, xuống chỉ đạt 1.060.000 bao. Do đó, lũy kế xuất khẩu cà phê trong ba tháng đầu tiên của niên vụ hiện tại 2023/2024 đã giảm 175.000 bao, tức giảm 5,40% so với cùng kỳ niên vụ cà phê trước, chỉ đạt tổng cộng là 3.063.000 bao.

Nguyên nhân xuất khẩu sụt giảm được cho là do đồng Peso của Colombia đã tăng giá 10,89% kể từ đầu niên vụ cà phê 2023/2024. Theo truyền thống, đồng Peso mạnh hơn sẽ không khuyến khích việc xuất khẩu từ Colombia khiến nông dân cà phê ngần ngại bán hàng ra thị trường nội địa.

Theo các nhà quan sát, giá cà phê Robusta tại London tăng vọt là do nông dân Việt Nam kỳ vọng vào mức giá cao hơn nên vẫn chắc tay giữ hàng cho dù vụ thu hoạch cà phê Robusta mới đang vào giai đoạn cuối vụ, Trong khi đó, tuyến hàng hải quốc tế Âu –Á bị tắc nghẽn có thể khiến cước vận tải biển tăng vọt do phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi và việc nông dân Việt Nam chưa muốn bán hàng ra ở giá thấp sau 3 phiên sụt giảm trước đó đã khiến đầu cơ trên sàn London đẩy giá giao ngay lên mức cao kỷ lục (giao tháng 1/2024 tăng 137 USD lên ở mức 3.140 USD/tấn).

Trong nước, nông dân tại các tỉnh Tây Nguyên đang bước vào thời kỳ cuối vụ thu hoạch cà phê 2023/24. Vụ cà phê năm nay thời tiết thuận lợi, cây cà phê sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất, sản lượng ước tính cao hơn vụ trước. Năm nay, giá cà phê tăng cao kỷ lục sẽ là động lực quan trọng để phát triển cây cà phê bền vững trên địa bàn Tây Nguyên.