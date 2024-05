Giá cà phê ngày 11/5: Giá cà phê có diễn biến mới ngày cuối tuần

Giá cà phê ngày 11/5 trở lại mốc 100.000 đồng/kg

Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm.

Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 7/2024 được ghi nhận tại mức 3.430 USD/tấn sau khi giảm 0,26%.

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2024 tại New York ở mức 201,15 UScent/pound sau khi giảm 0,15%.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 11/05/2024 lúc 14:36:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê trong nước hôm nay khoảng 99.500 - 100.000 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 99.000 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 100.000 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 99.900 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 100.000 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 99.900 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 99.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 99.400 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 99.500 đồng/kg.

Thị trường cà phê trong nước giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua.

Từ đầu năm, cà phê nội địa tăng sốc, rồi giảm sâu nằm ngoài diễn biến của nhiều bên tham gia thị trường.

Đầu tháng 5, giá cà phê tại Việt Nam và Robusta sàn thế giới quay đầu giảm mạnh từ mức đỉnh lịch sử. Robusta đánh mất 18% chỉ trong một tuần giao dịch. Hiện tại, giá cà phê tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam bộ đồng loạt quay về mốc 100.000 đồng/kg, đánh mất gần 30% so với mức đỉnh lịch sử vào cuối tháng 4/2024.

Trên thị trường thế giới, theo các nhà phân tích, giá cà phê đang giảm chủ yếu do ảnh hưởng từ hoạt động thanh lý của các quỹ đầu cơ, kết hợp cùng sự chuyển hướng tích cực về nguồn cung cà phê tại một số quốc gia sản xuất lớn. Theo chu kỳ hàng năm, thời điểm từ tháng 5 trở đi, tâm điểm chú ý của thị trường cà phê thế giới sẽ dịch chuyển dần từ Việt Nam sang Brazil và Indonesia, khi hoạt động thu hoạch cà phê tại các quốc gia này bước vào chính vụ.

Khi nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới - Brazil bắt đầu thu hoạch, tồn kho tăng, thông tin xuất khẩu toàn cầu tăng, thời tiết có lợi hơn, là những lý do chính kéo cà phê giảm mạnh từ đầu tháng. Dự báo, những thông tin về tình hình thu hoạch và sản xuất cà phê tại các quốc gia trên trong thời điểm này sẽ có tác động trực tiếp lên giá cả giao dịch trên thị trường.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong quý I/2024, Việt Nam xuất khẩu cà phê đạt 587,82 nghìn tấn, trị giá 1,92 tỷ USD, tăng 58,6% về lượng và tăng 73% so với quý IV/2023; so với quý I/2023 tăng 6,3% về lượng và tăng 56,9% về trị giá.

Theo ước tính, 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu cà phê đạt 756 nghìn tấn, trị giá 2,57 tỷ USD, tăng 5,4% về lượng và tăng 57,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong các tháng còn lại của quý II/2024 sẽ tăng do nhu cầu thế giới tăng.

Hiện ngành cà phê Việt Nam được hưởng lợi nhờ giá xuất khẩu có xu hướng tăng mạnh. Ước tính, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam trong tháng 4/2024 đạt mức 3.791 USD/tấn, tăng 6,6% so với tháng trước và tăng 55,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 3.402 USD/tấn, tăng 49,7% so với cùng kỳ năm 2023.